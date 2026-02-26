Preşedintele Forumului de la Davos, Borge Brende, și-a dat demisia după ce a apărut în documentele din dosarul Epstein

Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF) , norvegianul Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, în contextul unei anchete interne privind legăturile sale cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein ce a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice și de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată.

„În urma unei reflecții atente, am decis să demisionez din funcția de președinte și director general al Forumului Economic Mondial (...) Sunt convins că Forumul își va putea continua importanta sa activitate fără perturbări", a scris într-un comunicat fostul diplomat norvegian, care a schimbat peste o sută de mesaje text și e-mailuri cu Jeffrey Epstein și s-a întâlnit cu acesta de trei ori.

Forumul Economic Mondial, care găzduiește în fiecare an în ianuarie la Davos un forum ce reunește elitele economice, politice și diplomatice mondiale, îl va numi pe elvețianul Alois Zwinggi, membru al consiliului său executiv, în funcția de director general interimar până când consiliul de administrație va alege un succesor.

Fost ministru de externe și diplomat norvegian, Borge Brende a fost numit președinte al WEF în 2017. La începutul lunii februarie organizația a deschis o anchetă internă după ce numele său a apărut printre milioanele de documente referitoare la cazul Epstein publicate online la sfârșitul lunii ianuarie de către Departamentul de Justiție al SUA.

Borge Brende a confirmat că l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein în 2018, în timpul unei deplasări la New York, unde fusese invitat de diplomatul norvegian și fost vicepremier Terje Rod-Larsen la un dineu la care au participat mai mulți lideri și în timpul căruia Jeffrey Epstein i-a fost prezentat ca investitor american.

În anul următor Brende a participat la încă două dineuri de același fel, din nou cu Jeffrey Epstein și alți diplomați și lideri. Ulterior, în același an, Epstein a fost arestat, pus sub acuzare pentru delicte sexuale și s-a sinucis în detenție.

Simpla menționare a numelui unei persoane în cazul Epstein nu implică în mod automat comiterea vreunei ilegalități de către respectiva persoană. Însă documentele făcute publice arată cel puțin existența unor legături între Jeffrey Epstein sau anturajul său și anumite personalități care adesea au minimalizat sau chiar au negat existența unor astfel de legături.