Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri

Autor: Aline de Diéguez

1. Nihil sine ratione

Nimic nu este fără motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și preluat de Heidegger se aplică astăzi Orientului Mijlociu. De aceea, evenimentele politice și religioase care, pentru mulți, se pierd în negura timpului, continuă să influențeze și chiar să determine nu numai politica israeliană și tragedia palestiniană, ci sunt în centrul politicii mondiale.

Într-adevăr, guvernele occidentale, ignorante în ceea ce privește istoria religiilor și neținând seama de straturile sedimentare depuse în mințile oamenilor de-a lungul secolelor de preceptele religioase, neglijează influența acestora asupra mentalităților națiunilor. Ei își imaginează că Israelul este un stat care funcționează ca toate celelalte state raționale de pe planetă, cu o mică diferență - este atât de recent, cât și monstruos de înarmat.

Desigur, este vorba, aparent, de un stat modern, și chiar calificat drept „singura democrație din Orientul Mijlociu". Dar în mintea locuitorilor - și mai ales a conducătorilor - a rămas aceeași mentalitate a iudeilor din vremea regilor Ezechia și Iosia, cu opt secole înainte de era noastră, care deja visau la regatele mitice ale lui David și Solomon.

Fantomele sunt de neînvins. Și astăzi, ele se agită mai puternic ca niciodată în interiorul creierelor. Au preluat atât de bine comanda creierelor încât conduc cu mână de fier politica noului stat care s-a impus în Palestina. De la Babilonul lui Nabucodonosor până la Iranul modern, pentru acești tirani nu există decât o virgulă nesemnificativă de timp, o simplă clipire a eternității.

De aceea este atât de important să încercăm să ne apropiem cât mai mult de nașterea miturilor, pentru a încerca să le urmăm traiectoria și să înțelegem pe ce căi sinuoase Palestina originară a devenit astăzi, pe de o parte, un gigant Archipel al Gulagului, iar pe de altă parte, un lagăr al morții condus de genociari feroce.

Desigur, este uneori periculos să zguduim clișeele teologice cele mai solid înrădăcinate în mintea credincioșilor și care fac obiectul unui consens universal de două milenii. Dar, făcând ecou umorului sarcastic al lui Rémy de Gourmont, trei ghiduri importante și, în sfârșit, la fel de fiabile pe cât o permit descoperirile și lucrările recente, ne permit să începem ascensiunea pe Himalaya miturilor și legendelor acumulate de-a lungul secolelor, cu o speranță rezonabilă de a ajunge în vârf.

Este vorba de arheologii americani de origine evreiască Israel Finkelstein și Neil Asher Silberman care, în lucrările lor "Biblia dezvăluită. Noile revelații ale arheologiei" și "Regii sacri ai Bibliei" au scos în evidență realitatea politico-socială a popoarelor din regiune. La aceasta se adaugă analiza esențială a istoricului italian Mario Liverani. Într-un volum voluminos de peste 600 de pagini, "Biblia și inventarea istoriei", el confirmă și completează descoperirile arheologilor americani, dar mai ales propune o interpretare captivantă a modului în care giganticul roman numit Vechiul Testament a fost elaborat și redactat pe parcursul a cinci secole.

2. Există o patologie națională?

„Nebunii, vizionarii, halucinații, nevroții și alienații au jucat, dintotdeauna, un rol important în istoria umanității (...), tocmai trăsăturile patologice ale caracterului lor, asimetria dezvoltării lor, intensificarea anormală a anumitor dorințe, abandonarea fără rezerve și fără discernământ în fața unui singur scop sunt cele care le conferă puterea de a-i atrage pe ceilalți în urma lor și de a învinge rezistența lumii. (...) marile opere coincid atât de des cu anomalii psihice încât suntem tentați să credem că sunt inseparabile de acestea". (Sigmund Freud, Președintele Wilson)

Este abuziv să aplicăm acest comentariu al lui Freud, care servește drept introducere la analiza personalității lui Woodrow Wilson, la psihologia colectivă a unei națiuni?

„Franța este o persoană", spunea Jules Michelet, ceea ce reprezintă o modalitate elegantă și plină de imagini de a spune că există un suflet și un spirit al popoarelor prin care o națiune își afirmă unitatea și identitatea, roduri atât ale geografiei, climei și istoriei sale, cât și ale artei, culturii sale, a marilor oameni pe care i-a dat, a miturilor și poveștilor pe care și le spune, a dezvoltării științelor și a mii de alți factori, mari și mici, care i-au consolidat destinul de-a lungul secolelor.

În introducerea la lucrarea sa Analiza spectrală a Europei, marele cunoscător al spiritului popoarelor, Hermann von Keyserling, scria: „Caracterul național în sine nu garantează niciunei națiuni vreo valoare. Nu se poate ierta pe cel care exaltă un popor în detrimentul altora, pe cel care pretinde că un popor este superior în sens absolut, în timp ce celelalte ar fi inferioare".

Or, „dedicarea fără rezerve" a unui grup uman, timp de secole, față de obsesia chinuitoare devenită „scopul unic" al destinului său, de a recuceri, după o paranteză de aproape două mii de ani, una dintre cele mai vechi teritorii locuite și organizate politic de pe planetă - orașul Ierihon datează de acum 8000 de ani înainte de era noastră - pare să răspundă într-un mod orbitor patologiei psihice descrise de Sigmund Freud în legătură cu președintele Woodrow Wilson. Această căutare disperată a unui scop imposibil de atins amintește de genialul roman al lui Herman Melville, Moby Dick. Oare balena albă îi va trage pe căpitanii Ahab ai sionismului în abis?

Când și cum a apărut în cadrul grupului uman numit astăzi „poporul evreu" obsedanta „idee fixă" că acesta ar fi un popor „ales" de un zeu notar și mare proprietar de pământuri, care i-ar fi dăruit o mică fâșie de pământ, dar care pare mai degrabă meschină, înghesuită între două regate prospere. În consecință, oamenii din acest grup ar fi îndreptățiți, ieri ca și astăzi, să scape de locuitorii autohtoni prin mijloace care merg de la cele mai perverse la cele mai brutale, trecând prin genocid? Cum a avut acest popor „puterea de a-i antrena pe ceilalți", de la începutul secolului al XX-lea, în această halucinație colectivă, până la punctul de a „învinge rezistența lumii" care privește fără să vadă, cu ochi de pește mort, masacrele în masă, recentul genocid sau crimele comise picătură cu picătură sub ochii săi, în numele acestei „idei fixe" .

Iată de ce nu trebuie să ne mirăm că, de la sosirea recentă și masivă a noii populații de imigranți care domnește astăzi asupra Palestinei istorice, aceasta a devenit pentru autohtoni un gigant sistem de concentrare în care reprezentanții populației „aleșilor" își acordă dreptul de a închide în spatele zidurilor, de a exploata, de a fura, de a încarcera și de a martiriza, de a ucide cealaltă „lume", lumea inferioară compusă din populația indigenă a cărei prezență în aceste locuri se numără în milenii.

Generalul de Gaulle nu se înșelase când, într-o conferință de presă din 27 noiembrie 1967, prevăzuse lanțul de dezastre pe care decizia ONU din 1947 urma să le provoace inevitabil: „Înființarea unui stat Israel ridica, la acea vreme, o serie de temeri. Ne puteam întreba (...) dacă stabilirea acestei comunități pe teritorii care fuseseră dobândite în condiții mai mult sau mai puțin justificabile și în mijlocul unor popoare arabe care îi erau profund ostile nu urma să atragă după sine nenumărate și interminabile conflicte. Unii se temeau chiar că evreii, până atunci dispersați, dar care rămăseseră ceea ce fuseseră dintotdeauna, adică un popor de elită, sigur pe sine și dominator, odată reuniți în locul vechii lor măreții, nu vor transforma în ambiții arzătoare și cuceritoare dorințele foarte emoționante pe care le nutreau de nouăsprezece secole: „Anul viitor la Ierusalim".

3. Bazele mitice ale imaginației religioase evreiești

După eforturi susținute ale filologiei moderne și progresele arheologiei biblice, exegeții moderni au reușit să separe aproximativ realitatea istorică de mit.

Într-adevăr, credincioșii acestei religii raționează despre Moise, David, Solomon, Iosua, ca și cum descrierile expedițiilor războinice ale acestor personaje citate în Biblie ar trebui luate ad literam și ar reprezenta rodul articolelor unor jurnaliști „încorporați" în războaiele lor.

Neavând nicio noțiune de cronologie istorică, ei uită - sau nu au știut niciodată - că relatările despre acești oameni au plutit timp de secole în ceața tradițiilor orale. Ce am ști despre cruciade, de exemplu, dacă aceste expediții ne-ar fi fost transmise doar din auzite de aproape un mileniu?

Când vedem că, la șaptezeci de ani după acele evenimente, este imposibil să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat atât pe câmpurile de luptă europene, cât și în lagărele de concentrare din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deși dispunem de milioane de documente în toate limbile lumii, înțelegem mai bine cât de puțină credibilitate istorică este legitim să acordăm evenimentelor petrecute într-o societate care nu cunoștea scrisul și care au rătăcit timp de o mie de ani în subteranul amintirilor anonime.

Astfel, Jacques Attali, în cartea sa: "Evreii, lumea și banii, Istoria economică a poporului evreu", nu scapă de această naivitate atunci când vorbește despre tipul de economie care domnea în vremea judecătorilor și a regilor sau despre economia israeliților în momentul ieșirii din Egipt, bazându-se exclusiv pe informațiile furnizate de textele biblice, pentru că nu există nicio îndoială în mintea sa că o „ieșire din Egipt" a avut loc cu adevărat și că a existat o economie organizată „din vremea judecătorilor". De aceea, această lucrare, subtitrată "Istoria economică a poporului evreu", este pentru istorie și economie ceea ce Alice în Țara Minunilor este pentru un studiu științific al obiceiurilor pisicilor și iepurilor.

4. Arheologii la lucru

Timp de secole, și chiar până în anii 1980, textele biblice au fost considerate ca fiind relatarea istorică a trecutului „poporului ales" iar armate de arheologi, asemenea termitelor, au săpat toate locurile menționate în texte și au explorat metru cu metru deșertul Sinai, mai ales de la crearea actualului stat Israel, pentru a pune în evidență adevărul istoric al relatărilor biblice și pentru a justifica „întoarcerea evreilor" pe „pământul lor". Dar nimic nu a răsplătit eforturile excavatorilor, care continuă totuși, în acest moment, să transforme subsolul marii moschei Al Aqsa din Ierusalim într-o brânză gruyère, în speranța de a găsi fundațiile mitice ale unui Templu, cu riscul de a provoca daune ireparabile acestui vechi lăcaș de cult musulman.

În urma celor mai recente cercetări ale arheologilor israelieni Finkelstein și Neil Asher Silberman, a fost un tsunami, o tabula rasa. Nici cea mai mică urmă a măreției mitice din vremea patriarhilor sau a regilor nu reiese din cercetările lor.

Prin urmare, arheologii s-au hotărât să folosească metoda inversă. Ei încearcă să reconstituie trecutul pe baza observațiilor arheologice și a tuturor documentelor de care dispun, dar supunându-le unei critici riguroase și imparțiale. Adevărul istoric nu este adevărul biblic. Departe de a lua la propriu relatările biblice, „noii istorici" compară descoperirile arheologice realizate în Palestina cu documentele provenite din săpăturile din Egipt și Mesopotamia, trecând peste pretinsul „particularism" al narațiunii biblice. Astfel, au putut evidenția nenumăratele similitudini sociologice care existau între Israelul antic și marile țări învecinate.

Astfel, narațiunea biblică este plină de împrumuturi de la civilizațiile vecine.

5. Câteva invenții biblice celebre

Avraam, Moise, Iosua etc.

Pentateuhul (cele cinci cărți ale lui Moise), numit Tora în iudaism (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul), a fost cel mai grav afectat. Profeții (Iosua, Judecători, Samuel, Regi, Cronici, Ezra și Neemia) au suferit, de asemenea, o dură curățare.

Doar textele mai recente conținute în Cărțile profetice (Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel), Psalmii, Proverbele, sublima poezie erotică numită Cântarea Cântărilor - care a rezistat timp de secole comentariilor metaforico-teologice greu de digerat - precum și preceptele morale din Eclesiastul ies aproape nevătămate din această dură cură de adevăr istoric.

Marile mituri, precum Creația sau Potopul, sunt acceptate de zeci de ani și își au originea în narațiuni comune civilizațiilor cele mai vechi din regiune, Egiptul și Mesopotamia. Patriarhii și peripețiile Exodului sunt cu atât mai dificil de demitizat cu cât în Tora - cea mai venerată carte a iudaismului - apare faimosul concept al alegerii. O proporție importantă de israeliți îl interpretează ca expresie a unei superiorități care legitimează un imperialism cultural și politic, precum și un etnocentrism rasist.

Avraam

Biblia situează existența lui Avraam în secolul al XVIII-lea înainte de era noastră. Născut la Ur, el s-ar fi dus la Haran, în sudul Turciei, până în ziua în care Dumnezeu i-ar fi poruncit să se îndrepte spre Canaan, în Palestina, iar mormântul său s-ar afla, potrivit Genezei, la Hebron, în Palestina ocupată. Biblia indică cu precizie detaliile acestei călătorii, menționând orașele și satele traversate, caravanele de cămile întâlnite. Un adevărat reportaj jurnalistic.

Cu toate acestea, arheologia arată că, în perioada menționată, majoritatea orașelor și așezărilor enumerate nu existau încă și că, în această regiune, dromaderul a fost domesticit abia în secolul al VII-lea î.e.n. „Arheologia dovedește fără îndoială că nu a avut loc nicio mișcare bruscă și masivă a populației în acea perioadă", scriu arheologii Finkelstein și Silberman.

În concluzie, nu a existat niciun patriarh fondator politic al națiunii, deci niciun Isaac în carne și oase, nici descendenți, nici cele douăsprezece triburi ale Israelului. În schimb, narațiunea simbolică stă la baza unui progres religios important: începând cu secolul al VII-lea î.e.n., data redactării textelor, un animal înlocuiește sacrificiile umane, în special pe cele ale copiilor întâi-născuți, practicate în mod curent în epoca presupusă a lui Avraam.

Moise

Cele mai vechi legende despre Moise datează din secolul al XV-lea î.e.n. Scriitorii târzii au compilat legende mesopotamiene. Este vorba de o reluare abia modificată a legendei regelui mesopotamian Sargon I, care a fondat regatul Akkad și a fost găsit la naștere abandonat într-un coș plutind pe Eufrat. Povestea mesopotamiană datează de acum douăzeci și patru de secole înainte de era noastră, adică cu zece secole înainte de apariția legendelor despre Moise. Dacă un sugar ar fi fost așezat într-un coș de răchită pe Nil, înainte de a fi devorat de crocodilii care mișunau în râu, leagănul și nou-născutul său, care se presupune că ar fi fost descoperit de o prințesă egipteană, s-ar fi scufundat, deoarece în Egipt nu există bitum care să fi permis etanșarea unui coș de răchită.

De asemenea, nu există nici cea mai mică urmă a faptului că șase sute de mii de familii israelite, sau chiar un grup mai mic, ar fi fost ținute în sclavie în regatul egiptean, și nici, evident, a fugii lor, ceea ce nu ar fi fost un eveniment minor și trecut neobservat, în condițiile în care toți faraonii se asigurau că evenimentele notabile ale domniei lor erau consemnate de scribi. „Nu avem nici cea mai mică urmă, niciun cuvânt, care să menționeze prezența israeliților în Egipt în acea perioadă: nici o singură inscripție monumentală pe pereții templelor, nici o singură inscripție funerară, nici un singur papirus. Absența Israelului este totală - fie ca potențial inamic al Egiptului, fie ca prieten, fie ca popor aservit". (Biblia dezvăluită)

De altfel, fuga pe jos a șase sute de mii de familii de sclavi din Egipt sub conducerea șefului lor - adică peste un milion de persoane - această cifră reprezintă aproape dublul Armatei Roșii comandate de mareșalul Budyonny împotriva naziștilor în 1941 sau două treimi din populația Egiptului de atunci. Această migrație gigantică a populației este, evident, necunoscută în istoria Egiptului antic. Și totuși, Egiptul din vremea lui Ramses al II-lea - perioada în care se presupune că a avut loc acest eveniment - era dotat cu o administrație puternic organizată, iar armate de scribi meticuloși consemnau tot ce se întâmpla în regat: de altfel, avem dovezi scrise că doi sclavi care fugiseră au fost căutați cu insistență...

Desigur, este inutil să contestăm miracolele mării care se deschide, „plăgile Egiptului" care au lovit regatul etc. Pe de altă parte, peregrinarea unei astfel de hoarde de oameni zdrențăroși - despre traseul căreia, ca și în cazul lui Avraam, Biblia nu se zgârcește cu detalii - deplasarea unei astfel de mulțimi rătăcitoare timp de patruzeci de ani, zic eu, nu ar fi putut să nu lase urme nenumărate. Cu toate acestea, numeroase campanii de săpături, vechi și recente, în căutarea celui mai mic vestigiu în Sinai, au rămas fără rezultat. Deșertul a fost săpat și răscolit în toate colțurile sale. Nimic. Nici cea mai mică ciobură, nici cel mai mic schelet care să coroboreze relatarea biblică sau să indice șederea unui grup uman imens.

Iosua

La fel, numeroasele arhive egiptene nu menționează nicio urmă a unei cuceriri a provinciei Canaan, care se afla sub suveranitatea lor - cu atât mai puțin în urma unui raid efectuat de sclavi fugari. Chiar și cel mai distrat faraon și-ar fi dat seama probabil că tocmai pierduse o provincie a imperiului său și nu ar fi rămas cu mâinile în sân în fața unui asemenea dezastru. În plus, dacă ar fi existat un Iosua, la conducerea unei bande de jefuitori, acesta nu ar fi putut dărâma zidurile orașului Ierihon, ai cărui zece mii de locuitori trăiau pașnic de opt milenii într-un oraș fără ziduri în perioada în care se presupune că acesta ar fi făcut ravagii. Urmele unor fortificații mai recente nu au avut nevoie de ajutorul îngerilor care suflau în trâmbițe pentru a se prăbuși. Singurele cauze au fost vechimea și lipsa întreținerii.

Relațiile dintre mituri și cronologie sunt elastice. Abatele Barthémy povestește în 1792, într-o carte încântătoare - Călătoria tânărului Anacharsis în Grecia - descoperirea Eladei de către un tânăr student, monumentele sale, istoria sa, legendele sale și ne ajută să înțelegem, cu ușurința ironică a autorilor epocii, relațiile flexibile pe care tradițiile populare le întrețin cu timpul și istoria: „Pe vremea aceea trăia un om pe nume Enea; era bastard, pios și laș. (...) Povestea lui începe în noaptea cuceririi Troiei. A ieșit din oraș, și-a pierdut soția pe drum, s-a îmbarcat, a avut o aventură cu Didona, regina Cartaginei, care a trăit cu patru secole după el...".

Dar, spre fericirea noastră, iubirile dintre Didona și Enea ne-au adus magnifica operă a lui Henry Purcell.

6. Regii legendari David și Solomon

În ceea ce privește regii David și Solomon, a căror domnie s-ar situa în jurul secolului al X-lea înainte de era noastră, portretul lor uneori puțin măgulitor din narațiunea biblică dădea credibilitate ideii că aceasta era veridică. „Credința savanților în text se baza mai ales pe bogăția sa abundentă de detalii. (...) Suveranul David nu ne este descris ca un semizeu regal egiptean sau asirian, distant, perfect, deasupra umanității obișnuite. Dimpotrivă, David ne este prezentat ca un om impulsiv, pasionat, care suferă de slăbiciuni evidente pe care textul nu încearcă deloc să le ascundă. El profită de execuția rivalilor săi, se însușește soția altui bărbat pe care îl condamnă la moarte..." (Regii sacri ai Bibliei, p. 115)

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor titanice ale statului actual, care sapă peste tot unde speră să găsească o urmă a trecutului mitic al Israelului pentru a încerca să dea o credibilitate istorică relatărilor biblice, este cert că acești doi regi sunt în mare parte legendari. Ei au existat, desigur, dar mai degrabă ca șefi de bandă sau șefi de sate, deoarece „în mod evident, Ierusalimul secolului al X-lea era un mic sat de munte care domina un hinterland cu așezări dispersate" (Ibid. p. 118), scriu arheologii noștri. De altfel, întregul Israel al epocii (aproximativ 1000 de ani înainte de era noastră) număra doar câteva mii de fermieri și crescători de animale.

În ceea ce privește somptuosul templu al regelui Solomon, săpăturile întreprinse la Ierusalim nu au adus nicio dovadă a măreției cetății din epoca lui David și Solomon. Autorii insistă: „Săpăturile întreprinse la Ierusalim, în jurul și pe dealul Templului, în cursul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, nu au permis identificarea nici măcar a unei urme a Templului lui Solomon și a Palatului său", scriu cei doi arheologi.

Autorul cărții "Biblia dezvăluită" concluzionează că „imaginea pe care și-o face lumea despre Ierusalim în epoca lui David, și cu atât mai mult sub domnia fiului său, Solomon, ține, de secole, de mit și de imaginație" (Liverani, p. 208) „Este vorba despre pictura unui trecut idealizat, a unui fel de epocă de aur învăluită în glorie". (Ibid. p. 201)

Din momentul în care se stabilește că tablele de piatră aduse de Moise imaginar sunt o copie a unui episod similar împrumutat de la un zeu babilonian și că cele zece porunci sunt o preluare a Codului babilonian al lui Hammurabi, Pentateuhul sau Tora, precum și Cărțile Regilor devin capitole ale unei vaste epopei imaginare care povestește în stil eroic istoria visată a unui mic neam fără o istorie glorioasă, prins între două imperii fastuoase - Egiptul faraonilor și imperiile asiro-babiloniene - nu există, evident, nici cea mai mică umbră de motiv pentru a citi aceste texte altfel decât dintr-o perspectivă simbolică. „Eroarea nu devine adevăr pentru că se răspândește și se multiplică; adevărul nu devine eroare pentru că nimeni nu-l vede", scria Mahatma Gandhi.

Vaticanul, conectat direct la lumea de dincolo, după cum știe toată lumea, a recunoscut în 2002 că regulile morale atribuite lui Moise nu au fost dictate de Dumnezeu, iar profesorul Yaïr Zakovitch, specialist în literatură biblică la Universitatea Ebraică din Ierusalim, explică că „chiar și ieșirea din Egipt, sub conducerea lui Moise, nu mai trebuie privită din perspectivă istorică, ci ca o ficțiune literară constitutivă a unei ideologii politice și religioase..."

Săpăturile arheologice sunt crude, deoarece adevărul este crud: nimic din măreția mitică a Israelului nu este confirmat. Va trebui, așadar, să acceptăm în cele din urmă că Avraam, Moise, Iosua, Samuel și judecătorii sunt personaje mitice: mitice sunt, de asemenea, ieșirea din Egipt, cucerirea Canaanului și căderea Ierihonului; mitic este fastuosul regat unificat al regelui David; mitice sunt splendoarele palatului regelui Solomon, omul cu șapte sute de soții și trei sute de concubine... „Obiectivul autorilor este de a exprima aspirații teologice și nu de a schița portrete istorice autentice", scriu autorii cărții La Bible dévoilée (p. 225).

Evreii nu au avut nevoie să invadeze regiunea venind din Egipt sau din altă parte, întrucât, încă din vremuri străvechi, ei constituiau unul dintre micile triburi semi-nomade în curs de sedentarizare, printre zeci de altele, care se deplasau în regiune, așa cum o dovedește tipul de locuință rudimentară dispusă în formă ovală, copiată după taberele triburilor nomade și ale cărei urme au fost găsite. Orașul Ierusalim, cu zece secole înainte de era noastră, nu era epicentrul iudaismului și capitala unui regat unit strălucitor, ci un sat modest într-un „Regat al Iudeei" sărac și foarte puțin populat, invidios pe provinciile prospere din nord - Galileea și Samaria - care alcătuiau Israelul antic.

Aceste două mici principate, fără legături organice între ele, semănau cu numeroasele alte mici regate palestiniene care se constituiseră la acea vreme, la Tir, la Damasc, la Karkemish sau la Gaza, și a căror populație totală nu depășea câteva mii de locuitori. Abia după mai bine de jumătate de mileniu, și în urma nenumăratelor războaie ale căror urme au fost păstrate în relatarea biblică, care le-a exagerat, rolul orașului Ierusalim a devenit important.

Cum și de ce un mic popor de păstori, asemănător cu nenumăratele triburi a căror activitate principală era păstoritul, s-a distanțat de celelalte popoare din regiune? Singura diferență furnizată de arheologie pare, a priori, derizorie: nu s-a găsit niciun os de porc pe siturile care ar fi fost ocupate de grupuri evreiești!

Originile fobiilor alimentare sunt imprevizibile și imposibil de determinat. Toată lumea cunoaște astăzi prescripțiile culinare care permit consumul de carne de porc sănătoasă. Dar pe atunci, bolile provocate de o gătire insuficientă a cărnii acestui animal, în special în regiunile umede, îngrozeau populațiile.

Romanii construiau voliere gigantice în care creșteau lilieci de pădure, despre care se știe că se hrănesc doar cu fructe și a căror carne era considerată de Lucullus drept unul dintre cele mai rafinate delicatese. Cine ar accepta astăzi să mănânce aceste mici animale cu coadă lungă, asimilate în mod eronat cu șobolanii? A mânca picioare de broască și melci este normal în Franța, dar respingător în alte părți. Cauză mică, efecte mari.

Monoteismul este, de asemenea, o invenție târzie. Toate aceste mici cetăți aveau propriul lor rege și își venerau propriul zeu. La israeliți, ca și la celelalte popoare, acesta era asociat cu alte divinități. Poporul ezita să uite idolii care îi fuseseră de mare folos în trecut, așa cum o dovedesc nenumăratele vestigii arheologice și statuete descoperite lângă satele antice și în apropierea punctelor înalte - la fel cum medaliile și alte amulete au supraviețuit în creștinism.

Când, după domnia lui Solomon, în secolul al IX-lea î.e.n., triburile din nord s-au separat de cele din sud pentru a crea regatul Israelului cu capitala la Sihem, în timp ce cele din sud, cu capitala la Ierusalim, au devenit regatul Iudeei, s-au creat o tradiție yahvistă și una elohistă, „pluralitatea numelor fiind dovada existenței unei pluralități de zei" și că „Yahve și Elohim (pluralul lui Eloh, spirit sau suflare) erau doi zei diferiți, venerați de două popoare diferite", scriu unii exegeți.

7. O „istorie normală" și o „istorie visată"

În ciuda imensului lor interes științific, lucrările lui Israel Finkelstein și Neil Asher Silberman sunt uneori derutante și lasă o impresie de disconfort. Datorită apartenenței acestor arheologi la comunitatea evreiască, ei nu au întotdeauna detașarea interioară care le-ar fi permis să stabilească o distincție clară între „istoria normală" a acestei regiuni și „istoria visată" a locuitorilor săi.

Într-adevăr, autorii sunt atât de respectuoși față de scrieri și atât de impregnați de narațiunile prezentate de două milenii ca fiind istorice, încât le enunță cu un fel de venerație palpabilă, în paralel cu descoperirile lor radicale de pe teren. Capitolele încep, de altfel, cu descrieri lungi ale acestor legende, astfel încât este nevoie de o lectură răbdătoare pentru a ajunge în cele din urmă la expunerea realității istorice... care contrazice începutul capitolului, dar sinteza nu este realizată în mod clar.

Se simte că sunt jenati de faptul că sunt constrânsi, prin conștiința lor profesională de oameni de știință, să demonstreze falsitatea factuală a relatărilor biblice, în măsura în care acestea fac parte din identitatea lor psihică.

În plus, acești autori se mulțumesc să constate faptele și nu explică nici când, nici cum, nici în ce circumstanțe a luat naștere narațiunea mitică.Nici nu încearcă să analizeze sensul simbolic care stă la baza acestor „minciuni binevoitoare", măcar prin a le situa în contextul politico-social al epocii: „A sugera că cele mai celebre evenimente biblice nu s-au petrecut exact așa cum le relatează Biblia nu privează în niciun fel vechiul Israel de istoria sa", scriu ei.

Iată o afirmație cu adevărat ciudată și un exemplu frapant al încercării autorilor de a „avea și peștele, și peștele", dacă pot spune așa. Într-adevăr, faptul de a fi crezut și de a continua să creadă în mod eronat într-o anumită relatare a evenimentelor nu o legitimează în niciun fel pe aceasta din urmă. O relatare istorică falsă privează, evident, vechiul și noul Israel de istoria sa în sensul istoriografiei moderne și, mai ales, privează politica actuală a Statului Israel de principalul său argument.

Brusc, istoria și mitul, adevărul științific și narațiunea imaginară ar deveni o supă unică legitimată de durată. Or, durata nu transformă o narațiune imaginară, inventată în circumstanțe care vor face obiectul următorului text, în adevăr istoric. Falsul rămâne fals și nicio hasbara nu va putea învinge această evidență.

Generații de greci au considerat că Iliada și Odiseea povesteau adevărata istorie a orașelor din Peloponez, iar generații de evrei și creștini au citit Biblia ca fiind Cartea istoriei umanității și au numărat anii care ne despart de crearea lumii de către Dumnezeul biblic.

La fel, omenirea a crezut, de asemenea, timp de milenii că soarele se învârte în jurul pământului. Astăzi, ea a acceptat să-și schimbe conținutul minții și nu există niciun motiv pentru care doar ocupanții recenți ai teritoriului palestinian să fie îndreptățiți să-și umple creierul cu mituri și legende menite să justifice colonizarea unui teritoriu, precum și nenumăratele abuzuri și crime pe care le comit zi de zi asupra populației autohtone, în numele falsificării realității istorice.

Credința în supranatural, în miracole și în magie fiind cea mai universal împărtășită credință din lume, „când tradiția populară nu știe nimic, ea continuă să vorbească mereu; atunci ea confundă umbrele cu uriași, cuvintele cu oameni", scria deja Ernest Renan la sfârșitul secolului al XIX-lea, în prefața la Istoria poporului Israel.

Însă faptul că Biblia a „modelat chipul societății occidentale" timp de atât de mult timp nu justifică în niciun fel faptul că ea continuă să ia „umbrele drept uriași" și miturile religioase drept fapte istorice.

În concluzie, o altă afirmație a lui Ernest Renan mi se pare premonitorie: „O națiune care are un teritoriu de cucerit sau de apărat este întotdeauna mai crudă decât tribul care nu este încă atașat de pământ și astfel se întâmplă ca uneori oameni excelenți, cât timp trăiau în familie, să devină foarte răi de îndată ce formează un popor". (E. Renan, Ibid, t.1, p.235)