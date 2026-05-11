România își pierde agricultura pentru importuri de proastă calitate
Postat la: 10.05.2026 |
Acordul UE-Mercosur începe să producă exact tipul de controverse pe care criticii săi le-au anticipat încă din faza negocierilor, și anume intrarea pe piața europeană a unor produse alimentare provenite din sisteme de producție mult mai puțin restrictive decât cele impuse fermierilor europeni. România pare să accepte această direcție fără dezbatere reală și fără să își apere propriile interese agricole și alimentare, căci liderii noștri au alte priorități acum.
Recent, presa a relatat cazul primului lot important de carne de pui brazilian verificat după deschiderea pieței europene, iar rezultatele au fost alarmante. S-a descoperit că o mare parte din transport a fost depistată cu salmonella și returnată de autoritățile veterinare. Episodul ridică imediat o întrebare incomodă, dar care poate totuși schimba modul în care privim acest proiect. Cât de sigur este, în realitate, acest nou model de liberalizare comercială prezentat drept mare succes economic?
Problema depășește însă dimensiunea strict sanitară, pentru că în spatele acestui acord se află o transformare economică profundă, care lovește direct în capacitatea statelor europene de a-și menține propriile sectoare agricole și propria autonomie alimentară.
România traversează deja de ani buni un proces periculos, mai exact, terenurile agricole sunt cumpărate masiv, producția este externalizată, fermele locale dispar treptat, iar rafturile magazinelor sunt dominate tot mai mult de produse din import. Să subliniem că nu există o strategie serioasă pentru consolidarea producției interne, politica europeană și deciziile locale împingând economia agricolă spre dependență externă. Iar aici apare una dintre cele mai mari contradicții ale Uniunii Europene, vizibilă și în alte domenii. Cu priviere însă la cazul prezentat, hai să spunem direct că fermierii români sunt obligați să respecte reguli extrem de dure privind pesticidele, trasabilitatea, emisiile, protecția mediului și condițiile de producție, costurile crescând permanent, birocrația devenind sufocantă, iar profitabilitatea scazând dractic.
Rezultatul este o competiție profund inegală. Agricultura europeană este împovărată de standarde tot mai stricte, în timp ce importurile externe beneficiază tocmai de avantajul unor costuri mai mici generate de reguli mai permisive.
Consecințele pot deveni majore pe toate nivelurile. Economic, România riscă să piardă și mai mult din producția internă și din capacitatea de procesare alimentară; social, comunități întregi dependente de agricultură pot intra într-un declin accelerat; strategic, un stat care nu își mai poate asigura hrana devine vulnerabil în orice perioadă de criză internațională, iar sanitar, crește inevitabil riscul ca piața europeană să fie inundată cu produse asupra cărora controlul este mult mai dificil.
Mai grav este că toate aceste lucruri sunt prezentate public drept modernizare și progres economic. În realitate, pentru state precum România, acordul UE-Mercosur poate deveni simbolul unei politici în care producția locală este sacrificată, iar populația este împinsă spre consumul unor importuri tot mai ieftine și tot mai greu de controlat.
Foarte curând, România riscă să nu mai fie o țară care produce hrană, ca altădată, ci una care ajunge să consume exact ceea ce alte state, mai prudente și mai hotărâte, refuză să accepte pentru propriii cetățeni.
Sarmiza Andronic
-
Falimentul nostru ca să salvăm de la falimentul lor!
Piața imobiliara, la noi, e inghețata. Mai nimeni nu mai cumpara acum case cu bani gheața, iar credite nu se mai iau, in ...
-
Cine e propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care e singurul lider de partid ce-a refuzat-o?
Saptamana trecuta, la final, au avut loc consultari, așa-zis „informale", la Cotroceni, cu liderii celor patru par ...
-
Nicușor Dan și UE cu defecte - un discurs fără precedent
De Ziua Europei, azi, președintele Nicușor Dan a livrat un mesaj care iese spectaculos din tiparul discursului pro-europ ...
-
Și pentru că vinovatul trebuia să poarte un nume, i s-a spus: Nicușor Dan
A plecat la Erevan nauc, la reuniunile Comunitații Politice Europene și s-a intors buimac. A cautat cu privirea goala și ...
-
E o pâine amară, dar e necesară...
Complexul industrial al cenzurii, din care fac parte ONG-urile soroșiste ce au inventat și consolidat USR și au creat mi ...
-
Bogații vs. săracii din PNL
Cand stai pe multe milioane ascunși prin off-shore-uri, iți pute PSD. Cand ești infipt cu tot neamul in sinecuri de mii ...
-
PSD nu a trecut de partea poporului, încearcă doar să se spele pe mâini
Gvernul Ilie Bolojan a fost demis in urma votarii moțiunii de cenzura. 281 de voturi pentru, dintr-un total de 464. O ca ...
-
Mai bine mǎ sinucid în fața Tribunalului București
Cadoul meu de Ziua Internaționala a Libertații Presei, care a fost pe 3 mai, adica duminica, a venit luni, 4 mai, de la ...
-
China activează pentru prima dată „blocada" împotriva sancțiunilor americane!
Autor: Bruno Bertez Într-un comunicat publicat pe 2 mai 2026, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a facut un ...
-
De ce învățământul se confruntă cu dificultăți în Europa
Autor: Guy Mettan Dupa o performanța foarte buna la inceputul secolului, sistemele școlare europene și americane sufera ...
-
Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat...
Narativul absolut imbecil al useriștilor și al sectanților bolojanieni este ca, daca critici contractele și imprumuturil ...
-
Operațiunea secretă din PNL, din 2025, care trebuia să-l aducă la putere pe George Simion
Organizația PNL Ilfov a fost motorul din spatele revenirii și desemnarii lui Crin Antonescu drept candidat la prezidenți ...
-
Când, cum și de ce s-a metamorfozat Ilie Bolojan, devenind agentul Factorului Extern?
Întrebarea din titlu sunt convins ca este pe buzele tuturor celor care sunt intrigați de involuția publica a lui I ...
-
De ce a amuțit BNR? Ce știe Isărescu?!
O absența din peisajul crizei politice, la fel de stridenta ca cea a rușilor, este cea a lui Mugur Isarescu, guvernatoru ...
-
Doar peste cadavrele PSD veți vinde vreo acțiune din companiile profitabile ale statului
Acest juramant infricoșator, facut pe mumia lui Lenin, a fost proferat de mai multe ori in luna aprilie de senatorul PSD ...
-
„Șobolanii” lui Bolojan - Șobolojenii
Ion Sterian, Director General Transgaz - PNL BrailaLaurențiu Cazan, Președinte CA Nuclearelectrica - PNL ValceaDaniela M ...
-
Nu e mai bine să dobori dronele decât să angajezi ținta?
Mor de dragul Armații. Ea e in continuare pe angajari. Noi credeam ca daca prinzi pe radar o drona vagabondand in spațiu ...
-
Rămâne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina
Iacata ca de data asta m-am grabit ca fata mare la maritat, iar pentru asta va cer scuze, cu comentariul legat de drona ...
-
Muțenia lui Georgescu în timpul confruntărilor și de ce Simion se "împușcă în picior"
Începem sa numaram durata crizei politice dupa modelul in care se contabilizeaza desfașurarea razboaielor din Ucra ...
-
Phishing, clonarea identității, fraude online și… despăgubiri de la bancă
Oamenii raman fara bani in banca sau pe card pentru ca li se fura identitatea bancara sau digitala. Pentru ca sunt victi ...
-
Oana Gheorghiu propune un mecanism hoțesc de vânzare a unei părți din avuția statului
Deși pozeaza in mare reformator, Oana Gheorghiu ar fi putut sa ramana la o dezbatere ideologica, intre cei care susțin v ...
-
Kremlinul Vs. carnețelul lui ND
SURSE de la KREMLIN spun ca Putin a pus gand rau pe carnețelul președintelui Nicușor Dan. Specialiști și experți a ...
-
Modelul Tucker Carlson: Am greșit. Iertați-mă!
Unul dintre momentele cele mai rare din spațiul public este acela in care cineva recunoaște ca a greșit. Și un moment și ...
-
Tuțizguramatii cu tikalosul tău!
Sunt cracanat mental zilnic de cat de mulți romani iubesc orice alta țara straina mai mult decat Romania. Altruismul nos ...
-
Raed Arafat - hăituit sau contrabandist?
Dintre numeroasele știri/ informații oferite de presa din Romania ieri, mi-a atras in mod deosebit atenția informația po ...
-
Donald Trump sau stadiul anal al politicii
De Guy Mettan Ce ce este bine cu politica americana de zece ani incoace, este ca nu ești niciodata dezamagit. Fiecare z ...
-
Un executor și zece jandarmi din Oradea sunt buni de legat
Dobitocia inunda Romania! Marți, trei ceasuri rele, un executor judecatoresc capsoman și un director arogant de la Prima ...
-
Decăderea spre "animal" în era mașinilor tot mai "umane"
Și omul, in cinste fiind, n-a priceput; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte și s-a asemanat lor. (Psalmul 48: ...
-
In Rusia cad de la etaj. In America dispar fără urmă!
Ceva foarte ciudat se intampla de cateva luni in America - mor cadre militare de varf si savanti - fizicieni, cuprinsi ...
-
Soarta omenirii a fost jucată la cacealma de Mossad
The New York Times a relatat in cea de a treia decada a lunii martie, in baza unor informații scurse dinspre CIA, ca Isr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu