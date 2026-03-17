Blestemul lui 777 în familia lui "Don Pedro": Coincidența extrem de bizară și foarte greu de explicat
Postat la: 17.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un accident rutier mortal produs astăzi pe DN 38 scoate la suprafață o poveste care pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Potrivit unor informații, victima ar avea legături cu o familie controversată din Constanța, iar un detaliu tulburător reaprinde o veche legendă: cifra 7, prezentă în momente-cheie ale destinului acesteia.
Un grav accident rutier a avut loc marți, 17 martie 2026, pe DN 38, între localitățile Techirghiol și Movilița, soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 69 de ani. Potrivit reprezentanților IPJ Constanța, impactul s-ar fi produs între un autoturism condus de victimă și un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 53 de ani.
„În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto în vârstă de 69 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal", au transmis polițiștii. Surse apropiate anchetei susțin că victima ar fi Marcel Iordache, un nume controversat din Constanța, cunoscut mai ales prin prisma legăturii de rudenie cu fostul afacerist Petrică Iordache, supranumit „Don Pedro".
Marcel Iordache ar fi fratele lui Petrică Iordache, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați oameni de afaceri de la malul mării în anii '90-2000. Petrică Iordache, zis „Don Pedro", a fost o figură emblematică a Constanței, cu afaceri în transporturi, turism, construcții și cluburi de noapte. Moartea sa, în iulie 2007, a rămas învăluită în controverse.
Acesta a fost găsit fără viață pe digul din zona plajei Modern, cu capul prins între stabilopozi. Deși inițial au existat speculații privind o posibilă crimă, ancheta oficială a concluzionat că a fost vorba despre un accident, cauza decesului fiind asfixia mecanică prin înec.
În jurul familiei s-a conturat, în timp, o adevărată legendă legată de cifra 7, despre care apropiații spun că ar fi avut o semnificație aparte pentru fostul afacerist. Acesta era născut pe 17 septembrie, iar cifra 7 apărea frecvent și în alte detalii din viața sa - de la simboluri precum „777", asociate inclusiv bunurilor pe care le deținea, până la momente importante din activitatea sa. Moartea sa a fost consemnată pe 07.07.2007, o coincidență care a alimentat și mai mult această percepție.
De-a lungul anilor, în jurul acestei repetări a cifrei 7 s-a construit ideea unui „tipar" sau chiar a unui „blestem", vehiculată mai ales în cercuri informale și în presa locală. Potrivit unor relatări, cu doar o lună înainte de deces, tot într-o zi de 7, acesta ar fi încheiat o tranzacție importantă care i-ar fi marcat puternic viața.
Acum, potrivit surselor, fratele său ar fi murit tot într-o zi de 17 - 17 martie 2026 - într-un accident rutier violent. Deși nu există nicio legătură factuală între aceste evenimente, coincidența reaprinde discuțiile despre destin, simboluri și „blestemele" care, în imaginarul colectiv, au înconjurat familia. În contrast cu imaginea publică a lui „Don Pedro", Marcel Iordache ar fi fost, potrivit unor relatări din presa vremii și din surse neoficiale, asociat cu zona infracțională.
De-a lungul anilor, numele său a apărut în mai multe anchete legate de trafic de droguri. Potrivit unor informații vehiculate în spațiul public, acesta ar fi fost suspectat, la un moment dat, de implicare într-o rețea internațională de trafic de stupefiante prolifică în anii '90 la malul mării. Ulterior, Marcel Iordache a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, însă ar fi dispărut înainte de executarea pedepsei, fiind bănuit că s-ar fi stabilit în străinătate.
Familia Iordache a fost, ani la rând, una dintre cele mai influente din Constanța. Dacă Petrică Iordache era perceput ca un „rege" al afacerilor locale, fratele său ar fi fost asociat, potrivit unor surse, cu zona underground. După moartea lui „Don Pedro", influența familiei s-a estompat treptat, iar numele Iordache a revenit sporadic în atenția publică, mai ales în contexte controversate.
