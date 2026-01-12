Cercetătorii încearcă să descopere secretele longevității în ADN-ul celor mai vârstnici oameni din lume
Postat la: 12.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Speranța de viață în țările cu cea mai mare longevitate, precum Japonia, Italia și Spania, oscilează în jurul valorii de 84 de ani. Totuși, unii oameni trăiesc încă aproximativ 30 de ani peste această medie.
María Branyas, din Spania, de exemplu, a trăit peste 117 ani. Aceștia sunt supercentenarii. Nu doar că trăiesc mai mult, dar, așa cum a fost cazul femeii din Catalonia, rareori ajung la sfârșitul vieții suferind de probleme cardiorespiratorii, Alzheimer sau cancer, ci doar cu afecțiunile tipice unei vârste atât de înaintate. Știința caută secretul longevității lor extreme din mai multe perspective, relatează El Pais.
Totuși, oamenii de știință nu acoperiseră încă „flancul sudic". Aproape toate studiile au fost efectuate pe populații din așa-numita lume întâi - țări dezvoltate, cu acces la asistență medicală și o mai mare omogenitate genetică. Acum încep să apară primele rezultate ale unui studiu din Brazilia. Brazilia este o țară mai puțin dezvoltată, cu acces limitat la medicina modernă pentru o mare parte a populației și un grad ridicat de amestec genetic. Surprinzător, aceasta găzduiește un număr mare de centenari și un număr semnificativ de supercentenari.
Cercetătorii de la Centrul de Cercetare a Genomului Uman și a Celulelor Stem din cadrul Universității din São Paulo au compilat cel mai mare eșantion de centenari (160 și numărul este în creștere), incluzând aproximativ 20 de supercentenari cu vârste de peste 110 ani. Aceștia au obținut sau obțin date despre genetica și epigenetica lor, analize moleculare și celulare, precum și informații despre ascendență, obiceiuri comportamentale și condiții de viață.
Studiul include o analiză a tuturor datelor despre Sora Inah Canabarro, care a fost pentru o perioadă cea mai în vârstă femeie de pe planetă (116 ani), până la decesul ei primăvara trecută. Lucrarea îi include, de asemenea, pe cei mai în vârstă doi bărbați în viață din lume, ambii în vârstă de 112 ani. „Recrutăm activ și colectăm probe biologice de la centenari și supercentenari din diverse regiuni ale Braziliei", explică cercetătorul Mateus Vidigal, coautor al cercetării.
Grupul se extinde constant, iar specialiștii se așteaptă să depășească 200 de centenari până la jumătatea anului. Secvențierea întregului genom a fost deja finalizată pentru un subset substanțial de participanți. După cum notează autorii într-un comentariu publicat în Genomic Psychiatry: „În momentul în care au fost contactați de cercetătorii noștri, unii supercentenari brazilieni erau lucizi și independenți în activitățile zilnice de bază, cum ar fi hrănirea".
Deși nu există încă date definitive, cercetătorii oferă indicii despre originea rezilienței extreme a acestor oameni:
- Imunitate robustă: Trei dintre supercentenarii brazilieni au supraviețuit pandemiei de Covid-19 înainte de existența unui vaccin. Testele imunologice au relevat niveluri ridicate de IgG (cel mai abundent anticorp) și anticorpi neutralizanți împotriva SARS-CoV-2.
- Factori intrinseci: Spre deosebire de alte țări, în Brazilia nu predomină diete precum cea mediteraneană sau japoneză, nici o asistență medicală comparabilă. Acest lucru sugerează că longevitatea lor se datorează factorilor genetici individuali, nu neapărat stilului de viață sau medicinei moderne.
- Mixajul rasial: Explicația principală ar putea fi gradul ridicat de amestec rasial. Populația amerindiană s-a unit cu valuri succesive de portughezi, milioane de africani, imigranți europeni și o comunitate vastă de japonezi.
