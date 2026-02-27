McDonald's recunoaște că Germania a ajuns la mâna comunitatii islamice care a devenit aproape majoritară în marile orașe

Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

McDonald's recunoaște că Germania a ajuns la mâna comunitatii islamice care a devenit aproape majoritară în marile orașe

În Germania, McDonald's a eliminat în timpul zilei imaginile cu mâncare de pe panourile sale publicitare, cu ocazia Ramadanului. Populația islamică a ajuns atat de numeroasă in orasele germane, implicand si conducerea autoritatilor locale, încat a ajuns sa dicteze si din punct de vedere religios.

McDonald's Germania a lansat o nouă campanie outdoor în care panourile publicitare digitale se sincronizează cu lumina solară, dezvăluind mâncarea doar după lăsarea întunericului, pe tot parcursul lunii Ramadanului. Initiativa a fost intampinata cu entuziasm nu numai de marea comunitate islamică, acest fapt fiind firesc, dar si de comunitatea neo-progresista asa-zis "woke" care va salutat initiativa gigantului american al fast-food-ului.

 

