Metoda inedită prin care un bucureștean fura din magazine. Plătea chiar și de 10 ori mai puțin decât valorau produsele pe care le lua
Postat la: 11.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Poliţiştii bucureşteni au reţinut, sub acuzaţia de înşelăciune şi furt, un bărbat care îşi făcuse un obicei din a face cumpărăturile într-un magazin cu case de marcat de tip self-pay, plătind doar o parte din produsele pe care le lua de pe rafturi. Anchetatorii au documentat mai multe situaţii în care bărbatul opera în acelaşi mod: scana unele produse, dar trecea de linia caselor cu produse mai multe şi mai scumpe. În una dintre situaţii, el a schimbat un aspirator pe care îl plătise, plecând cu unul de zece ori mai scump.
Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a intrat în atenţia poliţiştilor din cadrul Secţiei 28 Bucureşti după ce vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 13:50, reprezentanţii unui complex comercial din sectorul 2 au sunat la numărul pentru apeluri de urgenţă 112, reclamând că, în aceeaşi zi, cu puţin timp înainte, au observat un bărbat care a trecut linia caselor de marcat având asupra sa alte produse decât cele scanate la casele self-pay.
„În baza sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul subunităţii, care au identificat autorul ca fiind un bărbat în vârstă de 56 de ani. Din verificări a rezultat că acesta a scanat codul de bare al unei sticle de suc, după care a trecut linia caselor de marcat având asupra sa un set de covoraşe auto, fără a le achita", informează, duminică, oficialii Poliţiei Capitalei.
Suspectând că nu este prima dată când bărbatul operează în acest fel, reprezentanţii magazinului au verificat înregistrările şi au constatat că, în perioada 28 decembrie- 09 ianuarie bărbatul a procedat de mai multe ori în acelaşi fel. În 28 decembrie, în jurul orei 13:15, el a mers la magazin, a scanat codul de bare al unei sticle de suc, trecând ulterior linia caselor de marcat având asupra sa cinci sticle de suc, în valoare de aproape 30 de lei.
Două zile mai târziu, pe 31 decembrie, a cumpărat un aspirator în valoare de 249,99 lei, pe care ulterior l-a schimbat cu un alt aspirator în valoare de 2.499,99 lei, prezentând bonul fiscal iniţial în momentul trecerii de casele de marcat. Pe 5 ianuarie, bucureşteanul a revenit la acelaşi magazin, de unde a cumpărat o sticlă de whisky în valoare de 54 de lei, ulterior trecând linia caselor de marcat având asupra sa o sticlă de whisky în valoare de 447 de lei, cauzând un prejudiciu de 393 de lei. După câteva minute a repetat fapta, cu exact aceleaşi produse.
Pe 9 ianuarie, când a fost prins, folosind acelaşi mod de operare, bărbatul a trecut linia caselor de marcat având asupra sa un set de covoraşe auto, fără a le achita, cauzând un prejudiciu de 193,31 lei. „În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior, magistraţii au dispus faţă de acesta măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 28 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi înşelăciune, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2", precizează Poliţia.
