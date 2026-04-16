Auzea voci care îi spuneau că are o tumoră pe creier. Medicii au verificat și era adevărat

O femeie de 40 de ani din Marea Britanie a ajuns la medici convinsă că își pierde mințile, după ce a început să audă voci care îi spuneau că suferă de o tumoră cerebrală. Deși inițial simptomele au fost considerate de natură psihiatrică, investigațiile ulterioare au confirmat un diagnostic neașteptat: femeia chiar avea o formațiune tumorală pe creier.

Cazul este considerat neobișnuit nu doar prin coincidența dintre halucinații și realitate, ci și prin modul în care „vocile" au ghidat pacienta către investigații și tratament. Totul a început când femeia a început să audă voci care încercau să o liniștească, dar în același timp îi transmiteau că are nevoie de tratament pentru o tumoră cerebrală. Îngrijorată, aceasta a apelat inițial la un psihiatru, care a diagnosticat-o cu o formă de psihoză. Chiar și după începerea tratamentului, simptomele nu au dispărut. Mai mult, vocile au continuat să insiste și au îndrumat-o către o investigație imagistică, sugerându-i să meargă la o unitate unde se efectuează tomografii.

Femeia a încercat să obțină o scanare CT, însă solicitarea i-a fost respinsă inițial, atât din cauza costurilor, cât și pentru că medicul a considerat că exagerează sau nu spune adevărul. În cele din urmă, examinarea a fost aprobată, iar rezultatul a confirmat existența unei tumori cerebrale. După stabilirea diagnosticului, medicii au recomandat intervenția chirurgicală. Potrivit relatării, vocile au continuat să fie prezente și chiar au „aprobat" decizia medicilor de a opera. Chirurgii au reușit să îndepărteze tumora, care avea 6,4 centimetri lungime și 3,8 centimetri lățime. După operație, femeia a declarat că a auzit vocile pentru ultima dată: „Ne bucurăm că v-am ajutat, la revedere."

Cazul a fost prezentat ulterior în cadrul unui congres medical, fiind considerat unul extrem de rar. Particularitatea acestuia constă în faptul că pacienta nu doar că a ajuns la un diagnostic corect, dar a primit, prin intermediul acestor experiențe, indicații clare despre pașii de urmat. Specialiștii consideră că este posibil ca femeia să fi perceput subconștient semnele unei afecțiuni grave și să fi reacționat în acest mod neobișnuit.