Focarul de hantavirus: OMS anunță că toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră sunt contacte cu risc ridicat

Toate persoanele aflate la bordul navei de croazieră MV Hondius, la bordul căreia s-a înregistrat un focar de hantavirus, sunt considerate „contacte cu risc ridicat", care trebuie monitorizate timp de 42 de zile, a anunțat sâmbătă Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

„Clasificăm toate persoanele aflate la bord ca fiind ceea ce numim contacte cu risc ridicat", a explicat Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de prevenire și pregătire pentru epidemii și pandemii al OMS, în cadrul unei discuții transmise live pe rețelele sociale. Ea a adăugat că se recomandă „supravegherea activă și monitorizarea tuturor pasagerilor și membrilor echipajului care vor debarca pe o perioadă de 42 de zile".

Pe de altă parte, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății i-a asigurat sâmbătă pe locuitorii din Tenerife că riscul legat de sosirea unei nave pe care a fost depistat un focar de hantavirus este „scăzut", mulțumindu-le în același timp pentru „solidaritatea" lor.

„Vreau să mă înțelegeți clar: nu este vorba de un nou Covid. Riscul actual pentru sănătatea publică legat de hantavirus rămâne scăzut", a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o scrisoare deschisă adresată populației insulei spaniole Tenerife, unde MV Hondius, sub pavilion olandez, urmează să sosească duminică dimineața, iar pasagerii să fie evacuați.

La nivel mondial sunt înregistrate 53 de tipuri de hantavirus, dintre care doar tulpina Andes este responsabilă de transmiterea de la om la om, până în prezent în cazuri rare, localizate în Argentina și Chile. Dar tocmai această tulpină a fost depistată după secvențierea virusului, miercuri, la unul dintre pasagerii bolnavi de pe nava MV Hondius. Plecată din Ushuaia, nava sub pavilion olandez trebuia să se întoarcă în Capul Verde când decesul a trei pasageri și multiplicarea cazurilor suspecte au declanșat alerta internațională, weekendul trecut.

După câteva zile de incertitudine în largul Praia (Capul Verde), nava, unde pasagerii trebuie să rămână izolați în cabinele lor, se îndreaptă acum spre Insulele Canare. Șase cazuri de hantavirus au fost confirmate din cele opt cazuri suspecte semnalate după apariția unui focar la bordul unei nave de croazieră în Oceanul Atlantic, a anunțat, vineri, Organizația Mondială a Sănătății (OMS).