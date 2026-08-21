Jumătate din durata ta de viață este deja scrisă în gene! Ce se întâmplă cu cealaltă jumătate?
Postat la: 21.08.2026 |
O nouă cercetare matematică revoluționară, publicată în revista Science, schimbă însă complet această viziune. Oamenii de știință au descoperit că ADN-ul controlează, de fapt, aproximativ 50% din durata vieții noastre.
Această nouă cifră arată că biologia internă a omului funcționează similar cu cea a altor mamifere, având o influență mult mai mare asupra longevității decât se credea. Motivul pentru care studiile vechi au greșit nu ține de biologie, ci de modul defectuos în care erau calculate datele.
Cercetătorii și-au construit convingerile pe spatele studiilor cu gemeni. Perechile identice, monozigote, au aproape 100% din ADN comun; cele fraterne, dizigote, doar 50%, cât frații obișnuiți.
Logica ar fi trebuit să fie imbatabilă: dacă genele chiar contează, vârsta morții ar trebui să fie mult mai asemănătoare în primul caz decât în al doilea. Logica e sănătoasă, dar calculele călcau invariabil într-o capcană ascunsă. „Mortalitatea din toate cauzele" amesteca totul.
Un geamăn cu o moștenire genetică menită să atingă o sută de ani putea muri la 20 de ani, strivit de un accident rutier. Altul putea fi răpus de o infecție feroce înainte să-și arate potențialul.
În ambele cazuri, registrele consemnau un singur lucru: o moarte prematură, cu genele corespunzătoare rămase în umbră. Echipa condusă de geneticianul Joris Deelen, de la Universitatea din Leiden, a construit un model statistic care vede dincolo de aceste statistici oarbe.
Filtrează zgomotul produs de accidente și epidemii și nu are nevoie de cauza exactă a decesului - arhivele istorice care au uitat s-o menționeze nu-l deranjează.
Testul suprem a venit odată cu aplicarea modelului pe cohorte de gemeni născuți între 1870 și 1935 în Suedia, Danemarca și Statele Unite, analiza urmărind fiecare deceniu în parte.
Diferențele dintre generații erau enorme: cei veniți pe lume în 1900 au crescut cu spectrul scarlatinei, în timp ce cei din 1930 au prins o medicină capabilă să îmblânzească astfel de pericole.
Modelele clasice citeau în acest contrast o creștere artificială a rolului geneticii pe măsură ce mediul devenea mai sigur. Noul model a răspuns cu o cifră care se repetă neobosit, deceniu după deceniu: 50%.
Odată ce accidentele și epidemiile sunt scoase din ecuație, biologia internă preia controlul - de fiecare dată la fel.
Trecerea de la 25% la 50% nu reprezintă doar o victorie statistică, ci o nouă foaie de parcurs pentru medicina geriatrică.
Într-o lume în care populația îmbătrânește accelerat, a descifra de ce anumite familii trăiesc mai mult și rezistă bolilor cardiovasculare ori neurodegenerative devine o prioritate.
În spatele acestor avantaje se află markeri moleculari de protecție; identificarea lor ar putea deschide drumul unor terapii care să imite, la cei care nu i-au moștenit, ceea ce natura oferă altora. Cei ai căror strămoși n-au atins 100 de ani n-au niciun motiv să se simtă condamnați.
Cercetătorii spun răspicat: 50% înseamnă o predispoziție, nu o sentință. Jumătatea rămasă ține de alegerile zilnice, de farfuria de la fiecare masă, de pașii făcuți în fiecare zi, de locul în care trăiești.
O genetică excelentă poate fi distrusă de un stil de viață dăunător, dar una modestă poate fi potențată de obiceiuri atente. Genele îți desenează conturul, povestea o scrii tu.
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