A fost găsit cel mai bătrân om din lume: Are toate viciile despre care se spune că scurtează viața. Nu ia niciun medicament

Într-un azil de bătrâni din Brazilia, un bărbat tăcut, care se pare că a trăit neobservat până la vârsta de 118 ani, a devenit cel mai bătrân om în viață din lume. El trăiește o viață simplă și solitară - și, evident, mult mai mult decât toți ceilalți. Bărbatul în vârstă de 118 ani fumează trabucuri și bea cafea, iar cei de la azil susțin că nu ia niciun medicament.

Cartea recordurilor, bazată pe mai multe documente istorice, a confirmat data nașterii lui Luis Carlos dos Santos: 15 februarie 1908. Până acum, recordul aparținea oficial lui Ethel Catherham din Marea Britanie, în vârstă de 116 ani. Doar grație postărilor pe rețelele de socializare, organizația RankBrasil, un fel de Carte Guinness a Braziliei, a început să verifice azilul de bătrâni din micul municipiu Eloi Mendes. Conform raportului, certificatul de naștere, permisul de muncă și mai multe documente medicale ale bărbatului sunt autentice.

Luis a doborât un alt record: el trăiește în instituție de peste 50 de ani, mai mult decât oricine altcineva înaintea lui. Pe 10 septembrie 1971, el a fost adus acolo de un preot. Fostul fermier nu are soție și copii, își petrece o mare parte din timp singur, dar, conform personalului medical, bărbatul de 118 ani nu se simte foarte singur, deoarece îi place liniștea. Cu toate că acum nu mai poate vorbi, el este încă foarte agil:

„El mănâncă singur, nu ia medicamente și merge de unul singur. În plus, continuă să fumeze trabucuri. Le rulează manual", spune cartea recordurilor. De trei ori pe zi, el bea cafea - dar ultima oară abia la 19:30. Chiar și în timpul pandemiei de coronavirus, „micuțul Luiz", așa cum îl numesc cu afecțiune toți cei de la cămin, nu s-a îmbolnăvit niciodată. Îngrijitorul său a dezvăluit la televiziunea locală că îl vedea adesea pe bătrân adunând pietre afară și că acesta dormea ​​noaptea stând în șezut. José Edmilson a spus: „Nu-i place să accepte ajutor. Preferă să-i ajute pe toți ceilalți".