Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun

Nepoții și loialiștii suprimă competența. Dacă ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie să te pricepi la ceva anume. Invoci numele-cheie al unchiului și sesam se deschide cuminte la picioarele tale.

Aveam la prospecțiunile geofizice înainte de 1989 un șofer extrem de tupeist, care era un factotum pentru aprovizionarea cu mărfuri de negăsit și care dădea la orice oră telefoane la miliție ca să anuleze amenda de circulație a vreunui șef sau chiar să stopeze o cercetare judiciară inițiată de ofițerul de miliție judiciarist.

Nu înțelegea nimeni în ce consta competența lui. Am stat lângă el când a dat telefon la fabrica de frigidere de la Găești ca să achiziționeze un Arctic pentru șeful cel mare de la București. A zis așa: sunt nepotul generalului de miliție Constantin Nuță, aș vrea așa și pe dincolo.

L-a ascultat câteva secunde pe interlocutor, după care a zis: e în regulă, mâine la prima oră sunt la dumneavoastră. Mi-a zis că a ridicat frigiderul pe loc și l-a livrat bosului cel mare din Capitală.

Constantin Nuță a fost șeful Inspectoratului General de Miliție și a fost implicat în ștergerea urmelor măcelului de la Timișoara, în zilele revoluției din 1989. Elicopterul în care se întorcea la București pe 23 decembrie 1989, împreună cu adjunctul său Velicu Mihalea, a fost doborât de armată.

Odată cu dispariția unchiului, șoferul și-a pierdut brusc toate competențele și s-a transformat într-un mamifer tăcut. Nepoții lui Nuță s-au prăsit în schimb, în toate structurile și au devenit riscuri directe la adresa securității naționale, în special pentru MAE, SRI, SIE sau ANCOM.

Endogamia instituțională sau nepotismul este o vulnerabilitate la șantaj. Un singur membru compromis al unui clan multiplicat într-o structură sensibilă, poate expune întreaga rețea familială din interiorul structurii.

Când promovările se fac pe criterii de rudenie, competența scade. Un diplomat nepregătit este o țintă ușoară pentru serviciile de informații străine în timpul negocierilor complexe. Într-un sistem bazat pe clanuri, mecanismele de avertizare timpurie sunt anihilate, deoarece angajații ezită să raporteze nereguli comise de rude sau apropiați.

Metoda detașărilor de la firme private sau alte instituții către MAE este o poartă deschisă pentru spionajul economic sau politic. Procedurile clasice de evaluare prin mecanismul ORNISS sunt uneori grăbite sau superficiale în cazul angajărilor de urgență prin detașare, ceea ce permite accesul unor persoane cu loialități duble la documente clasificate.

Rețelele oculte de promovare sau înfiltrările ostile în baza unui telefon sau recomandări, nu sunt doar vicii de sistem, ci constituie o vulnerabilitate de securitate, deoarece subminează capacitatea statului de a anticipa amenințările și de a acționa coerent pe scena internațională.

Gândiți-vă la Coldea. Un tractorist care ara ogoare la Târnova și care a fost ridicat din mizeria lui de unchiul care trebuie, generalul Dan Gheorghe, la acea vreme șeful Antitero de la SRI. SRI a fost condus de un tractorist, pentru că filozofia de viață a lui Coldea a rămas cea de țăran plugar, îmbrăcat în mătăsuri Armani.

Cornel Ivanciuc