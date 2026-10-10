Care este cel mai înfricoșător film de groază: a doborât recordul ritmului cardiac. Lista completă a celor 20 de titluri

Halloween-ul se apropie, iar mulți se întreabă ce filme ar putea urmări pentru a intra în atmosfera acestei sărbători. Dacă ne bazăm pe cercetări științifice riguroase, putem afla care sunt cele mai înfricoșătoare filme, fără a ține cont de gusturile personale sau de cât de ușor se sperie fiecare spectator.

Proiectul Science of Scare, ajuns la al șaptelea an, monitorizează pulsul a sute de voluntari care urmăresc ore întregi de filme horror în limba engleză, în timp ce poartă dispozitive de măsurare a ritmului cardiac.

Studiul științific stabilește un sistem de evaluare numit Scare Score, care combină ritmul cardiac, măsurat în bătăi pe minut (BPM), cu variabilitatea ritmului cardiac (HRV), măsurată în milisecunde. Aceasta din urmă indică intervalele de timp dintre bătăile inimii. În calcul este luat în considerare și ritmul cardiac maxim atins, un indicator important pentru stabilirea clasamentului celor mai înfricoșătoare filme horror.

Iată care sunt cele mai înfricoșătoare 20 de filme, potrivit studiului.

Anul acesta, 15 filme noi, printre care producțiile devenite rapid populare Obsession și Backrooms, au concurat cu titlurile horror consacrate, fără să reușească însă să intre în Top 20. Filmul paranormal Undertone, produs de A24 și construit în jurul unui podcast, este considerat, potrivit măsurătorilor, cel mai înfricoșător film al anului 2026. Acesta ocupă însă doar locul 33 în clasamentul general.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale studiului din acest an este recordul stabilit de Resident Evil. Filmul a depășit recordul pentru cea mai puternică reacție de sperietură bruscă, deținut până acum de producția care s-a aflat pe primul loc în ultimii patru ani. Lansarea din 2026 a lui Zach Cregger a înregistrat un vârf al ritmului cardiac de 134 de bătăi pe minut.

Ca reper general, ritmul cardiac normal în repaus pentru adulți, atât femei, cât și bărbați, este de obicei cuprins între 60 și 100 de bătăi pe minut.

Cu toate acestea, primul loc în clasamentul general îi revine în continuare filmului supranatural Sinister, regizat de Scott Derrickson și lansat în 2012.

Filmul a crescut ritmul cardiac mediu al spectatorilor cu 34%, de la 64 la 86 de bătăi pe minut. În cel mai înfricoșător moment, acesta a ajuns la 131 de bătăi pe minut. Combinația dintre șocurile bruște și tensiunea care persistă pe tot parcursul filmului i-a adus un scor de 96 din 100 de puncte în sistemul Scare Score.

Cele mai înfricoșătoare 20 de filme horror, potrivit studiului

1. Sinister (2012)

2. Host (2020)

3. Skinamarink (2022)

4. Insidious (2010)

5. The Conjuring (2013)

6. Hereditary (2018)

7. Smile 2 (2024)

8. Smile (2022)

9. The Exorcism of Emily Rose (2005)

10. Talk to Me (2022)

11. Hell House LLC (2015)

12. The Conjuring 2 (2016)

13. It Follows (2014)

14. The Dark and the Wicked (2020)

15. The Descent (2005)

16. Paranormal Activity (2007)

17. The Babadook (2014)

18. A Quiet Place Part II (2020)

19. The Autopsy of Jane Doe (2016)

20. Insidious: Chapter 2 (2013)

Așa cum s-a observat și în analizele anterioare ale proiectului Science of Scare, clasamentul este dominat în mare parte de filme horror moderne care folosesc sperieturile bruște, cunoscute în engleză drept jump scares.

Rezultatul este de înțeles, având în vedere că metodologia studiului se bazează pe măsurarea ritmului cardiac. Totuși, mulți fani ai genului horror consideră că această tehnică este ieftină și folosită excesiv pentru a provoca reacții de teamă facile.

Sperieturile bruște pot declanșa o descărcare rapidă de adrenalină, însă există și argumentul că ele îl iau pe spectator prin surprindere, fără să îi provoace neapărat o frică profundă.

Creșterea sau modificarea ritmului cardiac înseamnă automat că un film este cel mai înfricoșător? Este un indicator valoros, dar nu reflectă neapărat acele producții care reușesc să se strecoare pe nesimțite în mintea spectatorului și să rămână acolo mult timp după terminarea filmului. Acestea ar putea fi considerate cele mai înfricoșătoare pe termen lung, scrie euronews.com.