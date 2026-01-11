O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan

Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat că guvernul va lua din banii administrațiilor locale și că, deși cresc impozitele și taxele locale, primăriile nu vor avea mia mulți bani. Olguța Vasilescu a și explicat de ce se va întâmpla acest lucru: pentru că guvernul nu va mai da consiliilor județene și primăriilor toți banii din cotele defalcate din impozitul pe venit și din TVA, spunând că acum primăriile au bani, din majorarea de taxe și impozite locale.

Pentru cei care nu știu (și sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră nu știu asta) o parte din impozitul pe venit plătit de către cetățeni nu rămâne în bugetul național, ci se întoarce în bugetul unității administrativ teritoriale în care locuiește plătitorul de impozit pe venit. La fel se întâmplă și cu o parte din TVA-ul colectat de la firmele care au sediul pe raza unui anume UAT. Se numesc cote defalcate din impozitul pe venit și cote defalcate din TVA. Sunt bani care, prin lege, se cuvin autorităților locale. O parte la CJ, o parte la primăria localității.

Ei bine, Olguța Vasilescu spunea vineri că, sub pretextul majorării impozitelor locale, guvernul nu va mai vira către administrațiile locale cotele defalcate, spunând că acum autoritățile locale au bani suficienți. Ei, bine, guvernul vine cu niște precizări prin care, aparent, vrea să dezmintă acuzațiile Olguței Vasilescu: "Trebuie subliniat faptul că banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale, bugetul de stat nemaiputând să asigure transferurile în creștere ca urmare a deficitului bugetar".

De fapt, guvernul nu dezminte, ci întărește ceea ce a spus Olguța Vasilescu. Da, banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale. Doar că "bugetul de stat nemaiputând să asigure transferurile în creștere ca urmare a deficitului bugetar", nici nu va mai asigura aceste transferuri, adică nu va mai da către bugetele locale cotele defalcate din impozitul pe venit și din TVA. Adică exact ce a zis Vasilescu.

Aceste transferuri ale cotelor defalcate nu erau, însă, pomană de la guvern pentru primării, ci niște obligații legale, fiind prevăzute în Codul Fiscal. Dacă lași primăriile doar cu banii din taxe și impozite și le iei banii din cotele defalcate, atunci, în realitate, primăriile nu vor avea bani mai mulți pentru comunitățile lor. Iar asta înseamnă că tu, Ilie Bolojan, ai mințit cu bună știință atunci când ai zis că "Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuția proprietarilor de case, de apartamente, la bugetul local, pentru ca primăria respectivă să le creeze condiții mai bune pentru ei și pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire".

De fapt, nu vor fi bani pentru toate astea, în niciun ca nu vor fi bani în plus, pentru că guvernul dă cu o mână, aia a cetățenilor, și ia cu două. Primarii se temeau de asta și, iată, au avut dreptate. Ei vor lua muile pentru că au crescut taxele și, deși au crescut taxele, nu vor avea bani ca să îmbunătățească viața comunității, iar Bolojan va rămâne și cu banii comunității și neînjurat. Win-win pentru Bolojan.

Unde e manipularea, așadar? Păi manipularea e că guvernul spune: stați liniștiți, minte Olguța, nu vă luam la București taxele și impozitele locale (doar că Olguța nu asta spusese). Guvernul, însă, ar fi trebuit să spună (și spune, dar o formulează ininteligibil pentru 98% dintre români): "nu luăm noi banii din impozite și taxe locale, dar nici nu vă mai dăm banii care vi se cuveneau din celelalte impozite ale voastre".

