Taiwanul, Iranul și metalele rare - Donald Trump merge la Beijing într-o perioadă extrem de complicată

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să efectueze o vizită oficială la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping.

Potrivit Reuters, cele două mari puteri încearcă să stabilizeze relațiile bilaterale, însă analiștii internaționali nu se așteaptă la acorduri majore. Totuși, întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping la Beijing ar putea produce unele compromisuri economice și diplomatice importante. Una dintre principalele teme ale discuțiilor dintre Trump și Xi Jinping la Beijing va fi comerțul bilateral. Washingtonul încearcă să obțină concesii economice din partea Chinei înaintea alegerilor americane din noiembrie.

Printre propunerile analizate se numără angajamentul Chinei de a cumpăra produse agricole americane, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și aproximativ 25 de milioane de tone de soia anual în următorii trei ani. De asemenea, administrația americană dorește ca Beijingul să achiziționeze aeronave produse de compania Boeing, dar și resurse energetice precum petrol, gaze naturale și cărbune din SUA.

Surse din industrie susțin că negocierile dintre China și Boeing includ un posibil acord pentru aproximativ 500 de aeronave 737 MAX și zeci de avioane de mari dimensiuni. Un alt subiect important în cadrul întâlnirii Trump și Xi Jinping la Beijing îl reprezintă restricțiile tehnologice. China solicită relaxarea măsurilor americane privind exporturile de semiconductori avansați și echipamente pentru producția de cipuri.

În paralel, Statele Unite cer Chinei să permită exporturile de metale rare și minerale esențiale către companiile americane. Restricțiile impuse de Beijing au afectat puternic industriile auto și aerospațiale din SUA. Tensiunile economice dintre cele două state au crescut și după sancțiunile impuse de Washington unor companii chineze implicate în achiziționarea de petrol iranian.

Problema Taiwan rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte dintre cele două state. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a descris Taiwanul drept „cel mai mare factor de risc" în relația dintre SUA și China. Beijingul ar fi transmis administrației Trump solicitarea de a modifica formularea oficială privind independența Taiwanului. În prezent, poziția Washingtonului este că „nu susține" independența insulei, însă China dorește o opoziție explicită față de aceasta.

În plus, liderii vor discuta și despre războiul din Iran și securitatea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Administrația americană încearcă să convingă China să sprijine eforturile internaționale pentru stabilizarea regiunii. Întâlnirea Trump și Xi Jinping la Beijing este considerată una dintre cele mai importante reuniuni diplomatice ale anului și ar putea influența semnificativ relațiile geopolitice globale.