Dietă: S-a gasit formula matematica a curelor de slabit. Acum poti sa dai jos din greutate calculat!

In mod practic, indiferent de ce dieta urmezi, nutritionistii sunt de parere ca nu exista inca o "magie" prin care sa mananci tot ce-ti place, sa fie si plin de calorii - cum e tot ce-i bun - si sa mai si slabesti pe deasupra. Printre acestia e o vorba: "Tot ce-ti place, uită! Nu ai voie sa mananci!"

Expertii in domeniul biologiei stiu insa bine ca tesutul adipos al organismului, alaturi de alte "depozite" din celule si organe (ficat, de pildă), formeaza un "intreg" care se comporta asemeni unui acumulator organic. Ei considera ca "organismul uman poseda cea mai buna baterie care exista in natura..." In sensul ca organismului, ca sa functioneze, ii trebuie o energie de repaos (asemenea energiei de stand-by a unui device), o energie de miscare (ca atunci cand device-ul este "trezit" si pus in functiune) dar si o energie recuperativa (ca atunci cand deviceul e pus la incarcat). Specialistii spun ca nu se poate slabi decat cu un deficit caloric, cum ingrasarea se face cu un aport caloric. Fata de un acumulator normal, asa cum il stim noi tehnologic, acumulatorul uman are mai multe "trepte".

Prima treapta este acumulatorul "instantaneu" (de lucru) si el ofera energia rapida, curenta, pentru activitatile imediate. Apoi e o treapta de "buffer" (intermediara), care stocheaza energia in celule si in organe, pentru a fi folosita suplimentar celei "instantanee" ori de cate ori e cazul, sau efortul e crescut. Abia apoi urmeaza treapta care stocheaza energia de lunga durata, de rezerva nu mita energie "arhivata" (cea pe care o vedem sub forma grasimii corporale si care ne intereseaza din punct de vedere estetic, intrucat din cel al sanatatii toate cele trei "trepte" sunt importante si nu trebuie sa fie in deficit. Astfel ca energia consumata trece prin treptele enuntate, care sunt cuplate "in serie". Mai intai se consuma din energia "instantanee" iar consumul e "pus la loc" din "buffer" imediat ce actiunea inceteaza, iar daca energia "instantanee" e consumata rapid iar efortul continua, atunci e luat din "buffer", care la randul lui se "regenereaza" din "arhiva". Toate se regenereaza prin somn si se "incarca" (suplimenteaza) prin hrana.

Daca megem la sala de fitness trebuei sa desfasuram o activitate destul de indelungata sa sa ardem energia instantanee (bogata in trigliceride) si sa trecem de "buffer" ca sa cerem organismului sa ne dea din "arhiva", adica sa slabim. De pilda, in medie, dupa o ora de exercitii fizice abia daca "ardem" 250-400 de calorii, adica o masa nu prea bogata. Unui organism in repaos, de pilda, ii trebuie in 24 de ore cam 900-1200 de calorii, functie de varsta si greutate. Pentru miscarea zilnica fara efort ii mai trebuie 500-800 de calorii, iar pentru actiunile fizice de la 400-1000 functie de efortul depus. Cu cat "acumulatorul" organic consuma din energie (slabeste) mai mult, cu atat intra "in conservare" (avarie), incetinind metabolismul. La inceput asadar slabirea se face accentuat, apoi urmeaza un "blocaj".

La fel ca si la incarcare, la inceput se incarca rapid (adica dupa o cura de slabire ampla si restrictiva) depui imediat grasime chiar daca nu mananci mult, la fel ca si acumulatorul Li-Ion sau Li-Polimer al unui device (ati observat ca telefonul se incarca la inceput mult mai repede, apoi pe masura ce se apropie de 100% se incarca mai greu, iar la consum, pe masura ce scade sub 10% se consuma mai greu intrucat procesele din background se opresc si intra "in conservare". Asa se explica si efectul de jo-jo al celor care slabesc si apoi se ingrasa la loc. Numai ca organismul fata de acumulatorul smartphone-ului nu are o energie finita (adica acei mAh pe care-i da producatorul la acumulatorii noi si care apoi tot scade cu "sanatatea bateriei" dupa un numar tot mai mare de cicluri de incarcare-descarcare. Ne ingrasam pentru ca "bateria" expandeaza, cu cat ii dam mai multe calorii din exterior, cu atat "creste" capacitatea de stocare a energiei.

Asta e "secretul" pe care-l stiu toti nutritionistii si nu vor ca tu sa-l afli. De fapt ei "impacheteaza" diete cu deficit caloric in diverse meniuri si ascocieri pe baza de indice glicemic ca sa para ca ar fi vorba despre cine stie ce stiinta, cand de fapt totul se reduce la ciclurile de energie acuumulata si consumata. Daca iti privesti corpul ca pe o baterie si intelegi cum functioneaza atunci iti poti alege singur ce sa mananci si cat efort sa faci. Degeaba alergi pe banda o ora daca nu scoti decat 300 de calorii, iar apoi mananci de 400 de calorii. E adevarat, asocierea si disocierea anumitor alimente conteaza ceva, in masura in care trebuie asociate alimente care au cam acelasi timp de stagnare in stomac si evitata asocierea celor cu timpi diferiti, care favorizeaza aportul caloric si asimilarea (asta daca vrei sa mananci mult la o masa si sa nu te ingrasi). De aia nu se asociaza grasimile cu carbohidratii, de pilda. Adica nu mananci paine cu slana, si nici fructe cu fainoase etc.

Pe baza acestor considerente, expertii au gasit si un soi de "formula matematica" a procesului. De pilda, la inaltimea exprimata in mm ar fi aproximativ cat ar trebui sa fie aportul caloric zilnic. Iar daca vrei sa slabesti ar trebui sa scazi 10%, iar daca mananci mai mult intr-o zi sa nu depasesti un plus de 10% in medie. De pilda, daca ai 1,82 m inaltime, asta inseamna 1820 de mm adica 1820 de calorii zilnice. Sau un maxim de 2002 calorii (+10%) care nu trebuiesc depasite daca vrei o masa mai "copioasa". In schimb, daca vrei sa slabesti fara riscul de a te ingrasa la loc, atunci trebuie sa mentii un "trend" zilnic de 1638 de calorii. Valorile nutritionale se gasesc si pe internet dar si pe pachetele de alimente, asa ca se poate calcula destul de usor un total zilnic. In felul acesta, cu regula aceasta simpla nu mai trebuie sa tii cont de indici glicemici sau de asocieri/disocieri alimentare atata timp cat te poti tine de regula.