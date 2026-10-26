În jurul reședinței lui Putin din Valdai s-a construit un nou inel de turnuri de apărare antiaeriană. Imobilul e asociat cu Alina Kabaeva, fosta gimnastă amantă a liderului rus

Peste 16 turnuri noi, destinate probabil instalării unor sisteme de apărare antiaeriană, au fost construite în octombrie în apropierea reședinței președintelui rus Vladimir Putin de la Valdai. Numărul pozițiilor de apărare aeriană din zonă s-au dublat în ultimele șase luni, potrivit unei analize a imaginilor din satelit.

În jurul reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, în nord-vestul Rusiei, a fost construit un nou inel de turnuri destinate protecției împotriva atacurilor cu drone. Noul sistem de apărare ar urma să includă poziții amplasate de-a lungul unui perimetru care cuprinde și aerodromul de rezervă de la Hotilovo, precum și un laborator biologic secret de pe insula Lisî.

Analiza imaginilor din satelit indică faptul că, în octombrie, au fost ridicate peste 16 turnuri noi pe o rază de 50 de kilometri de reședința prezidențială. Acestea ar putea găzdui sisteme antiaeriene de tip Panțir sau Tor, concepute pentru interceptarea unor amenințări aeriene, inclusiv a dronelor.

Analiștii nu au reușit încă să identifice toate pozițiile din partea de nord a perimetrului. Ei estimează însă că lucrările ar putea continua în lunile următoare. Potrivit estimărilor, în jurul localității Valdai există în prezent peste 50 de poziții destinate apărării antiaeriene.

Numărul este aproximativ de două ori mai mic decât cel al pozițiilor construite în Moscova și regiunea înconjurătoare. În aprilie, numărul turnurilor din jurul reședinței lui Putin ajunsese la 27. Noile construcții sugerează o extindere semnificativă a infrastructurii de protecție în ultimele luni.

Amplasarea acestor instalații indică preocuparea autorităților ruse pentru consolidarea apărării unor obiective considerate importante, în contextul atacurilor cu drone desfășurate de Ucraina. Reședința de la Valdai este asociată și cu Alina Kabaeva, fosta gimnastă despre care au apărut informații că ar avea doi fii cu Vladimir Putin.