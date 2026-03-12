Un general de rang înalt al SUA, implicat în dosarul extratereștrilor, a dispărut fără urmă, imediat după ce Trump a ordonat declasificarea informațiilor despre OZN-uri
Postat la: 12.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un fost general-maior de rang înalt din Forțele Aeriene ale SUA, William Neil McCasland, în vârstă de 68 de ani, este dat dispărut de aproape două săptămâni, iar autoritățile din comitatul Bernalillo, New Mexico, fac apel la public pentru ajutor.
William Neil McCasland a plecat pe jos de acasă în Albuquerque pe 27 februarie și nu a mai contactat familia sau prietenii de atunci. Telefonul său mobil a fost găsit acasă, iar dispariția sa a fost considerată „suspectă" din cauza unei „probleme medicale" nedezvăluite.
Biroul Șerifului din comitatul Bernalillo a lansat o alertă Silver și a organizat căutări amplă în zonă, colaborând cu autoritățile locale, FBI-ul și personalul de la Baza Forțelor Aeriene Kirtland.
În cadrul acestora, au fost intervievate mai mult de 600 de persoane, iar cercetările au inclus drone, câini de căutare și elicoptere. Până acum, nu au fost descoperite dovezi ale unei infracțiuni, dar autoritățile iau în considerare toate scenariile posibile.
McCasland este cunoscut pentru cariera sa remarcabilă în domeniul apărării. A fost inginer astronautic și a deținut funcții de lider în proiecte sensibile ale Departamentului Apărării, inclusiv în cadrul Programului Global Positioning System și Biroului de Proiecte Laser Spațiale. De asemenea, a comandat Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene de la Baza Wright-Patterson, care este asociată cu legendele OZN-urilor și cu misterul incidentului de la Roswell.
Dispariția are loc la doar câteva zile după o postare controversată a lui Donald Trump, care a ordonat agențiilor federale să publice documente referitoare la viața extraterestră și OZN-uri. În ciuda speculațiilor, autoritățile și familia sunt reticente în a asocia dispariția cu activitatea sa în domeniul UAP-urilor.
Recent, președintele american Donald Trump a cerut Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele referitoare la viața extraterestră și OZN-uri.
„Având în vedere interesul enorm manifestat, voi da instrucțiuni secretarului de război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante", a anunțat Trump pe Truth Social.
Autoritățile continuă să investigheze și îndeamnă orice persoană care ar putea avea informații să contacteze Biroul Șerifului din Bernalillo.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mii de autori publică o carte „goală" în semn de protest faţă de utilizarea fără permisiune a operelor lor de către companiile de inteligenţă artificială
Mii de autori, printre care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory si Richard Osman, au publicat o carte „goala" in semn ...
-
Benefice sau nu suplimentele pentru inimă? Iată ce spun experții
O lista lunga de suplimente, precum uleiul de pește - bogat in omega-3 - dar și coenzima Q10, magneziul și altele, au fo ...
-
Povestea nespusă a cafelei: vei rămâne uimit cum a fost descoperită licoarea ta de dimineață
Cunoscuta astazi ca un aliment de baza in bucatariile din intreaga lume, cafeaua are o istorie la fel de bogata și compl ...
-
După Lolita Cercel vine "Mr. Story" - personajul făcut cu AI: „România este abuzată de organizații mafiote sataniste"
Cu zeci de mii de urmaritori, Mr Story, un personaj creat integral de inteligența artificiala. Acesta se prezinta drept ...
-
Configurația astrală din 1989 reapare în februarie 2026, în plină criză cu Iranul. Conjuncția Saturn-Neptun în Berbec, semnătura rupturilor istorice
O conjuncție astrala rara, activa in 1989 - anul caderii lui Ceaușescu și al prabușirii comunismului in Europa - reapare ...
-
O teorie a conspirației care întrece orice imaginație: Garguii din vechile catedrale nu ar fi sculpturi, cii ființe odată vii și pietrificate cu arme DEW!
De fiecare data cand vizitez o biserica sau o catedrala, ma surprind petrecand mai mult timp uitandu-ma in sus decat ina ...
-
Blestemul "The Wire": Bobby J. Brown și-a pierdut viața într-un incendiu. E al treilea membru al distribuției serialului care a murit în decurs de aproximativ două luni
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire" a murit recent intr-un incendiu izbucnit intr-o anexa a locuinței sale din s ...
-
Zici că e scenariu de film: Un bărbat din Japonia a plătit ani la rând chiria la un apartament gol ca să-l prindă pe ucigașul soției lui
Takaba Namiko, o femeie in varsta de 32 de ani, a fost ucisa pe 13 noiembrie 1999 in apartamentul ei din cartierul Nishi ...
-
Poliția din Timiș a folosit o conversație cu ChatGPT ca probă în instanță. Instituția a pierdut procesul!
O conversație cu ChatGPT a fost folosita, in premiera, drept proba in instanța intr-un proces rutier. Poliția din Timiș ...
-
Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a furat economiile. Bărbatul a folosit banii ca să se recăsătorească
Un copil de 10 ani și-a dat tatal in judecata dupa ce a descoperit ca economiile stranse pe parcursul mai multor ani au ...
-
A mânca fake: Un nou trend bizar face ravagii pe rețelele sociale, promițând o metodă riscantă de a păcăli foamea definitiv
Un nou trend controversat face ravagii pe rețelele sociale, promițand o metoda bizara de a pacali foamea: utilizarea fol ...
-
Dieta Irinei Loghin la 87 de ani. Ce alimente consumă zilnic artista de muzică populară
La 87 de ani, Irina Loghin continua sa impresioneze prin vitalitate și disciplina, iar artista a vorbit recent despre ob ...
-
Oprah Winfrey, semnal de alarmă după ce a folosit injecții pentru slăbit. Vedeta s-a reîntors la kilogramele inițiale: „Este ceva ce va trebui să fac toată viața"
Oprah Winfrey a vorbit deschis despre provocarile cu care se confrunta dupa ce a renunțat la injecțiile pentru slabit, r ...
-
A existat sau nu Marea Tartarie, un imperiu în care tehnologia era foarte avansata și care s-a dorit a fi sters din istorie?!
Subiectul Tartariei este unul dintre cele mai populare și controversate „mistere" ale istoriei recente, generand o ...
-
Povestea pe care manualele n-o spun: Eposul Atrahasis - o scriere akkadiană veche de peste 3.700 de ani care ne oferă o perspectivă fascinantă asupra începuturilor noastre
În Eposul Atrahasis, care este o scriere akkadiana veche de peste 3.700 de ani ce ne ofera o perspectiva fascinant ...
-
Mănânci sănătos și faci sport, dar nu reușești să slăbești? Cele mai comune 9 greșeli pe care le faci
Diete drastice, ore petrecute la sala și renunțarea la anumite alimente par pași siguri spre slabit. Totuși, pentru mult ...
-
Săptămâna Albă, cele șapte zile de pregătire pentru cel mai aspru post al anului. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Paștelui
Creștinii ortodocși se pregatesc sa intre, de saptamana viitoare, in Postul Paștelui - cel mai lung și mai aspru post di ...
-
Porții mici și dese sau mese rare și copioase? Ce spun specialiștii în alimentație
Frecvența meselor a starnit intotdeauna controverse in nutriție. Mulți susțin ca mesele mici, frecvente, ajuta metabolis ...
-
De ce avem senzația că timpul zboară? Explicația științifică din spatele acestui fenomen
Pe masura ce anii trec, multe persoane impartașesc aceeași impresie: zilele par mai scurte, lunile zboara, iar anii trec ...
-
Anul Calului de Foc 2026 începe cu o eclipsă de soare. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți
Ambițiile și dorințele din trecut vor ieși acum la suprafața, iar nativii vor dori sa le aduca la indeplinire cat mai re ...
-
Despre ce e vorba de fapt în Bardo Todol sau Cartea Tibetana a Mortilor. Să intri sau nu în Lumina de la capatul Tunelului?
Ce-ar fi daca imaginea morții care liniștește cel mai mult, acel „luminiș" celebru de la capatul tunelului intunec ...
-
Un bărbat a aruncat din greșeală 20 de lingouri de aur la gunoi. Cum și-a recuperat comoara în valoare de 120.000 de euro
Un barbat in varsta de 57 de ani din Italia a aruncat din greșeala la gunoi 20 de lingouri de aur. Barbatul din Porto Ce ...
-
Creierul îndrăgostitului este biologic vorbind un creier „stricat". Dacă nu ar fi așa, nimeni n-ar mai avea nicio relație
Rezonanța magnetica (RMN) arata ca, atunci cand te indragostești, cortexul prefrontal (zona responsabila de judecata cri ...
-
Testele concrete de laborator au spulberat un celebru mit despre încărcarea telefoanelor mobile în plaja 20-80%
Probabil ai auzit și tu peste tot ca e greșit sa lași telefonul la incarcat pana la maxim sau ca trebuie sa il ții mereu ...
-
De ce nu putem face față poftei de dulce: Gradul de obezitate din România reflectă alimentația oamenilor
Un studiu recent arata cat de greu le este parinților sa gestioneze cererile copiilor pentru ceva dulce. 8 din 10 parinț ...
-
Micul truc pe care trebuie să-l faci în luna februarie pentru a avea niște trandafiri superbi în primăvară
Pe masura ce vremea mai luminoasa se apropie, februarie este cea mai buna luna pentru a le oferi trandafirilor puțina gr ...
-
Mult mai tare ca-n filme: O crimă nerezolvată din 1971 a dus la o legătură de familie surprinzătoare după mai bine de 50 de ani
Într-o dupa-amiaza de iulie din 1971, doi baieți care se plimbau cu un minibike printr-o zona rurala din Maryland ...
-
Oamenii cred că e o fantomă - a înviat din morți de șase ori: "M-am trezit la morgă și am plecat acasă!"
Lumea este plina de povești ce sfideaza logica, dar puține sunt atat de incredibile precum cea a lui Ismail Azizi, un ba ...
-
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Painea se regasește zilnic pe mesele romanilor, dar nu toate tipurile sunt la fel de sanatoase. Nutriționiștii au explic ...
-
Germania a declarat la boli cu drept de concediu si mahmureala. Medicii pot prescrie refacere la domiciliu
Germania a luat o decizie fara precedent, declarand mahmureala drept boala. Mai exact, un tribunal din Frankfurt a stabi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu