Daună totală în povestea româncei care a câștigat jumătate de milion de euro la loterie și a fugit de acasă: Biletul este necâștigător

Cazul care a ținut Italia cu sufletul la gură și a devenit una dintre cele mai urmărite povești din ultimele luni are un final care depășește orice imaginație sau scenariu de film: „Marele câștig" de 500.000 de euro nu a existat niciodată. După o verificare oficială, autoritățile au stabilit că biletul cu care românca a crezut că a dat lovitura vieții, este, în realitate, necâștigător.

O poveste care a pornit ca un vis și a degenerat într-un scandal public cu dispariții, acuzații și intervenția autorităților se încheie acum abrupt, cu un verdict care schimbă tot. Răsturnarea de situație a venit în urma controlului realizat de Agenția Vămilor și Monopolurilor din Italia, singura instituție care poate valida oficial câștigurile la lozurile de tip „Gratta e Vinci" - răzuiești și căștigi. Rezultatul: biletul nu este câștigător.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, totul a fost provocat de o eroare aparent minoră, dar cu efecte uriașe. Numărul „43" de pe bilet a fost interpretat greșit ca „13" - singurul care ar fi adus premiul de 500.000 de euro. În realitate, analiza tehnică a demonstrat că nu exista nicio combinație validă. Practic, lozul nu valorează nici măcar cei 5 euro plătiți pe el.

Întreaga poveste a început pe 8 martie, într-un bar din Carsoli, provincia L'Aquila. Un român i-a oferit partenerei sale un loz răzuibil în locul buchetului de flori. Un gest simplu, care s-a transformat rapid într-un scenariu de film. Cei doi au crezut că au descoperit combinația câștigătoare pentru premiul maxim. Entuziasmul s-a transformat instant într-o cursă contra cronometru pentru securizarea banilor. Femeia a mers la bancă pentru a depune biletul, iar la scurt timp a dispărut, ajungând la o rudă din Modena.

Plecare bruscă a româncei a declanșat suspiciuni. Partenerul ei, convins că urmează să fie înșelat, a apelat la un avocat și a depus sesizări la carabinieri. Conflictul a escaladat rapid. Povestea a devenit subiect național în Italia, fiind preluată de televiziuni și publicații, mai ales că în centrul ei se aflau doi români și un premiu uriaș. Întrebarea care a dominat dezbaterea: cine are dreptul la bani?

Verdictul autorităților a pus punct întregii telenovele. Fără câștig, fără bani, fără miză juridică. În locul unei povești despre noroc și bani, rămâne una despre neîncredere și consecințe. Cei doi români au ajuns să se certe, să se acuze reciproc și să implice autoritățile pentru o sumă care nu a existat niciodată. Un caz care a pornit de la un loz de 5 euro și promisiunea unei vieți schimbate s-a încheiat cu un rezultat brutal: zero euro și o relație distrusă.