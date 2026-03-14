O chitară a unui membru Pink Floyd s-a vândut pentru suma record de 14,6 milioane de dolari. O baterie care a aparținut lui Ringo Starr de la Beatles - 2,4 milioane de dolari

O chitară folosită de David Gilmour pe șase dintre albumele formației Pink Floyd s-a vândut pentru suma record de 14,6 milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpă chitară vândută vreodată, a anunțat casa de licitații Christie's, transmite BBC.

Gilmour a cântat la chitara Fender Stratocaster din 1969, supranumită „Black Strat", pe toate albumele trupei britanice de rock între 1970 și 1983, inclusiv The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here și The Wall.

Chitara a fost vândută unui cumpărător anonim după 21 de minute de licitație, în cadrul unei licitații de suveniruri rock care a avut loc joi la New York.

Un pian care a aparținut lui John Lennon de la Beatles s-a vândut, de asemenea, la licitație pentru 3,2 milioane de dolari (2,5 milioane de lire sterline), sumă considerată a fi cea mai mare plătită vreodată pentru un suvenir al formației Beatles.

Conform site-ului său, Christie's estimase că această chitară se va vinde cu o sumă cuprinsă între 2 și 4 milioane de dolari.

Licitația live a inclus obiecte din colecția omului de afaceri american miliardar Jim Irsay, care a decedat în 2025.

Julien Pradels, președintele Christie's Americas, a declarat: „Lot după lot, am simțit că scriem istorie.

„Vânzarea colecției Irsay a făcut dreptate strălucirii colecționarului și pieselor monumentale pe care le-a adunat - obiecte iconice care povestesc istoria culturii și a vremurilor noastre."

Vânzarea chitarei lui Gilmour a depășit recordul anterior - o chitară acustico-electrică retro Martin D-18E din 1959, cântată de Cobain în timpul legendarului concert MTV Unplugged al trupei Nirvana din 1993, cu doar cinci luni înainte de moartea sa.

Aceasta s-a vândut cu 6 milioane de dolari (4,5 milioane de lire sterline) în 2020.

La licitația de joi, o altă chitară a lui Kurt Cobain, o Fender Mustang albastră care a apărut în videoclipul piesei „Smells Like Teen Spirit", s-a vândut cu 6,9 milioane de dolari (5,3 milioane de lire sterline).

Alte obiecte vândute la licitație au inclus: