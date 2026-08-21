Cea mai vârstnică persoană din lume a împlinit 117 ani. Povestea lui Ethel Caterham, femeia care s-a născut înainte de Primul Război Mondial
Postat la: 21.08.2026 |
Ethel Caterham, recunoscută drept cea mai vârstnică persoană în viață din lume, a împlinit vineri, 21 august, 117 ani. Britanica, născută în 1909, înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, și-a petrecut aniversarea alături de familie și prieteni, la centrul Hallmark Lakeview din Lightwater, Surrey.
La capătul unui an în care spune că a avut parte de „multe premiere", Caterham a transmis un mesaj celor care i-au trimis urări.
„Vă mulțumesc pentru toate urările frumoase de ziua mea. Chiar și la 117 ani, am avut parte de multe premiere anul acesta, de la mângâierea unei lame până la faptul că l-am ținut de mână pe rege", a declarat ea.
Supercentenara și-a descris aniversarea drept „minunată", după ce a sărbătorit alături de cei apropiați. „Aștept cu nerăbdare să văd ce-mi va aduce anul viitor", a adăugat ea.
Întâlnirea cu Regele Charles, unul dintre momentele speciale ale ultimului an
Ethel Caterham deține titlul de cea mai vârstnică persoană în viață din aprilie 2025, după moartea călugăriței braziliene Inah Canabarro Lucas, la vârsta de 116 ani. Statutul britanicei este recunoscut și de Guinness World Records.
Unul dintre momentele care i-au marcat ultimul an a fost întâlnirea cu Regele Charles al III-lea. Suveranul britanic a vizitat-o după aniversarea de 116 ani și a ținut-o de mână.
În timpul discuției, Caterham și-a amintit și de investitura lui Charles ca prinț de Wales, din 1969, când acesta avea 21 de ani. „Toate fetele erau îndrăgostite de tine și voiau să se căsătorească cu tine", i-a spus ea regelui.
O viață începută în 1909 și petrecută pe trei continente
Ethel Caterham s-a născut la 21 august 1909, în Shipton Bellinger, Hampshire, și a fost a doua cea mai mică dintre cei opt copii ai familiei. La 18 ani a plecat în India, unde timp de trei ani a avut grijă de copiii unei familii de militari britanici.
După întoarcerea în Marea Britanie, l-a cunoscut în 1931 pe Norman Caterham, viitorul ei soț, ofițer al Armatei Britanice. Cei doi au locuit în Salisbury, iar ulterior viața militară i-a purtat în Gibraltar și Hong Kong. În perioada petrecută în Hong Kong, Ethel a înființat o grădiniță și și-a crescut cele două fiice, care au murit între timp. Norman Caterham a decedat în 1976.
Longevitatea apare și în familia sa: una dintre surorile sale, Gladys, a trăit până la 104 ani. Ethel Caterham a rămas activă până la vârste înaintate, a condus mașina până la 97 de ani și a continuat să joace bridge după ce a trecut de pragul de 100 de ani. În 2020, la 110 ani, a trecut și printr-o infecție cu COVID-19.
În ciuda celor 117 ani împliniți, recordul absolut de longevitate rămâne la o distanță considerabilă. Cea mai vârstnică persoană verificată din istorie este franțuzoaica Jeanne Calment, care a murit în 1997, la 122 de ani și 164 de zile.
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