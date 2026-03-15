Premieră în industria Tech: Un robot umanoid a fost „arestat" de poliție în China

Un incident neobișnuit petrecut în Macao a devenit viral pe rețelele sociale, după ce un robot umanoid a fost escortat de poliție în urma unei întâlniri care a speriat o femeie de 70 de ani.

Potrivit autorităților locale, incidentul a avut loc într-un complex rezidențial din cartierul Patane, în jurul orei 21:00. Femeia mergea pe stradă și își verifica telefonul mobil când a observat că în spatele ei se afla un robot umanoid model G1, produs de compania Unitree Robotics, informează Interesting Engineering.

Surprinsă de apariția robotului care o urma la mică distanță, femeia s-a speriat și a început să strige la acesta, spunând că îi provoacă palpitații. Câțiva trecători au asistat la scenă, iar momentul a fost filmat și ulterior distribuit pe rețelele sociale.

În imaginile devenite virale se vede și momentul în care robotul este escortat de polițiști după incident. Unul dintre agenți își pune mâna pe umerii robotului, gest care a alimentat glumele internauților, mulți afirmând în mod ironic că robotul ar fi fost „arestat".