Cândva mare milionar și arogant peste poate, Ion Niculae întâmpină mari probleme în afaceri dar și în plan personal

Cândva cel mai bogat român, cu o avere estimată în 2012 la aproximativ 1,2 miliarde de euro, Ioan Niculae se confruntă acum cu mari probleme în afaceri, dar și în personal. Cancan relatează că averea de peste un miliard de euro a fostului patron de la Astra Giurgiu s-a "evaporat", iar omul de afaceri a divorțat recent a doua oară.

Ioan Niculae a divorțat de prima soție în 2014, după 30 de ani de căsnicie, iar ulterior a început o relație cu o altă femeie, cu care s-a și însurat. Dintr-o mențiune rătăcită într-un dosar de instanță iese la iveală că Ioan Niculae a divorțat pentru a doua oară. Informația se regăsește într-un proces civil privind o executare silită, unde "titulara", Nicoleta , a depus la dosar sentința de divorț și documente privind schimbarea numelui.

Despre Nicoleta s-au spus multe, iar Mitică Dragomir a vorbit fără ocolișuri despre perioada în care Ioan Niculae se afla în detenție, sugerând că adevăratele mutări nu se făceau în instanță, ci în afara ei. „L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut", a spus fostul președinte LPF într-un interviu.