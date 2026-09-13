Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor. "Așa ceva trăiești o dată-n viață!"

Primăria Capitalei anunță că 20.000 de oameni s-au așezat sâmbătă, 12 septembrie, în centrul Bucureștiului, la cea mai lungă masă din lume, de 5 kilometri, fiind doborât recordul mondial. Donațiile adunate la eveniment vor fi folosite pentru construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România.

"Așa ceva trăiești o dată-n viață! A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Și, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului, a certificat recordul. Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeași masă pentru o cauză nobilă: să contribuie la construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România", au arătat reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Ei au arătat că spitalul urmează să fie construit în Capitală, în curtea Spitalului "Prof. Dr. Alexandru Obregia", împreună cu Fundația Metropolis. Banii adunați din donații în urma evenimentului de sâmbătă vor fi folosiți la ridicarea spitalului. Primarul general Ciprian Ciucu i-a felicitat pe organizatorii de la Untold pentru că au reușit să-i scoată pe bucureșteni din casă și să-i așeze împreună la aceeași masă. "A fost o mare sufragerie astăzi, în Piața Constituției. Așa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraș ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraș sufragerie!", a declarat primarul general, Ciprian Ciucu. Pentru evenimentul de sâmbătă au fost pregătite 20.000 de porții de mâncare, în total fiind folosite peste 5 tone de alimente. Meniul a inclus preparate tradiționale, deserturi și fructe.