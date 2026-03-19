Uite-l și p-ăsta ce gargară are cu ceasul lui de 2 milioane de lire sterline. Bruce Lee de Cravedia s-a bătut cu unii care i-au dat la operatie!

Gargaragiul de Cătălin Botezatu a povestit la emisiunea lui Capatos cum ar fi trecut printr-o experiență terifiantă la începutul anului. I-a fost furat ceasul în valoare de 2 milioane de lire sterline de la mână, în timp ce se afla la Londra, în "una dintre cele mai exclusiviste zone" (păi, cum altfel?!). Designerul-închipuit a fost profund marcat de ceea ce s-a întâmplat.

Botezatu moare de foame ca nu-l mai baga nimeni in seama si a tesut o poveste cum ca a fost atacat de hoți în plină stradă și a rămas fără ceasul Richard Mille, un model spectaculos încrustat cu diamante. Adevarul e ca "papagalul in bikini" s-a pozat intr-adevar cu un ceas veritabil RM la mana, imprumutat de unul din protectorii sai, care-i tine spatele, iar mai apoi - dupa cum singur s-a laudat la doi apropiati, intre care unul e foarte apropiat de presa - si-a achizitionat o copie aproape identică pe care intr-adevar a dat aproape 2.000 de euro. Aceleași informatii au mai fost facute publice in cateva podcasturi de la alti influenceri, intre care unul a si povestit de unde anume a fost achizitionata copia, despre care de data asta se mentiona ca ar fi costat pana in 1500 de dolari, nu de euro, fiind vorba despre o retea turceasca, cu ramificatii spre Singapore.

Iată ce-i povesteste închipuitul lui Capatos, contra-cost la casieria Cancan: "Am ajuns într-o seară la celebrul restaurant Amazonico din MyFair. Mereu ceasurile mele sunt acoperite de costum, de sacou. În restaurant mai eram cu niște persoane. E adevărat că unul dintre chelnerii care ne-a servit era român. Eu cred că românii nu fură, nu dau ponturi. Șeful de sală era un tip jovial, nu cred că el, dar cineva a dat pontul. Lângă restaurant ei au o terasă.", a spus Botezatu la emisiunea lui Dan Capatos, care s-a facut a fi foarte impresionat. Pontul, firește, l-a dat chiar chiloțarul-șef, care mai narează că a ieșit de mai multe ori să fumeze în fața restaurantului, dar ceasul a rămas ascuns de mâneca sacoului (ca te intrebi de ce-l mai poarta, daca-l ascunde).

În momentul în care a fost atacat, bodyguarzii cică nu i-au venit în ajutor, au apărut abia după ce totul se încheiase. Iată ce zice Bruce Lee de Crevedia: "Am terminat cu totul, am mâncat, am ieșit. Mașina era parcată vizavi, aștepta să ne ducă la hotel. Patru metri erau între mașină și restaurant. Eram cu două doamne, le-am dus în mașină, eu m-am întors să sting trabucul. În momentul acela, unde era gardul de fier forjat, au venit din senin trei vlăjgani, de pe aceeași laterală cu mine. Mi-am dat seama ce se întâmplă. Unul avea briceag. Am fost pus la gard, eu am pus mâna unde am operația și mâna la ceas. Din toată smuceala i-am dat un pumn unuia, i-am aruncat șapca pe jos. M-a lovit și el și au luat ceasul. Asta s-a întâmplat în câteva secunde și au fugit toți trei. Poliția a spus să mergem la hotel să dăm declarații. Ce îmi pare rău este că am plecat de la locul faptei și am uitat să iau șapca hoțului pentru că dacă aș fi luat șapca avea ADN-ul acelui om.", a mai fabulat gargaragiul.

Oamenii legii au găsit bucăți din ceas. Un suspect a fost prins, iar acum urmează procesul. Ceasul nu a fost recuperat. Și cel mai probabil nu va mai fi găsit niciodată. "La un moment dat, unul dintre băieții care se uita pe acolo pe jos a văzut într-o mașină un individ. Eu am zis asta, dar poliția mi-a spus: Oricum este groasă treaba, mai bine mergeți la hotel că nu vrem să se întâmple și altceva. A doua zi au prins un suspect, l-au recunoscut, l-au arestat. Acum în august va fi procesul cu toți trei. M-au avertizat că este posibil să nu-l recuperez niciodată.", a mai spus acesta. Bineînteles ca toti românii intregi la cap si-au pus intrebarea: de unde sa aiba ăsta un ceas de 2 milioane de lire sterline, ba, mai multe chiar dupa cum se lauda ca ar avea o colectie, cand omul nu e recunoscut de nimeni nici pe post de croitor, daramite de designer si castiga doar din retelele de curvasarie masculină pe la babe menopauzate si gay bogati care cumpara chiloți înfipți în cur? Apropos, ca sa fumezi un trabuc cum zice Botezatu iti trebuie minim juma de ora, asta daca tragi ca o locomotiva, or el zice ca a iesit de mai multe ori in fata restaurantului la fumat. Pe bune?!