Cristian Popescu Piedone a povestit cum a încălcat legea timp de 10 ani. A recunoscut tot după ce faptele s-au prescris

Cristian Popescu Piedone a povestit într-un podcast cum a încălcat legea. Fostul edil a condus timp de 10 ani fără permis. În final a decis să meargă și să dea examen la Curtea de Argeș. "Spovedania" vine după ce faptele s-au prescris.

Cristian Popescu Piedone, care nu mai poate ocupa nicio funcție publică timp de trei ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, a povestit cu lux de amănunte cum s-a întâmplat totul.

„Pot să vă povestesc acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? Adică, măi tăticule, m-am dus și eu într-un sat uitat de munte și am găsit până la urmă la Curtea de Argeș. Am locuit acolo, în satul Pribueni, chiar s-a verificat, am stat acolo. M-am prezentat cu dosarul personal, am făcut orele suplimentare în Pitești și am parcurs toate etapele necesare. N-am făcut ca alții...

Când s-au trezit cu mine în sala de examen, cei de acolo au crezut că le fac vreo manevră și se întrebau ce caut eu să dau examen, dacă nu cumva am deja permis. Erau toți cu garda sus. La proba practică am fost urcat într-o mașină cât studioul așta, cu alți 3-4 candidați, iar instructorul le spunea: ‘Vedeți cum se face? Așa se conduce'. M-a întrebat dacă știu să pornesc mașina... După îmi zicea că eu conduc foarte bine", a relatat Piedone la podcastul lui Mihai Belu.

În anul 2008 s-a aflat că fostul primar a fost implicat în scandalul „Fabrica de permise" din județul Argeș. Acesta reușise să obțină un număr record de categorii de conducere într-un interval de timp imposibil din punct de vedere legal. Piedone figura „admis" pentru cinci categorii diferite: A, B, C, CE și D, toate în aceeași zi.

Procurorii au făcut o amplă anchetă, iar în anul 2009 s-a demonstrat că exista o adevărată rețea la Argeș care facilita obținerea permiselor de conducere prin fraudarea probelor teoretice și practice contra unor sume de bani.