Céline Dion a căzut pe scenă și a uitat versurile celui mai cunoscut cântec. Fanii i-au sărit în ajutor

După o revenire fulminantă pe scenă şi zece concerte susţinute cu succes, cântăreaţa Céline Dion a trebuit să facă faţă, miercuri, primei situaţii neprevăzute în cadrul celui de-al unsprezecelea concert al său de la Plenitude Arena, din Nanterre, scrie news.ro.

Atunci când a interpretat „Dans un autre monde" - extrasă de pe albumul său „S'il suffisait d'aimer", lansat în 1998 -, vedeta internaţională s-a împiedicat după ce a călcat pe tivul pantalonilor, la finalul unui dans.

Diva s-a ridicat imediat şi, arătând cu degetul mare în sus, a liniştit publicul înainte de a-şi relua cântecul. Ţinuta i-a mai creat probleme şi la cel de-al doilea concert.

Starea de sănătate a lui Céline Dion este adesea un motiv de îngrijorare pentru fanii ei. Mult aşteptata sa revenire pe scenă are loc după o perioadă marcată de lupta sa împotriva unei boli neurologice rare: sindromul persoanei rigide.

Această afecţiune, care afectează o persoană la un milion, se manifestă prin spasme bruşte şi crampe dureroase, în special la nivelul pieptului, abdomenului şi spatelui. Pe tot parcursul turneului, cântăreaţa este, aşadar, supravegheată îndeaproape de o echipă medicală.

Pe lângă căzătură, Céline Dion a avut şi o mică lacună miercuri seara, în timp ce interpreta cel mai faimos cântec al său, „Pour que tu m'aimes encore". Din fericire, a putut conta pe sprijinul neclintit al fanilor săi, care nu au ezitat nicio secundă să-i sufle versurile, cântând alături de ea.

„Din fericire că sunteţi aici, îmi pare rău", a declarat vedeta, mulţumind călduros publicului.

Cântăreaţa din Quebec urmează să urce din nou pe scenă vineri seara pentru un nou concert. Mai are de susţinut cinci concerte înainte de o pauză de câteva luni şi de revenirea sa pe scenă în mai 2027.