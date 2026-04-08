Jessie Baneș pornește un nou proiect la Gold FM. Emisiunea „Fără Filtru" va avea premiera joi, 9 aprilie, de la orele 18.00

Misiunea GOLD FM de a spune adevărul și de a-și informa ascultătorii în mod corect, fără ascunzișuri și „fără perdea", continuă, printr-un nou format de emisiune: "Fără Filtru - cu Jessie Baneș".

După mai multe inițiative jurnalistice de succes, dintre care enumerăm: „Golden Hour cu Jessie" și „Dosar de candidat", moderatoarea GOLD FM Jessie Baneș a pregătit e un nou proiect: „Fără Filtru - cu Jessie Baneș", care va debuta mâine, joi, 9 aprilie 2026, începând cu ora 18.00. Emisiunea cu durata de o oră va fi difuzată pe noul canal de YouTube, Fără Filtru cu Jessie Baneș și preluată pe toate platformele Radio GOLD FM, în fiecare joi, de la orele 18.00.

Pentru că adevărul are puterea de a ieși întotdeauna la iveală, indiferent de încercările repetate de cenzură, moderatoarea Jessie Baneș își asumă misiunea de a-l aduce în prim plan, în fața audienței GOLD FM. Episodul-pilot al primului sezon va cuprinde un dialog cu o primă invitată de marcă: Viorica Dăncilă, politiciană activă și ex-prim-ministră a României, în 2018-2019. Moderatoarea Jessie Baneș își propune ca prin intermediul a „10 întrebări pentru România" să sondeze cele mai adânc îngropate adevăruri din diferite medii de activitate, să reliefeze profunzimile de caracter, poveștile de viață și de carieră ale invitaților săi din domenii diferite și să aducă mai multă lumină în arii de interes pentru români.

„Fără Filtru cu Jessie Baneș - 10 întrebări pentru România, este o emisiune de conversații sincere cu oameni care influențează România: lideri politici, jurnaliști, antreprenori și personalități publice. În fiecare emisiune mergem dincolo de imaginea publică și descoperim omul din spatele funcției: valorile, fricile, credințele și filozofia de viață care le-au modelat deciziile. Dar această emisiune nu este doar despre invitați. Este și despre România. Prin 10 întrebări esențiale analizăm problemele reale ale țării - de la crizele momentului până la deciziile istorice care ne-au adus aici.

Fără filtre, fără PR, fără răspunsuri pregătite. Este o conversație despre oameni, putere, responsabilitate și viitorul României. Uneori serioasă, alteori personală, uneori filozofică. Dar întotdeauna sinceră."

Pe lângă cele 10 întrebări „Fără Filtru", moderatoarea Jessie Baneș pregătește surprize inedite la fiecare emisiune, atât pentru invitați, cât și pentru audiență, ce vor consta în provocări îndrăznețe lansate invitaților, întrebări complexe despre evenimente controversate din istoria recentă a României, ori jocuri psihologice, pentru a cunoaște omul de dincolo de masca impusă de conduita carierei.