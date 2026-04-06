Prostituția Tantrică: Apple a facut un film despre guru Bivolaru care face furori în străinătate
Postat la: 03.04.2026 |
Documentarul Twisted Yoga produs de Apple TV este despre guru Bivolaru, foarte cunoscut de români, dar mai puțin în străinătate. Documentarul urmărește însă modul în care acesta ajunge la femei din lumea întreagă sub pretextul eliberării spirituale oferite de yoga tantrică, cu ajutorul unor facilitatoare, de cele mai multe ori românce.
Apple TV+ a lansat acest documentar în trei părți pe 13 martie, iar seria se concentrează pe acuzațiile care îl vizează pe Gregorian Bivolaru și rețeaua internațională de yoga tantrică asociată numelui său. Foști membri povestesc cum căutarea unei comunități, a vindecării sau a transcendenței s-a transformat treptat în frică, manipulare și control. Forța documentarului stă în mărturii ale violurilor și traficului de persoane: urmărește foarte clar felul în care influența nu începe, de regulă, prin brutalitate directă, ci prin atenție, promisiuni, doctrină și izolare treptată.
Pentru publicul din România, Twisted Yoga e cu atât mai tulburător cu cât nu vorbește doar despre un nume cunoscut, ci despre un tipar mai larg. Documentarul surprinde mecanismele prin care femeile pot fi convinse să reinterpreteze coerciția drept consimțământ și abuzul drept „progres spiritual".
Mai mult, apare într-un moment în care discuțiile despre wellness, tantra, reiki sau vindecători autoproclamați nu mai sunt deloc marginale. Twisted Yoga nu prezintă exploatarea ca pe o excepție, ci ca pe ceva ce poate supraviețui foarte ușor în comunități care promit libertate. Tocmai de aceea, documentarul e mai mult decât true crime: este și un studiu despre cum nemulțumirile și nefericile vieții moderne ne pot fragiliza până la a deveni victimile unor escroci, cu business-uri foarte bine puse la punct.
