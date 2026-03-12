Un general de rang înalt al SUA, implicat în dosarul extratereștrilor, a dispărut fără urmă, imediat după ce Trump a ordonat declasificarea informațiilor despre OZN-uri

Un fost general-maior de rang înalt din Forțele Aeriene ale SUA, William Neil McCasland, în vârstă de 68 de ani, este dat dispărut de aproape două săptămâni, iar autoritățile din comitatul Bernalillo, New Mexico, fac apel la public pentru ajutor.

William Neil McCasland a plecat pe jos de acasă în Albuquerque pe 27 februarie și nu a mai contactat familia sau prietenii de atunci. Telefonul său mobil a fost găsit acasă, iar dispariția sa a fost considerată „suspectă" din cauza unei „probleme medicale" nedezvăluite.

Biroul Șerifului din comitatul Bernalillo a lansat o alertă Silver și a organizat căutări amplă în zonă, colaborând cu autoritățile locale, FBI-ul și personalul de la Baza Forțelor Aeriene Kirtland.

În cadrul acestora, au fost intervievate mai mult de 600 de persoane, iar cercetările au inclus drone, câini de căutare și elicoptere. Până acum, nu au fost descoperite dovezi ale unei infracțiuni, dar autoritățile iau în considerare toate scenariile posibile.

McCasland este cunoscut pentru cariera sa remarcabilă în domeniul apărării. A fost inginer astronautic și a deținut funcții de lider în proiecte sensibile ale Departamentului Apărării, inclusiv în cadrul Programului Global Positioning System și Biroului de Proiecte Laser Spațiale. De asemenea, a comandat Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene de la Baza Wright-Patterson, care este asociată cu legendele OZN-urilor și cu misterul incidentului de la Roswell.

Dispariția are loc la doar câteva zile după o postare controversată a lui Donald Trump, care a ordonat agențiilor federale să publice documente referitoare la viața extraterestră și OZN-uri. În ciuda speculațiilor, autoritățile și familia sunt reticente în a asocia dispariția cu activitatea sa în domeniul UAP-urilor.

Recent, președintele american Donald Trump a cerut Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele referitoare la viața extraterestră și OZN-uri.

„Având în vedere interesul enorm manifestat, voi da instrucțiuni secretarului de război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante", a anunțat Trump pe Truth Social.

Autoritățile continuă să investigheze și îndeamnă orice persoană care ar putea avea informații să contacteze Biroul Șerifului din Bernalillo.