Spielberg spune că noul său film despre extratereștri oferă „mai mult adevăr decât ficțiune"

Steven Spielberg a descris filmul său din 1977 despre OZN-uri, „Întâlniri apropiate de gradul trei", drept o „speculație" personală cu privire la existența vieții inteligente pe alte planete, notează Reuters. Iar noul său film despre extratereștri, „Disclosure Day", va oferi ceea ce Spielberg consideră a fi „mai mult adevăr decât ficțiune".

Realizatorul filmelor „E.T." și „Războiul lumilor" din 2005 le-a spus operatorilor de cinematografe, în cadrul convenției CinemaCon de la Las Vegas, că a decis să se întoarcă la subiectul extratereștrilor după ce a citit un articol din New York Times din 2017 despre piloții militari americani care au raportat că au văzut obiecte zburătoare misterioase.

„Cred cu adevărat că acest film va răspunde la întrebări. Și acest film vă va face, de asemenea, să puneți o mulțime de întrebări", a spus Spielberg despre „Disclosure Day". „Tot ce aveți nevoie pentru a ajunge de la început până la sfârșit este o centură de siguranță", a glumit el, fără a oferi detalii despre intrigă.

Imaginile prezentate publicului de la CinemaCon au oferit o scurtă privire asupra unui extraterestru aplecat peste un copil uman. Filmul îi are în distribuție pe Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo și Colin Firth. „Disclosure Day" va fi lansat de Universal Pictures în iunie.