Ilie de la puscarie, asa i se zice acum!

Romanii is geniali fara nicio indoiala stiu asta si pot dovedi. Am de exemplu cazul Ilie. Dimineata la ora sase niste militieni nebuni urlau pe megafon in fatza blocului său: Ilie hai la puscarie! Ala habar nu avea de ce dar militienii se distrau, au venit la prima ora două masini de gealati de parca Ilie era Nicu Ghiara.

Ilie nu era Nicu Ghiara ci mult mai mult decat Nicu Ghiara adica un erou national si un sef de clan cu inclinatii criminale, minori de la zece la un an. Eu toata viata am crezut despre mine cumva ca sunt un tip destul de dur, care poate incasa cam orice in mecla si in scafarlie, rangi, topoare etc - pana sa il cunosc pe Ilie asta. Gagiu e cam semisurd, de la zgomotu din trafic, cand comunica cu femeia lui afla juma din strada. Urechile praf i-au fost de folos cu plozii urlatori. Imi venea sa ii iau pustii de picioare, maimutze urlatoare si sa ii dau cu capetele de asfalt.

Motanu negru, o fiara, din poza mea de profil, cand ii vedea pe micii monstri fugea mancand pamantul pe acoperisul atelierului lui nea Marean, sefu la biciclete de pe urma caruia traiam noi toti, nepalezi, sudanezi, pakistanezi, tigani, pe scurt livratori pe bicle. Nicio bicla oricat de smechera nu rezista mult la strazile Capitalei, fara Marean sefu' la bicle care repara orice erai pa pa pa la produs. Marean are catel si motan, ala negru calare pe mine din poza de profil. Un bandit. Nu facea fatza insa la plozii lu Ilie. Aia mai mari cat de cat normali ascultau pana la un punct, micile jivine de cinci, trei ani nu ascultau de nimeni daca apucau sa prinda motanu de coada la revedere faceau acordeon din el.

O procuroare stearpa cu două pisici l-a bagat pe Ilie la puscarie din ura pe spermatozoizii sai care au dat nastere la astia sase plozi groaznici urlatori capabil sa strice orice in gasca organizata. Ala mai mare e matematician deja a castigat niste concursuri scolare, i-a zis lu' ma-sa ca tinta lui e sa se care din tara asta de prosti. Asta vara vroiam sa fac reportaj cu Stefania si Ilie, nu din simpatie ci pe motiv strict jurnalistic, cam asa ceva, asemenea cuplu nu mai exista in lume parerea mea. Ii stiu de niste ani de fapt toti livratorii din Bucuresti ii stiu.

Stefania livra cu burta la gura. Pe ploaie vant zapada sau 35 de grade vara. Pana la două noaptea. Avea niste casti infundate in urechi si isi canta singura refrenele pe bicla pedaland non stop. Muncea 9-12 ore pe zi, cam 120-150 km pe roti, comenzi peste comenzi, facea si sase milioane pe ziua de pedalat. Anu trecut in august le-a luat casa foc de la in incarcator de bicle. Nenorocire groaznica.

Ce sa vezi aia cu Visuri la cheie i-au selectat din sute de altii cu necazuri si le-au reparat apartamentul pana in noimebrie. Cum au castigat ei in fata altora? Cu pustiu matematician! Pe bune. Pustiu ala de zece ani a facut diferenta, i-a impresionat pe aia de la ProTv si asa s-au ales cu casa reparata. Va pun link la poveste. Belea maxima. Cate familii cu sase plozi urlatori mai sunt in Romania, hraniti de doi nebuni, gen ca Ilie si Stefania?!

Ah, pardon am uitat sa va zic cum a ajuns Ilie la puscarie. Isi ducea trei dintre plozi la gradinita ca in fiecare zi pe motoreta. Ca urmare acum e la Rahova pe 11 luni, nenorocitu dreak, ca niste militieni de la Obor l-au prins in trafic si o procuroare dementa cu două pisici a decis sa il arunce la bulau.

Acum Ilie nu mai poate produce, din puscarie, de la Rahova, femeia lui tre' sa produca in plus ca sa ii bage bani pe card. Copiilor li s-a zis ca tati e in Anglia la facut bani. Ala mai mare mai smecher cu matematica la baza nu a pus botu vrea probe. Stefania plange ca proasta in intersectii. Dar livreaza, munceste in continuare ca cineva tre sa le dea plozilor de haleala.

Am o vasta experienta pe zona juridica, am dosare penale din 1990, pana recent in urma cu doo luni abia ce am scapat de al nu mai stiu catalea dosar penal. Am avut parte de mega avocati, gen Iulian Urban care m-a scapat de chestii penale grave, de exemplu cu sefa la Justitie, o curva borata din Tecuci care imi cerea un miliard jumate. Vadim mi-a cerut zece miliarde, a supt-o.

Ilie insa nu a avut ca mine sansa unui avocat de top ca Iulian Urban. Nici macar nu a aflat ca e condamnat nu a primit absolut nicio instiintare legala. Pur si simplu la sase dimineata s-a trezit cu militenii cu portavoce la bloc urland la el Ilie mars la puscarie. Pe bune, nu inventez.

Asta e Romania de azi. Un tata cu sase copii este aruncat la Rahova, fix degeaba, desi intretinator de familie, nu a dat in cap, nu a furat, nu a facut nimic, dar astazi in seara asta e la Rahova la bulau, femeia sa alearga pe bicla pe strazi la livrare cu ochii in lacrimi, plozii, micii monstri is fericiti ca au scapat de tati la munca in Anglia, 11 luni. Bai nenilor, bai oameni buni, intelegeti ce hal de aberatie de "Justitie" avem?!

George Roncea