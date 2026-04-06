Ce mănâncă un nutriționist când vrea să slăbească fără să țină dietă: "O regulă clară: proteină + puțin carbohidrat + grăsimi bune + multe legume"

Oamenii cred că slăbitul începe cu restricții: mai puțin, mai rar, mai „light". Dimineața este momentul în care setezi tonul pentru toată ziua. E momentul din zi cel mai permisiv în ceea ce privește mâncarea. Daca ai trecut cu bine de micul dejun, celelalte doua mese ale zilei trebuie sa urmeze aceleasi proportii nutritionale, folosind insa mancarea gatita si nu fast-food-ul.

Un nutriționist nu începe ziua cu foame și cafea, ci cu o masă la care obiectivul nu este „să mănânc mai puțin", ci să mănânc astfel încât să nu simt nevoia să compensez mai târziu. Dacă dimineața mănânci doar un covrig, biscuiți sau nimic, aproape sigur vei avea:

foame mai târziu, foame mare, greu de controlat și de săturat,

energie oscilantă, nu o să ai, practic, energie să faci mai nimic,

poftă de dulce seara,

vei fi hipervigilent în ceea ce privește tot ce mănâncă ceilalți în jurul tău,

mintea ta va fi ocupată cu acest subiect toată ziua.

Un mic dejun corect nu te îngrașă, din contră, te ajută să mănânci mai echilibrat toată ziua. Un mic dejun de tip „nutriționist" nu este complicat, dar are o regulă clară: proteină + puțin carbohidrat + grăsimi bune, totul învelit în multe legume.

Proteina este cheia:

dă sațietate,

reduce pofta de ronțăit pe parcursul zilei,

ajută la menținerea masei musculare.

Exemple de mic dejun:

Ouă + brânză + legume + pâine integrală

2 ouă (fierte, omletă)

2-3 degete telemea mai slabă sau o brânzică de casă

roșii, castraveți, ardei

o felie de pâine integrală

Brânză + legume + pâine integrală

brânză proaspătă sau brânză de casă

legume crude

puțină pâine integrală

File de somon + pâine integrală + salată

somon afumat sau la cuptor, în funcție de preferințe

o felie de pâine integrală

salată sau verdețuri

Șuncă slabă + brânză + legume

șuncă de calitate, dintr-o bacanie sau magazin de specialitate

o felie de pâine

legume multe

Brânzică de casă + nuci + puțin fruct (opțional)

brânză proaspătă și, eventual, puțină pâine

câteva nuci

fructe de pădure

Ce au în comun toate aceste variante și de ce se poate folosi "ecuatia" si la celelalte mese ale zilei, unde branza si ouale pot fi inlocuite cu fripturi la gratar, cu leguminoase, dar cu foarte putine paste, sau orez, sau cartofi:

conțin proteină în cantitate mare,

nu sunt excesiv de dulci și nu creează variații bruște ale glicemiei,

țin de foame câteva ore bune,

nu necesită gătit și sunt rapide dimineața,

au gust bun și nu creează senzația de restricție.

Unde greșim frecvent