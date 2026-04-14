Panourile anti-cezariană din București, comandate de o fundație care promovează teorii ale conspirației despre „distrugerea rasei albe" și „război genetic"

Zeci de panouri publicitare amplasate la începutul lunii aprilie în Capitală atrag atenția cu mesaje împotriva nașterii prin cezariană, însă campania nu este semnată de niciun spital sau organizație cunoscută.

Investigația realizată de Snoop a dezvăluit identitatea celor care stau în spatele acestei campanii: Fundația Corporate Transparency, o organizație cu sediul în București, care a mai fost implicată în trecut în acțiuni similare de propagare a unor teorii conspiraționiste.

Pe panourile răspândite în oraș apar mesaje precum: „Mit sau realitate: prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale", „Mit sau realitate: prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică" și „Nașterea naturală trebuie să fie normalitatea iar cezariana excepția". Calupul de final este identic pentru toate: „România are o rată a cezarienelor de aproximativ două ori mai mare decât media europeană, potrivit datelor Euro-Peristat și Eurostat. Informează-te despre nașterea naturală!".

Pe site-ul fundației, într-o postare din 17 noiembrie 2025 intitulată „CEZARIANA - Război hibrid - rasa albă devine rasa hibridă", reprezentanții organizației expun o serie de afirmații neverificate științific. Toate pornesc de la ideea că se dorește „distrugerea rasei albe prin oprirea natalității", iar în spatele acestei teorii s-ar afla „trustul bancar tibetan". Este aceeași conspirație pe care Corporate Transparency a promovat-o și în 2024, când a amplasat panouri costisitoare în apropierea unor ambasade, etichetându-l pe Dalai Lama, liderul spiritual al budismului tibetan, drept conducător al sistemului bancar mondial.

„La o naștere normală se transmite de la mamă la fiică zestrea genetică a contracțiilor si dilatația vaginului în vederea ieșirii fătului", se afirmă în articol, un mesaj similar cu cel de pe panourile publicitare: „prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică". O altă afirmație din același text este: „China finanțează cezariana în secret (prin medicație) pentru dispariția rasei albe", iar site-ul etichetează această pretinsă campanie drept un „Război Genetic". Copiii născuți prin cezariană sunt numiți în articol „copii hibrizi".

Reprezentanții fundației cer, de asemenea, ca nicio femeie să nu mai folosească „tampoane și absorbante din comerț, fabricate de Companiile Multinaționale" și nicio femeie să nu mai fie operată prin cezariană la cerere. În întregul articol nu este citată nicio sursă științifică sau medicală pentru vreuna dintre aceste afirmații.

Potrivit Public Record, Fundația Corporate Transparency are doi membri în organizație: Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea. Primul este asistent în brokeraj și ospătar, absolvent de educație fizică și sport. Cel de-al doilea s-a făcut cunoscut drept crainic la meciurile echipei FCSB. Campania publicitară amplă, desfășurată pe zeci de panouri în București, nu este marcată cu numele organizației și nu include informații științifice, ci doar mesaje conspiraționiste.