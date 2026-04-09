Dacă și asta e vreo coincidență: Papa Leon al XIV-lea seamănă leit cu Papa Leon al XIII-lea

Odată cu alegerea recentă a Papei Leon al XIV-lea, această paralela cu predecesorul său nominal Leon al XIII-lea a devenit inevitabilă. S-a constatat însă că figurile celor doi sunt aproape identice, stilul sobru, expresia blândă, dar pătrunzătoare - toate acestea îi fac pe mulți să spună, nu fără o doză de uimire: „Parcă-l vedem din nou pe Leon al XIII-lea".

Așa s-a și nascut o teorie ca actualul papă ar putea fi reîncarnarea fostului Papă și că trăim timpurile de pe urmă. De asemenea, e de știut ca alegerea lui Leon de anul trecut nu se potrivea cu teoria papilor prevazuti de Malachia. Conform acesteia, Papa Francisc a fost al 111-lea Papă din listă (toate previziunile s-au adeverit) iar dupa el ar fi trebuit sa vina Ultimul Papă, cel al sfarsitului veacurilor, intitulat Petrus Romanus.

Alegerea lui Leon (american la origine, din Chicago) drept al 112-lea a spulberat insa previziunea finală. Leon e din Ordinul Sf Augustin, care a mers pe Doctrina Socială a Bisericii Catolice. Insă Leon al XIII-lea a fost preot de dioceză (nu a fost in niciun ordin bisericesc catolic, desi a fost asimilat Franciscanilor). Leon al XIII s-a nascut ca Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, asadar italian sadea. S-a nascut la Carpineto Romano, suburbie a Romei. A facut Iesuit Collegium Romanum, deci s-a format ca Iezuit, dar apoi a trecut ca si doctrina la Franciscani. Cat despre "Petrus", orice papă e considerat un "petrus" pentru ca primul papă catolic a fost Sf Petru, pe care Iisus l-a desemnat sa conduca Biserica sa. Asadar, teoria sustine ca actualul papă ar fi reincarnarea unui Petrus Romanus de la finele veacurilor.

Papa Leon al XIII-lea, pontiful care a condus Biserica Catolică între 1878 și 1903, este binecunoscut pentru enciclica Rerum Novarum, în care a pus bazele doctrinei sociale moderne a Bisericii. Acesta era un om subțire, cu o față alungită, ochi adânci și o expresie meditativă. Aproape un secol și jumătate mai târziu, urcând pe tronul Sfântului Petru, americanul Leon al XIV-lea a stârnit reacții imediate nu doar prin alegerea numelui - un omagiu evident - ci și prin asemănarea izbitoare cu predecesorul său: aceleași trăsături fine, același chip auster, aceleași gesturi cumpătate, chiar și o voce similară, calmă, dar fermă.

Pe lângă asemănarea fizică, și mesajul lor pastoral pare să fie pe aceeași lungime de undă. Papa Leon al XIV-lea vorbește adesea despre „dreptatea socială", „demnitatea muncii" și „nevoia de reconciliere într-o lume divizată" - teme centrale și în pontificatul lui Leon al XIII-lea. Unii comentatori ai Vaticanului au sugerat chiar că alegerea acestui nume a fost o declarație de intenție: o întoarcere la principiile clare ale doctrinei sociale, dar aplicate unei lumi contemporane sfâșiate de inegalități și polarizare.

Creștinii nu au întârziat să remarce paralela. Comentarii precum „Leon al XIII-lea redivivus?" sau „Papa care pare desprins din secolul XIX" au circulat intens pe rețelele de socializare. Pentru mulți dintre credincioși, asemănarea fizică și doctrinară nu este întâmplătoare, ci un semn providențial. Într-o perioadă de incertitudine globală, mulți văd în această figură familiară o ancoră spirituală.

Desigur, Papa Leon al XIV-lea este o persoană cu propria identitate, și timpul va arăta cât de mult va semăna cu faimosul său predecesor și în fapte, nu doar în aparență. Totuși, această paralelă dintre cei doi papi ne amintește că istoria nu doar că se repetă uneori, ci poate reveni în forme aproape identice - înfățișare, nume, chiar și misiune. Indiferent dacă această „reîncarnare" simbolică este o pură coincidență sau un act de inspirație divină, un lucru este sigur: Papa Leon al XIV-lea nu a venit să rupă cu tradiția, ci să o reafirme cu putere, într-o lume care are din nou nevoie de repere ferme.