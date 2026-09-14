Câți bani ar urma să primească Nadia Comăneci la "Românii au talent" pentru un sezon

PRO TV pregătește schimbări importante pentru sezonul 17 al emisiunii „Românii au talent". Nadia Comăneci se alătură show-ului în calitate de jurat și va ocupa locul lăsat liber de actrița Carmen Tănase.

Inițial, postul de televiziune nu a precizat cine va părăsi masa juriului pentru a-i face loc campioanei olimpice. Ulterior, a fost confirmată noua formulă: Nadia Comăneci o înlocuiește pe Carmen Tănase și va juriza concurenții alături de Mihai Bobonete, Andra Măruță și Andi Moisescu.

Venirea Nadiei Comăneci în show ar presupune și un contract impresionant. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, fosta gimnastă ar urma să primească aproximativ 300.000 de euro pentru un singur sezon al emisiunii.

„Venirea la emisiune are și o miză financiară pe măsură. Deja au apărut informații potrivit cărora contractul campioanei pentru un singur sezon s-ar ridica la aproximativ 300.000 de euro. Dacă suma se confirmă, vorbim despre un contract record pentru un membru al unui juriu dintr-un show de televiziune din România", a scris sursa citată.

Anunțul privind venirea fostei mari gimnaste la PRO TV a fost făcut în prima parte a lunii septembrie. Pentru Nadia Comăneci, proiectul marchează și o premieră, fiind pentru prima dată când aceasta face parte dintr-o emisiune de televiziune din România.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este "Românii au talent". Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect", a declarat Nadia Comăneci după semnarea contractului.