Ce pățești, de fapt, dacă bei apă cu gheață în plină caniculă. Adevărul despre „roșu în gât", șoc termic și riscul de AVC

Atunci când temperaturile devin greu de suportat, tentația de a bea un pahar cu apă foarte rece sau cu gheață este mare. În jurul acestui obicei circulă însă numeroase avertismente, unele dintre ele alarmante: de la apariția durerilor în gât până la un presupus șoc termic sau chiar un accident vascular cerebral.

Una dintre teoriile răspândite în special pe rețelele sociale susține că apa foarte rece ar putea produce un „șoc" organismului atunci când este consumată imediat după expunerea la temperaturi ridicate. Afirmația a fost verificată de Snopes, iar concluzia este că nu există dovezi potrivit cărora un asemenea gest ar putea provoca un efect grav sau un AVC. Din contră, în perioadele caniculare, hidratarea este esențială, indiferent dacă apa este rece sau la o temperatură mai ridicată. Transpirația abundentă determină organismul să piardă lichide, ceea ce mărește pericolul deshidratării.

Un alt mit frecvent este legat de apariția infecțiilor în gât după consumul de apă rece sau înghețată, mai ales atunci când afară este foarte cald. Temperatura băuturii sau a alimentelor nu este însă cauza răcelilor și a altor infecții respiratorii. Acestea sunt provocate de virusuri. Răceala comună poate fi determinată de mai multe tipuri de virusuri, cele mai frecvente fiind rinovirusurile. Există totuși posibilitatea ca apa extrem de rece, în special dacă este băută foarte repede, să provoace pentru scurt timp o senzație neplăcută sau o iritație la nivelul gâtului în cazul anumitor persoane. Acest disconfort nu înseamnă însă că s-a instalat o infecție.

Situația este similară în cazul înghețatei. Faptul că este consumată într-o zi cu temperaturi foarte ridicate nu înseamnă că persoana respectivă va face automat „roșu în gât". Dacă ulterior apar febră, dureri în gât sau alte manifestări specifice unei infecții, explicația trebuie căutată în primul rând în contactul cu agenți infecțioși, nu în temperatura alimentelor consumate. Printre cele mai alarmante avertismente distribuite pe internet se numără cel potrivit căruia o persoană supraîncălzită ar putea suferi un accident vascular cerebral dacă bea brusc apă cu gheață. Nu există dovezi care să demonstreze o asemenea legătură.

Pericolele reale asociate caniculei sunt însă altele și nu trebuie ignorate. Expunerea îndelungată la temperaturi extreme și pierderea unei cantități mari de lichide pot conduce la epuizare termică sau insolație. Temperaturile și umiditatea ridicate pot îngreuna capacitatea organismului de a elimina surplusul de căldură. Tocmai de aceea, consumul suficient de lichide reprezintă una dintre principalele măsuri de protecție. Într-o zi caniculară, apa rece poate fi consumată dacă este tolerată bine și nu provoacă disconfort. Nu există o recomandare medicală generală potrivit căreia aceasta ar trebui evitată din cauza riscului de AVC, „șoc termic" sau „roșu în gât". Mult mai important este ca organismul să primească suficientă apă și ca expunerea prelungită la temperaturi extreme să fie evitată.