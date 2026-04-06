Cum s-a stabilit ca ora să aibă 60 de minute. Au încercat modificarea acestei reguli dar fără succes

O decizie luată acum 5.000 de ani a influențat direct modul în care împărțim ziua în ore, minute și secunde. În centrul acestei povești se află sumerienii, una dintre primele civilizații urbane din Mesopotamia, care au creat un sistem numeric bazat pe 60, un concept care stă la baza timpului pe care îl folosim și astăzi.

Originea timpului a rămas legată de vechile civilizații. Egiptenii antici, în jurul anului 2500 î.Hr., au împărțit ziua în 12 ore, bazându-se probabil pe constelații sau pe numărarea articulațiilor de pe degete. Babilonienii, urmași ai sumerienilor, au dezvoltat ulterior subdiviziuni mai precise, împărțind ziua în 12 „beru" și apoi în unități mai mici, folosind avantajele sistemului sexagesimal.

„Șaizeci poate fi împărțit la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 și 60 fără a folosi fracții complicate. Aceasta a fost o soluție practică pentru agricultură, contabilitate și astronomie", explică Erica Meszaros, expert în istoria matematicii antice.

În octombrie 1793, Franța a încercat să transforme radical acest sistem. Republica Franceză a introdus un „timp zecimal": ziua împărțită în 10 ore, fiecare oră având 100 de minute decimale, la rândul lor formate din 100 de secunde. Primăriile au montat ceasuri zecimale, iar activitățile oficiale au fost înregistrate după noul calendar.

„A început rapid să provoace nenumărate dureri de cap", spune Finn Burridge de la Muzeele Regale Greenwich. Conversia ceasurilor a făcut ca sistemul să eșueze după doar un an. Astfel, moștenirea sumerienilor a supraviețuit mileniilor, determinând modul în care împărțim timpul astăzi: 24 de ore pe zi, 60 de minute pe oră și 60 de secunde pe minut, în ciuda experimentelor moderne de reformă a ceasului.