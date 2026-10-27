Cum a ajuns Universitatea din Iași plantația clanului Toader

Tudorel Toader zis Bubosul, a fost vreme de 12 ani decanul Facultății de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza (UAIC) și 8 ani rectorul universității. După 20 de ani de domnie, lasă în urmă o feudă cu ruine fumegânde, pe care bântuie niște iobagi debusolați, fără coloană și principii morale.

Reacția Comisiei de Etică a UAIC, la ancheta jurnalistică a publicației Reporter de Iași din noiembrie 2025, despre violurile lectorului Alexandru Toader, este de țară bananieră. Comisia nu a finalizat raportul și nu a emis nicio hotărâre de sancționare a făptașului până la izbucnirea scandalului penal.

Alexandru Toader a continuat să vină liniștit la facultate, exact ca dihorul care se întoarce la cotețul de orătănii unde a mai dat omorul și în rândul trecut, și să țină cursuri în mod legal pe parcursul ultimului an. În mod formal, Consiliul Facultății de Drept a emis pe 25 noiembrie 2025 o recomandare pe numele lui Alexandru Toader de a se autosuspenda din funcție.

Peticul de hârtie este fără valoare juridică și la o adică o acoperire administrativă: dacă vreți să vă autosuspendați, e bine, dacă nu, nu. Emitentul acestei bazaconii este decanul Facultății de Drept, Horia Țiț, fost student-iobag al lui Tudorel Toader, format la o școală de principii bananiere.

Daniel Atasiei, președintele Comisiei de Etică, lector la Facultatea de Drept, ridică feciorelnic din umeri și invocă lipsa martorilor în cazul violurilor, lipsa filmărilor, lipsa instrumentele pe care le are la dispoziție Ministerul Public. El are o scuză supremă: a fost studentul-iobag al lui Tudorel Toader și tocmai a căzut la testul cu turnesol privind înțelegerea gravității violului ca șantaj universitar.

Daniel Atasiei a urmat cursurile Facultății de Drept de la UAIC în perioada 1995–1999, finalizându-și studiile de licență în 1999. Tudorel Toader activa deja ca profesor titular în cadrul facultății unde preda materii fundamentale de drept penal, fiind cadru didactic la UAIC încă din 1990.

Din Comisia de Etică mai face parte și lectorul dr. George Claudiu Pupăzan, la Facultatea de Drept, care a obținut titlul de doctor în drept în anul 2014, cu tema „Răspunderea penală a aleșilor” iar conducătorul său științific de doctorat a fost prof. univ. dr. Bubosul, devenind astfel coleg de catedră cu fostul său îndrumător de doctorat.

Avocata lector universitar Olga-Andreea Urdă, care urlă despletită pe holurile universității și cere dreptate pentru un biet om, pe care vor să-l distrugă niște hiene lipsite de scrupule, este colegă cu celălalt fiu al Bubosului, Andrei Teodor Toader, la cabinetul „UT Avocat”, adică Urdă & Toader, și colegă la catedră cu prădătorul Alexandru Toader.

Complicitățile merg până în pânzele albe. În trecut, Urdă a ocupat postul de consilier personal al lui Tudorel Toader, în perioada în care Bubosul a fost Ministru al Justiției și a condus Biroul Electoral Central al universității în timpul mandatului de rector al Bubosului. Din anul 2013, Urdă deține poziția de coordonator institutional Erasmus în cadrul Facultății de Drept.

Bubosul nu a avut niciun cuvânt de mângâiere pentru victimele fiului. Singura lui preocupare este să-și scoată odrasla de la înghesuială, un biet om pe care îl așteaptă acasă doi copilași, așa a scris pe fb, dintre care unul nou născut. Mizeriile de pe feuda Bubosului nu se încheie aici. La orizont se adună nori negri peste nimbul conferențiarului Codrin Macovei, bănuit de practici copiate la indigo după cele ale lui Alexandru Toader.

Cornel Ivanciuc