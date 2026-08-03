Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită"

Un adevărat „Don Juan" de România, fostul mijlocaș ofensiv Adrian Cristea s-a iubit cu unele dintre cele mai frumoase femei din România. Denisa Nechifor și Adrian Cristea au trăit o frumoasă poveste de dragoste în urmă cu mulți ani și cei doi au o fată în vârstă acum de aproape 15 ani. La scurt timp după ce au devenit părinți, Denisa și fostul fotbalist au pus capăt relației lor, păstrând legătura doar de dragul fetiței lor.

Ultima relație a fostului internațional a fost cu Andreea Roșca, avocată în Cluj și mare pasionată de tenis. Relația lor n-a durat foarte mult, doar șase luni, deși pozau fericiți pe rețelele de socializare și aveau și planuri mari împreună, planuri de căsătorie, voiau să devină și părinți. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu", Adrian Cristea a vorbit despre pasiunea pentru.... femei! „Îmi place femeia și ce reprezintă ea. Nu știu dacă am avut vreo regulă sau vreun șablon. Trebuie să știi să te porți cu o femeie, să o respecți, să ai educație. Să o faci să râdă. Dacă o faci să râdă, e jumătate cucerită", a declarat Cristea, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, în 2023.

Observăm acum în societate că e problemă din punctul ăsta de vedere, iar bărbații ar trebuie să respecte mai mult femeile, să le prețuiască și aprecieze mai mult. Întrebat cine a iubit mai mult în relațiile pe care le-a avut până acum, Cristea a replicat scurt: „Nu știu dacă eu le-am iubit mai mult sau ele mai mult pe mine. Într-o relație eu mă implic și am sentimente". Iar referitor la faptul că paparazzii erau mereu pe urmele lor, „Prințul" a spus: „Eu nu mi-am făcut viața că mă pozează sau mă vede cineva. Nu-mi ghidam viața după cineva. Mă duceam într-un loc dacă-mi plăcea, fără niciun fel de problemă. Presa mai și exagera. Dacă te duceai la un restaurant și beai un vin, ce apărea? «Cristea a petrecut cu băutură și femei!»". N-am fost niciodată cu băutura. Doar un pahar de vin... M-am îmbătăt, dar n-am fost cu bătura ca să beau des.