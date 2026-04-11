Becali și-a construit buncăr antiatomic sub o biserică

Biserica pe care omul de afaceri Gigi Becali o ridică în Pipera va dispune de un buncăr antiatomic, a povestit într-o discuție la Fanatik, realizatorul emisiunii, Horia Ivanovici, el spunând că a văzut cu ochii săi adăpostul subteran.

„Sâmbătă, eram prin oraș, și mă duc spre casă, eu stau undeva la granița dintre Voluntari și Pipera, și trec pe la 12 pe lângă biserica lui Gigi. O grămadă de mașini, deși era sâmbătă, era flux, eu eram pe banda din mijloc. Și la un moment dat îl văd pe Gigi. Dau geamul jos, îl salut. Gigi era cu Tudor, fostul arbitru. ‘Vino încoa să îți arăt biserica'. Și m-au plimbat vreo oră prin biserică.

Eu spun ceva. Lasă ce se vede de afară. Ce biserică face! Crede-mă, am rămas impresionat. Intru într-o încăpere. Zice: ‘Aici nu intră nimeni. Te-am băgat pe tine ca să vezi'. Am intrat, 25 de bărbați puneau folie de aur și vitraliu cu penseta. Jur! Am stat 10 minute să ne uităm. Am fost la clopote, clopote de 6 tone aduse din Ucraina. M-a băgat dedesubt la parter, la parter și-a făcut buncăr din ăsta antiatomic. ‘Pac, dau ăștia o rachetă, urc, mă rog, mai fug'. Eu nu am văzut așa ceva".

„Din centrul bisericii te uitai, din afară nu pare așa mare, m-a dus înăuntru și am văzut turla. Pe boltă erau Sfinții făcuți în aur, o frumusețe! Eu cred că vor fi, fără exagerare, 20.000 de oameni la sfințire. Vor fi mii de oameni în fiecare zi, o vor vizita. Va fi una dintre minunile din Europa. Știi cum arată înăuntru? Când m-am uitat, nu se vede din afară, nu îi mai vezi capătul din interior. O frumusețe! A zis Gigi că mai durează încă trei ani. Face aur și pe exterior, cu foiță de aur. Îl costă undeva la vreo 20 de milioane de euro. Dar nu mai e vorba de bani aici, va fi a opta minune a lumii. Eu nu am mai văzut așa ceva!", a mai povestit Ivanovici.