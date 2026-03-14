Cine e iubitul de 36 de ani al președintei Delcy Rodriguez din Venezuela
Postat la: 14.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor (DEA) a emis un raport despre partenerul lui Delcy Rodríguez, Yussef Abou Nassif, libanezul în vârstă de 36 de ani, un bărbat chipeș cu 20 de ani mai tânăr decât președintele interimar al Venezuelei. Împreună cu cei doi frați ai săi, Omar și Jamal, ar fi acumulat o avere de 500 de milioane de dolari datorită contractelor guvernamentale, odată cu debutul celei mai grave crize umanitare pe care a trăit-o vreodată țara sud-americană.
O fotografie a cuplului pe o plajă din Caraibe circulă online. Ea, într-un tricou albastru, foarte serioasă. El, cu un keffiyeh și coliere la gât, o barbă și un zâmbet intrigant. Fericit, bogat și fără copii. Ani de zile, în timp ce partenera sa a urcat în rândurile puterii de la Caracas, Yussef a rămas în umbră în spatele ei. Unii îl cunosc ca pe un vorbitor motivațional, specializat în tehnici de a ajuta oamenii să depășească frica de scenă. Afacerile sale, aflate acum în vizorul DEA, sunt de o cu totul altă natură.
Documentul Agenției Antidrog din SUA, întocmit pe baza investigațiilor interne și a anchetelor jurnalistice de către site-ul Armando Info, descrie modul în care frații Abou Nassif, porecliți „grupul arab" pe coridoarele puterii, au consolidat un imperiu de milioane de dolari în timpul ascensiunii politice a lui Delcy Rodríguez și a fratelui ei Jorge sub regimul lui Nicolás Maduro.
Între 2017 și 2018, perioada în care a început relația dintre Delcy și Youssef, aceștia ar fi câștigat contracte în valoare de 413 milioane de dolari prin fonduri de la Comitetele Locale de Aprovizionare și Producție (CLAP), un sistem de distribuție a alimentelor subvenționat de guvernul chavist, care oferă alimente de calitate inferioară și a servit ca o formă de control social de-a lungul anilor.
Înainte de a-și consolida imperiul de afaceri, Youssef a lucrat până în 2010 pentru Interbursa, o firmă de brokeraj din America Latină. Era o perioadă în care distorsiunile controlului valutar garantau profituri extraordinare celor care știau să speculeze pe marginea sistemului.
Apoi, împreună cu frații săi, a dezvoltat un conglomerat care cuprindea sectoare precum importul de alimente, construcțiile, serviciile turistice, imobiliarele și ambalarea produselor. Una dintre companii este Mass Joy Industries Ltd, înregistrată în Hong Kong și legată de operațiuni comerciale pentru importul de alimente și alte bunuri în Venezuela. Aceste produse erau, apoi, vândute către CLAP-uri.
În 2019, frații Abou Nassif au intrat și în sectorul sănătății, vânzând kituri de hemodializă către Institutul Venezuelean de Securitate Socială pentru 145 de milioane de euro. Spitalele publice erau în pragul colapsului, iar pacienții cu afecțiuni renale mureau din lipsă de aprovizionare. „Grupul arab", însă, prospera. Frații erau plătiți în țiței, câștigând astfel un punct de sprijin în comerțul cu petrol, forța vitală a economiei venezuelene.
Yussef Abou Nassif deține și lanțul de mini-marketuri Ok Mart, lansat în timpul pandemiei. Conform presei locale, acesta generează încasări anuale de aproximativ 500 de milioane de dolari și este prezent în zone strategice din Caracas, vânzând produse importate plătite în dolari.
Relația cu Delcy i-ar fi deschis lui Yussef ușile către ministere și companii publice, unde se decide cine contează și cine prosperă într-o țară devastată de criza economică. Raportul, însă, nu a găsit nicio dovadă care să confirme suspiciunile privind legăturile fraților Abou Nassif cu organizații precum Hamas sau Hezbollah, care operează și în Venezuela.
