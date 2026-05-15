Procurorii Niță și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventivă într-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar fi primit 60.000 € direct la sediul parchetului UPDATE

Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost reținuți joi noaptea, 14 mai, de Parchetul General, pentru 24 de ore, într-un dosar de abuz în serviciu și alte infracțiuni de corupție.

Update 10.30. Potrivit ICCJ, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au înaintat instanței propunerea de luare a măsurii arestării preventive în dosarul penal nr. 947/1/2026, privind pe inculpații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor. Cauza se află pe rolul instanței competente, cu termen de judecată stabilit pentru data de 15.05.2026, ora 11:30, când urmează să fie analizată solicitarea formulată de acuzare.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, în cursul zilei de ieri, 14 mai 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de doi inculpați, având calitatea de procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de al doilea inculpat.

Cu privire la primul inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de la data de 08 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal.

De asemenea, în același context, după primirea sumei de bani, inculpatul a lăsat să se creadă că are influență asupra unor judecători și a promis că îi va determina pe aceștia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluționa favorabil două cauze civile.

Totodată, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, a acceptat promisiunea și a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice.

Cu privire la cel de al doilea inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt: La data de 15 ianuarie 2026, în prezența a două persoane, inculpatul ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISUJ Constanța, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului. În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri".

Cei doi au fost audiați mai multe ore la sediul Parchetului General, Teodor Niță fiind adus cu duba de la Constanța. "Domnul Niță este inculpat în dosar, s-a dat măsura preventivă a reținerii, mâine vom ataca la Înalta Curte această măsură", a confirmat după audieri avocatul lui Teodor Niță, care însă a refuzat să mai facă alte precizări. Parchetul General a efectuat, miercuri și joi, 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind și doi procurori de la această unitate de parchet, Gigi Ștefan și Teodor Niță.

Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026. Ulterior, anchetatorii ar fi găsit joi suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și o altă sumă de 30.000 de euro în mașina acestuia. Gigi Ștefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul acestuia.