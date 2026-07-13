Controversă de proporții: O actriță virtuală a primit rolul principal într-un film. Actorii de la Hollywood sunt revoltați
Postat la: 13.07.2026 |
Actrița virtuală Tilly Norwood, o identitate digitală creată în totalitate cu ajutorul inteligenței artificiale, a provocat un val de șoc la Hollywood după ce a fost distribuită oficial în rolul principal din lungmetrajul „Misaligned".
Publicația LA Times relatează că acest proiect hibrid a reaprins revolta actorilor reali, care consideră decizia un precedent extrem de periculos ce amenință să le distrugă definitiv carierele.
Este vorba despre comedia-dramă „Misaligned", un proiect care a reaprins discuțiile despre rolul tot mai important al inteligenței artificiale în cinematografie.
În film, Tilly este prezentată drept o inteligență artificială fără corp fizic și fără propriile experiențe de viață, dar care are acces la experiențele întregii omeniri.
Acțiunea capătă o direcție neașteptată în momentul în care un robot rebel o determină să depășească limitele impuse de programarea sa și să își dezvolte propriile aspirații.
Pe măsură ce devine din ce în ce mai umană și mai cunoscută, Tilly începe să se confrunte cu dileme morale și ajunge să simtă rușine pentru faptul că existența sa este construită pe baza experiențelor oamenilor.
An image of a woman sitting on a traffic barrier in what appears to be New York City. The woman is AI.
Cum a fost creată Tilly Norwood din peste 2000 de variante genetice AI
Compania londoneză Particle 6, care a creat personajul, afirmă că „Misaligned" este o producție hibridă, realizată prin colaborarea dintre profesioniști ai industriei cinematografice și specialiști în inteligență artificială.
Potrivit directorului executiv al companiei, Eline van der Velden, scopul proiectului este de a demonstra cum poate fi integrată inteligența artificială în cinematografie și de a sprijini cineaștii să se adapteze unei industrii aflate într-o transformare accelerată.
„Filmul va fi amuzant, haotic și plin de autoironie, dar, dincolo de umor, explorează teme precum identitatea, actoria și temerile foarte umane legate de inteligența artificială", a declarat Van der Velden.
Particle 6 susține că dezvoltarea lui Tilly a durat aproximativ șase luni și a implicat realizarea a peste 2.000 de variante înainte de obținerea versiunii finale.
Prima imagine a personajului a fost generată cu ajutorul ChatGPT, iar ulterior au fost folosite și alte programe de inteligență artificială.
Reprezentanții companiei afirmă că Tilly nu reproduce înfățișarea niciunui actor și că procesul de creare a personajului a respectat drepturile de imagine și de proprietate intelectuală.
Actorii de la Hollywood sunt revoltați de concurența digitală
Tilly Norwood a generat controverse încă de anul trecut, după ce creatorii săi au anunțat că actrița virtuală ar putea semna un contract cu o agenție de impresariat.
Anunțul a alimentat îngrijorările actorilor de la Hollywood, care se tem că personajele generate cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea ajunge să îi înlocuiască pe artiștii reali în filme și seriale.
Pericolul este mare în special dacă sunt create folosind imaginile sau interpretările acestora fără acordul lor și fără compensații.
Cu toate acestea, utilizarea inteligenței artificiale continuă să fie un subiect sensibil în industria cinematografică.
Sindicatul SAG-AFTRA cere reguli drastice împotriva exploatării tehnologice
Sindicatul actorilor SAG-AFTRA solicită în continuare reguli mai stricte pentru protejarea artiștilor.
Anul trecut, președintele organizației, Sean Astin, a acuzat companiile din domeniu că folosesc munca actorilor fără acordul acestora.
„Aceste companii exploatează munca membrilor noștri, creată uneori de-a lungul mai multor generații, fără permisiune, fără compensații și fără recunoaștere, pentru a dezvelope noi tehnologii", a explicat Astin.
El a adăugat că tehnologia nu creează ceva cu adevărat nou, ci se bazează pe exploatarea creațiilor deja existente, iar acest lucru îi afectează în mod direct pe actori.
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