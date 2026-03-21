A fost găsit cel mai bătrân om din lume: Are toate viciile despre care se spune că scurtează viața. Nu ia niciun medicament
Postat la: 21.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-un azil de bătrâni din Brazilia, un bărbat tăcut, care se pare că a trăit neobservat până la vârsta de 118 ani, a devenit cel mai bătrân om în viață din lume. El trăiește o viață simplă și solitară - și, evident, mult mai mult decât toți ceilalți. Bărbatul în vârstă de 118 ani fumează trabucuri și bea cafea, iar cei de la azil susțin că nu ia niciun medicament.
Cartea recordurilor, bazată pe mai multe documente istorice, a confirmat data nașterii lui Luis Carlos dos Santos: 15 februarie 1908. Până acum, recordul aparținea oficial lui Ethel Catherham din Marea Britanie, în vârstă de 116 ani. Doar grație postărilor pe rețelele de socializare, organizația RankBrasil, un fel de Carte Guinness a Braziliei, a început să verifice azilul de bătrâni din micul municipiu Eloi Mendes. Conform raportului, certificatul de naștere, permisul de muncă și mai multe documente medicale ale bărbatului sunt autentice.
Luis a doborât un alt record: el trăiește în instituție de peste 50 de ani, mai mult decât oricine altcineva înaintea lui. Pe 10 septembrie 1971, el a fost adus acolo de un preot. Fostul fermier nu are soție și copii, își petrece o mare parte din timp singur, dar, conform personalului medical, bărbatul de 118 ani nu se simte foarte singur, deoarece îi place liniștea. Cu toate că acum nu mai poate vorbi, el este încă foarte agil:
„El mănâncă singur, nu ia medicamente și merge de unul singur. În plus, continuă să fumeze trabucuri. Le rulează manual", spune cartea recordurilor. De trei ori pe zi, el bea cafea - dar ultima oară abia la 19:30. Chiar și în timpul pandemiei de coronavirus, „micuțul Luiz", așa cum îl numesc cu afecțiune toți cei de la cămin, nu s-a îmbolnăvit niciodată. Îngrijitorul său a dezvăluit la televiziunea locală că îl vedea adesea pe bătrân adunând pietre afară și că acesta dormea noaptea stând în șezut. José Edmilson a spus: „Nu-i place să accepte ajutor. Preferă să-i ajute pe toți ceilalți".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
"Părintele" Cristi Tabără dezvăluie de ce a fost concediat Andi Moisescu de la PRO TV: "Solicita prea mult neuronii"
Realizatorul TV Cristi Tabara - caruia i se mai spune si "parintele", avand in vedere trecutul sau teologic - reacționea ...
-
Uite-l și p-ăsta ce gargară are cu ceasul lui de 2 milioane de lire sterline. Bruce Lee de Crevedia s-a bătut cu unii care i-au dat la operatie!
Gargaragiul de Catalin Botezatu a povestit la emisiunea lui Capatos cum ar fi trecut printr-o experiența terifianta la i ...
-
James Hetfield se însoară. Liderul trupei Metallica și-a cerut iubita în căsătorie vineri, 13, sub apă, printre rechini
Liderul trupei Metallica, James Hetfield, și-a cerut iubita in casatorie vineri, 13 martie, in timpul unei scufundari al ...
-
Blestemul lui 777 în familia lui "Don Pedro": Coincidența extrem de bizară și foarte greu de explicat
Un accident rutier mortal produs astazi pe DN 38 scoate la suprafața o poveste care pare desprinsa dintr-un scenariu de ...
-
Ce este regula 1.000-100-10: Secretul italienilor pentru paste perfecte
Prepararea pastelor poate parea simpla, insa diferența dintre un fel banal și unul cu adevarat reușit consta adesea in c ...
-
Premieră în industria Tech: Un robot umanoid a fost „arestat" de poliție în China
Un incident neobișnuit petrecut in Macao a devenit viral pe rețelele sociale, dupa ce un robot umanoid a fost escortat d ...
-
Cristian Popescu Piedone a povestit cum a încălcat legea timp de 10 ani. A recunoscut tot după ce faptele s-au prescris
Cristian Popescu Piedone a povestit intr-un podcast cum a incalcat legea. Fostul edil a condus timp de 10 ani fara permi ...
-
Cândva mare milionar și arogant peste poate, Ion Niculae întâmpină mari probleme în afaceri dar și în plan personal
Candva cel mai bogat roman, cu o avere estimata in 2012 la aproximativ 1,2 miliarde de euro, Ioan Niculae se confrunta a ...
-
O chitară a unui membru Pink Floyd s-a vândut pentru suma record de 14,6 milioane de dolari. O baterie care a aparținut lui Ringo Starr de la Beatles - 2,4 milioane de dolari
O chitara folosita de David Gilmour pe șase dintre albumele formației Pink Floyd s-a vandut pentru suma record de 14,6 m ...
-
Cine e iubitul de 36 de ani al președintei Delcy Rodriguez din Venezuela
Administrația Americana pentru Controlul Drogurilor (DEA) a emis un raport despre partenerul lui Delcy Rodríguez, ...
-
Un general de rang înalt al SUA, implicat în dosarul extratereștrilor, a dispărut fără urmă, imediat după ce Trump a ordonat declasificarea informațiilor despre OZN-uri
Un fost general-maior de rang inalt din Forțele Aeriene ale SUA, William Neil McCasland, in varsta de 68 de ani, este da ...
-
Mii de autori publică o carte „goală" în semn de protest faţă de utilizarea fără permisiune a operelor lor de către companiile de inteligenţă artificială
Mii de autori, printre care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory si Richard Osman, au publicat o carte „goala" in semn ...
-
Benefice sau nu suplimentele pentru inimă? Iată ce spun experții
O lista lunga de suplimente, precum uleiul de pește - bogat in omega-3 - dar și coenzima Q10, magneziul și altele, au fo ...
-
Povestea nespusă a cafelei: vei rămâne uimit cum a fost descoperită licoarea ta de dimineață
Cunoscuta astazi ca un aliment de baza in bucatariile din intreaga lume, cafeaua are o istorie la fel de bogata și compl ...
-
După Lolita Cercel vine "Mr. Story" - personajul făcut cu AI: „România este abuzată de organizații mafiote sataniste"
Cu zeci de mii de urmaritori, Mr Story, un personaj creat integral de inteligența artificiala. Acesta se prezinta drept ...
-
Configurația astrală din 1989 reapare în februarie 2026, în plină criză cu Iranul. Conjuncția Saturn-Neptun în Berbec, semnătura rupturilor istorice
O conjuncție astrala rara, activa in 1989 - anul caderii lui Ceaușescu și al prabușirii comunismului in Europa - reapare ...
-
O teorie a conspirației care întrece orice imaginație: Garguii din vechile catedrale nu ar fi sculpturi, cii ființe odată vii și pietrificate cu arme DEW!
De fiecare data cand vizitez o biserica sau o catedrala, ma surprind petrecand mai mult timp uitandu-ma in sus decat ina ...
-
Blestemul "The Wire": Bobby J. Brown și-a pierdut viața într-un incendiu. E al treilea membru al distribuției serialului care a murit în decurs de aproximativ două luni
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire" a murit recent intr-un incendiu izbucnit intr-o anexa a locuinței sale din s ...
-
Zici că e scenariu de film: Un bărbat din Japonia a plătit ani la rând chiria la un apartament gol ca să-l prindă pe ucigașul soției lui
Takaba Namiko, o femeie in varsta de 32 de ani, a fost ucisa pe 13 noiembrie 1999 in apartamentul ei din cartierul Nishi ...
-
Poliția din Timiș a folosit o conversație cu ChatGPT ca probă în instanță. Instituția a pierdut procesul!
O conversație cu ChatGPT a fost folosita, in premiera, drept proba in instanța intr-un proces rutier. Poliția din Timiș ...
-
Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a furat economiile. Bărbatul a folosit banii ca să se recăsătorească
Un copil de 10 ani și-a dat tatal in judecata dupa ce a descoperit ca economiile stranse pe parcursul mai multor ani au ...
-
A mânca fake: Un nou trend bizar face ravagii pe rețelele sociale, promițând o metodă riscantă de a păcăli foamea definitiv
Un nou trend controversat face ravagii pe rețelele sociale, promițand o metoda bizara de a pacali foamea: utilizarea fol ...
-
Dieta Irinei Loghin la 87 de ani. Ce alimente consumă zilnic artista de muzică populară
La 87 de ani, Irina Loghin continua sa impresioneze prin vitalitate și disciplina, iar artista a vorbit recent despre ob ...
-
Oprah Winfrey, semnal de alarmă după ce a folosit injecții pentru slăbit. Vedeta s-a reîntors la kilogramele inițiale: „Este ceva ce va trebui să fac toată viața"
Oprah Winfrey a vorbit deschis despre provocarile cu care se confrunta dupa ce a renunțat la injecțiile pentru slabit, r ...
-
A existat sau nu Marea Tartarie, un imperiu în care tehnologia era foarte avansata și care s-a dorit a fi sters din istorie?!
Subiectul Tartariei este unul dintre cele mai populare și controversate „mistere" ale istoriei recente, generand o ...
-
Povestea pe care manualele n-o spun: Eposul Atrahasis - o scriere akkadiană veche de peste 3.700 de ani care ne oferă o perspectivă fascinantă asupra începuturilor noastre
În Eposul Atrahasis, care este o scriere akkadiana veche de peste 3.700 de ani ce ne ofera o perspectiva fascinant ...
-
Mănânci sănătos și faci sport, dar nu reușești să slăbești? Cele mai comune 9 greșeli pe care le faci
Diete drastice, ore petrecute la sala și renunțarea la anumite alimente par pași siguri spre slabit. Totuși, pentru mult ...
-
Săptămâna Albă, cele șapte zile de pregătire pentru cel mai aspru post al anului. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Paștelui
Creștinii ortodocși se pregatesc sa intre, de saptamana viitoare, in Postul Paștelui - cel mai lung și mai aspru post di ...
-
Porții mici și dese sau mese rare și copioase? Ce spun specialiștii în alimentație
Frecvența meselor a starnit intotdeauna controverse in nutriție. Mulți susțin ca mesele mici, frecvente, ajuta metabolis ...
-
De ce avem senzația că timpul zboară? Explicația științifică din spatele acestui fenomen
Pe masura ce anii trec, multe persoane impartașesc aceeași impresie: zilele par mai scurte, lunile zboara, iar anii trec ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu