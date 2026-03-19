"Părintele" Cristi Tabără dezvăluie de ce a fost concediat Andi Moisescu de la PRO TV: "Solicita prea mult neuronii"

Realizatorul TV Cristi Tabără - căruia i se mai spune si "părintele", avand in vedere trecutul sau teologic - reacționează după ce Andi Moisescu a rămas fără contractul cu PRO TV pentru emisiunea Aprop TV. Tabără spune că PRO TV e o televiziune comercială care ia decizii de afaceri, însă de vină ar fi publicul.

"ANDI MOISESCU SAU CUM COMERȚUL UCIDE VALOAREA

De Andi Moisescu mă leagă debutul în televiziune. Eram corespondent la PRO TV Oradea atunci când făceam duplex-uri în matinalul prezentat de el. A fost generos și înțelegător cu ardeleanul lent și cu aspect preoțesc. El mi-a dat supranumele de "părintele", fiindcă eram student (ulterior absolvent) la teologie ortodoxă. Îi datorez, practic, debutul în televiziune, la nivel național.

Acum aflu că, după zeci de ani în care a contribuit la ridicarea PRO TV, decența și rafinamentul lui nu mai "produc" și nu mai sunt necesare în piața mediatică. PRO TV l-a scos din grilă cu "Apropo TV". Fără resentimente, only business. Însă supărarea mea nu se îndreaptă împotriva PRO TV, care este o afacere ca atâtea altele și care depinde de viteza cu care publicul schimbă canalul.

Supărarea mea este îndreptată împotriva ipocriziei publicului care se leapădă fără jenă de orice produs care îi solicită prea mult neuronii și îi testează prea riguros educația și principiile. Andi Moisescu a devenit prea mult și prea greu pentru superficialitatea celor care fac rating televiziunilor comerciale. Și nu doar el. Chiar și cei care nu s-au ferit de cancanuri televizate, au fost executați similar.

Telespectatorule, ar fi bine să pricepi că viitorul copiilor tăi depinde de valorile pe care i le pui în fața ochilor. Da, copiii tăi nu se vor mai uita la televizor, așa cum te uiți tu. Dar vor prinde din zbor comentariile tale grobiene la câte un show de doi bani și vor crede că tu, stâlpul universului lor, ai dreptate. Vor gândi ca tine, vor vota ca tine și vor pierde ca tine. Vor pierde valori pe care tu le-ai sacrificat prin alegerile tale", scrie Tabără pe Facebook.