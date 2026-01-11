Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun
Postat la: 11.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Nepoții și loialiștii suprimă competența. Dacă ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie să te pricepi la ceva anume. Invoci numele-cheie al unchiului și sesam se deschide cuminte la picioarele tale.
Aveam la prospecțiunile geofizice înainte de 1989 un șofer extrem de tupeist, care era un factotum pentru aprovizionarea cu mărfuri de negăsit și care dădea la orice oră telefoane la miliție ca să anuleze amenda de circulație a vreunui șef sau chiar să stopeze o cercetare judiciară inițiată de ofițerul de miliție judiciarist.
Nu înțelegea nimeni în ce consta competența lui. Am stat lângă el când a dat telefon la fabrica de frigidere de la Găești ca să achiziționeze un Arctic pentru șeful cel mare de la București. A zis așa: sunt nepotul generalului de miliție Constantin Nuță, aș vrea așa și pe dincolo.
L-a ascultat câteva secunde pe interlocutor, după care a zis: e în regulă, mâine la prima oră sunt la dumneavoastră. Mi-a zis că a ridicat frigiderul pe loc și l-a livrat bosului cel mare din Capitală.
Constantin Nuță a fost șeful Inspectoratului General de Miliție și a fost implicat în ștergerea urmelor măcelului de la Timișoara, în zilele revoluției din 1989. Elicopterul în care se întorcea la București pe 23 decembrie 1989, împreună cu adjunctul său Velicu Mihalea, a fost doborât de armată.
Odată cu dispariția unchiului, șoferul și-a pierdut brusc toate competențele și s-a transformat într-un mamifer tăcut. Nepoții lui Nuță s-au prăsit în schimb, în toate structurile și au devenit riscuri directe la adresa securității naționale, în special pentru MAE, SRI, SIE sau ANCOM.
Endogamia instituțională sau nepotismul este o vulnerabilitate la șantaj. Un singur membru compromis al unui clan multiplicat într-o structură sensibilă, poate expune întreaga rețea familială din interiorul structurii.
Când promovările se fac pe criterii de rudenie, competența scade. Un diplomat nepregătit este o țintă ușoară pentru serviciile de informații străine în timpul negocierilor complexe. Într-un sistem bazat pe clanuri, mecanismele de avertizare timpurie sunt anihilate, deoarece angajații ezită să raporteze nereguli comise de rude sau apropiați.
Metoda detașărilor de la firme private sau alte instituții către MAE este o poartă deschisă pentru spionajul economic sau politic. Procedurile clasice de evaluare prin mecanismul ORNISS sunt uneori grăbite sau superficiale în cazul angajărilor de urgență prin detașare, ceea ce permite accesul unor persoane cu loialități duble la documente clasificate.
Rețelele oculte de promovare sau înfiltrările ostile în baza unui telefon sau recomandări, nu sunt doar vicii de sistem, ci constituie o vulnerabilitate de securitate, deoarece subminează capacitatea statului de a anticipa amenințările și de a acționa coerent pe scena internațională.
Gândiți-vă la Coldea. Un tractorist care ara ogoare la Târnova și care a fost ridicat din mizeria lui de unchiul care trebuie, generalul Dan Gheorghe, la acea vreme șeful Antitero de la SRI. SRI a fost condus de un tractorist, pentru că filozofia de viață a lui Coldea a rămas cea de țăran plugar, îmbrăcat în mătăsuri Armani.
Cornel Ivanciuc
-
O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan
Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat ca guvernul va lua ...
-
Pleacă Gabbard în 2026?
Daca va fi forțata sa demisioneze, Gabbard s-ar putea dovedi problematica pentru administrația Trump. „Statele Uni ...
-
Trump și frontierele fluide
„Vom face ceva cu Groenlanda. Va fi pe calea ușoara, fie pe cea dificila", promite Trump. Acest „vom face ce ...
-
Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani
În primul rand nu s-a aprobat nimic, e doar inceputul a ceva ce va trebui votat in Parlamentul European, apoi Cons ...
-
Fabula dărilor romane
Pe vremea cand vulturul Romei umbrea pamanturi multe, intr-o provincie indepartata traia un popor harnic, dar istovit. O ...
-
Cum au distrus rețelele sociale centrul moderat pe seama ideologiilor agresive
Centrul moderat nu moare pentru ca nu exista. Moare pentru ca nu mai este vizibil. Sau cum au distrus rețelele sociale c ...
-
China are mână liberă la invadarea Taiwanului
Fereastra de oportunitate pentru invazie s-a produs nu in urma imparțirii sferelor de influența intre Trump și Xi. Ci pe ...
-
ICE începe să semene tot mai mult cu trupele SA din primii ani ai nazismului
Brațul inarmat al MAGA nu-i vaneaza doar pe imigranții ilegali, ci a devenit un instrument pentru descurajarea protestel ...
-
VENEZUELAGATE - sfârșitul iluziilor și începutul riscurilor
Nu-mi aduc aminte de un an care sa fi inceput atat de spectaculos ca 2026. Și care promite sa fie la fel de remarcabil c ...
-
Propaganda mincinoasă despre majorarea impozitului pe locuință
Influencerii Guvernului Bolojan pretind ca romanii ar plati cele mai mici impozite pe locuința din toata Uniunea Europea ...
-
Criza din Iran are legătură directă cu pierderea controlului Venezuelei de către regimul ayatollahilor
În 2007, Nicolás Maduro, ministrul de Externe al Venezuelei sub președinția lui Hugo Chávez, se inta ...
-
Să limpezim câteva confuzii legate de intervenția SUA în Venezuela
Am constatat ca mulți romani, mai ales dintre aceia care inca au indoieli ca in decembrie 2024 ar fi avut loc o lovitura ...
-
Președintele "la mișto": cu multă compasiune și îngrijorare
Recunosc ca nu mi-a placut niciodata de cei care iau oamenii la mișto gratuit - și tind sa apar pe cei care o iau in fre ...
-
Trump va cere la Forumul Economic Mondial protejarea proprietăților: "Oamenii stau în case nu în corporații"
Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, ca „va lua masuri pentru a int ...
-
Campania: luați-i lui Harpalete (h)avion!
Fenta de PR cu inzapezirea hurdubaiei Spartacus a prins la romani. Milioane de imagini pregatite de dinainte au invadat ...
-
Capitalism 2.0: Singura cale prin care America năucă de astăzi se mai poate salva. De aici și ura vizibilă față de Europa, care stă mult mai bine
Dupa Malta, lumea s-a deschis total. Începea globalizarea. Optimiști precum Fukuyama vedeau „sfarșitul istor ...
-
Să descifrăm ce se întâmplă în aceste zile în Iran
Ce se intampla zilele acestea in Iran poate fi rezumat cat se poate de simplu: Iranul aflat sub sancțiuni internaționale ...
-
Cursa către nimic ...
Statisticile europene dau romanii pe primul loc la gradul de raspandire a proprietații individuale asupra locuințelor fa ...
-
Cine este cârtița CIA care l-a trădat pe Maduro
Forța de extracție a lui Maduro a beneficiat de informații de mare acuratețe furnizate de un responsabil de rang inalt d ...
-
Analfabetul economic!
„Acest impozit reprezinta, de fapt, contribuția proprietarilor de case, de apartamente, la bugetul local, pentru c ...
-
Soluția "Venezuela" în ecuația globală a rezervelor de petrol
Venezuela și-a naționalizat producția de țiței. Dar la fel au procedat și Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite. De ce ...
-
Venezuela este începutul noii ordini mondiale
Prin preluarea controlului asupra celor mai mari zacaminte de petrol cunoscute pana in acest moment, prețul petrolului n ...
-
Vreți să vă traduc cazul Maduro?
Cand o țara are armata, servicii, garzi, antiaeriana și totuși nu vezi nici macar o reacție simbolica, nu te uiți la o c ...
-
Să înțelegem ce vrea să zică „narco-stat". Adică Venezuela
Sigur ați vazut uriașul succes Netflix „Narcos" right? Adica sigur. Normal. Bun. Amintiți-va momentul in care Pabl ...
-
Dacă vrei să ai noroc în viață
Mi-am trait viata destul de intens si la un nivel destul de ridicat pentru a fi deja cam blazat in legatura cu eveniment ...
-
La rece, câteva scenarii despre extragerea lui Maduro:
1. Venezuela este singura țara din America Latina unde opereaza China, Iran și Rusia. Chinezii au preluat controlul unor ...
-
"Spovedania unui învins". Atacarea Venezuelei consfințește de fapt înfrângerea SUA pe frontul ucrainean
Motto: Deasupra oricarui puț de petrol se afla un stat terorist. (Veche vorba americana) Acest proverb este, de fapt, o ...
-
Atacul asupra Venezuelei și răpirea lui Maduro. O acțiune ilegală întreprinsă fără acordul celor 3 mari lideri mondiali: Xi, Putin, Trump
În urma tuturor declarațiilor de astazi, am ramas la opinia pe care mi-am format-o inca de dimineața, anume ca ace ...
-
Șapte scenarii post-venezuelene
Donald Trump nu a ascuns niciun moment ca vrea sa-l inlature pe Nicolas Maduro de la putere. Procurorii americani l-au a ...
-
Vreau să ascult "Rapsodia română", nu marșul feldmareșalului austriac!
Iata ca și concertul de Anul Nou de la Viena a devenit un circ și o tribuna pentru propagarea "valorilor" progresismului ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu