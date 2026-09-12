Spionii sud-coreeni fac dezvăluiri-bombă: câți copii are liderul, de fapt, liderul nord-coreean Kim Jong Un
Postat la: 12.09.2026 |
Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar avea cel puțin trei copii, iar fiica sa, Kim Ju Ae, este văzută drept principala favorită pentru a prelua conducerea Coreei de Nord pe viitor.
Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud (NIS) a oferit pe 10 septembrie noi detalii despre familia dictatorului de la Phenian, menționând și existența unui alt copil a cărui identitate rămâne un mister.
Potrivit agenției sud-coreene de spionaj, Kim Ju Ae are un frate sau o soră mai mică, dar sexul acestuia nu a putut fi deocamdată confirmat. În plus, NIS verifică zvonurile privind existența unui prim copil mai mare, însă specialiștii cred că, chiar dacă acesta există, nu este luat în calcul pentru a deveni succesorul tatălui său.
„Serviciul Național de Informații estimează în prezent că Kim Ju Ae este pregătită pentru a deveni succesoare și consideră că aceasta are un frate sau o soră mai mic(ă), al cărui sau cărei sex nu este cunoscut", a transmis agenția sud-coreeană într-un comunicat.
Kim Ju Ae a fost prezentată pentru prima dată public în 2022, când și-a însoțit tatăl la un eveniment dedicat lansării unei rachete balistice intercontinentale. De atunci, ea a apărut în mod repetat alături de Kim Jong Un la evenimente politice și militare importante.
Prezența sa publică a devenit tot mai frecventă, iar recent aceasta l-a însoțit pe liderul nord-coreean inclusiv într-o vizită foarte mediatizată la Beijing.
Mass-media de stat de la Phenian a folosit în cazul său apelative precum „copilul iubit" și „mare persoană de îndrumare" - „hyangdo", în limba coreeană. Termenul este asociat în mod obișnuit cu liderii de rang înalt și cu persoanele considerate potențiali succesori.
Familia Kim conduce Coreea de Nord de mai multe decenii, iar succesiunea la putere este strâns legată de ceea ce regimul numește „linia de sânge Paektu", referire la muntele considerat simbolic pentru fondarea dinastiei politice nord-coreene.
NIS afirmase anterior că Kim Jong Un are trei copii, însă existau incertitudini cu privire la ordinea nașterii acestora și la identitatea lor.
Noile evaluări ale serviciilor sud-coreene indică faptul că, în acest moment, Kim Ju Ae este considerată principalul posibil succesor al lui Kim Jong Un.
Totuși, informațiile despre familia liderului nord-coreean rămân dificil de verificat independent, în condițiile în care regimul de la Phenian păstrează un nivel ridicat de secretomanie în ceea ce privește viața privată și familia conducătorului.
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