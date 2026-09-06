Dan Diaconescu explică de ce nu s-a căsătorit niciodată. Relația cu mama fetei lui s-a terminat. "Cine să mă ia? Sunt știrb. Sunt și slăbănog și cocoșat"

Dan Diaconescu a vorbit despre viața sa personală și a explicat de ce nu s-a căsătorit până acum. Omul de televiziune spune că notorietatea i-a complicat relațiile și că i-a fost greu să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală.

Diaconescu susține, la WowBiz, că celebritatea a avut un preț și că nu i-a fost ușor să găsească o persoană care să accepte stilul său de viață.

„Ăsta e prețul celebrității. Evident că totul trebuie plătit în viața asta. Nu se poate și una și alta, e greu să găsești un echilibru și pe cineva care să te înțeleagă. Cine să mă ia pe mine? Eu sunt și știrb, uitați-vă la dinții mei, sunt și slăbănog și cocoșat. (...) Cei care m-au înțeles au rămas alături de mine și eu alături de ei. A fi Dan Diaconescu e foarte complicat", a declarat acesta la „Online story".

În realitate, Diaconescu a avut trei decenii o relație cu Emilia Bățău, care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Cei doi nu s-au căsătorit, dar au împreună o fiică, Dona Milena.

Emilia Bățău a apărut rareori în spațiul public, chiar și în perioada în care Dan Diaconescu se afla constant în atenția presei.

Dan Diaconescu a devenit unul dintre cele mai cunoscute personaje ale televiziunii din România odată cu OTV, post pe care l-a lansat și care a cunoscut o perioadă de audiențe importante. Viața sa personală a rămas însă mult mai puțin expusă decât activitatea profesională.

În 2020, numele Emiliei Bățău a apărut în presă în legătură cu un litigiu imobiliar. Aceasta a figurat ca debitor într-un dosar de executare silită, iar instanța a dispus evacuarea sa dintr-un imobil din Constanța.

Dan Diaconescu și-a asigurat vocea

Omul de televiziune a dezvăluit și că și-a făcut, în străinătate, o poliță de asigurare pentru voce, pe care o consideră unul dintre principalele sale atuuri profesionale.

„Cea mai scumpă poliță de asigurare a mea, pe care mi-am făcut-o în străinătate, fiind în industria asta, a fost pe voce. E o poliță foarte scumpă. (...) Eu dacă vreodată îmi pierd vocea, am și eu o sumă frumoasă de încasat. (...) Vocea este un atu al meu, este un brand și nu vreau să o pierd", a precizat Dan Diaconescu la WOWnews.

Acesta nu a dezvăluit valoarea poliței și nici suma pe care ar urma să o primească în cazul în care și-ar pierde vocea.