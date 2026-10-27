S-a descoperit în teorie a cincea dimensiune care ascunde cheia unuia dintre cele mai mari mistere ale Universului
Postat la: 27.10.2026 |
O dimensiune suplimentară, ascunsă în structura spațiului, explică unul dintre cele mai mari mistere ale Universului: materia întunecată, fenomenul asociat cu accelerarea expansiunii cosmice. Doi cercetători propun că această dimensiune ar putea avea o mărime de aproximativ un micron, iar existența ei ar putea fi verificată prin experimente care urmăresc comportamentul gravitației la distanțe extrem de mici.
Dacă oamenii de știință ar identifica abateri neașteptate ale gravitației la scara unui micron, descoperirea ar putea deschide o nouă cale de investigare a structurii fundamentale a Universului.Înțelegerea actuală a Universului se bazează pe teorii care explică foarte bine fenomene diferite. Modelul standard descrie particulele elementare și interacțiunile dintre ele, în timp ce teoriile gravitației ne ajută să înțelegem structura și evoluția cosmosului.
Cu toate acestea, între explicațiile oferite de fizica teoretică și observațiile astronomice persistă o problemă majoră: materia întunecată. Aceasta este asociată cu accelerarea expansiunii Universului, însă natura sa rămâne necunoscută. Dificultatea este amplificată de diferența dintre valoarea materiei întunecate estimată pe baza observațiilor și cea care rezultă din anumite calcule teoretice. Discrepanța ridică întrebări despre felul în care sunt conectate legile fizicii la scări foarte diferite.
O posibilă explicație a fost propusă într-o lucrare publicată pe platforma arXiv în septembrie 2024 de fizicienii Ignatios Antoniadis, de la Universitatea Sorbona, și Dieter Lüst, de la Institutul Max Planck. Cei doi au analizat un scenariu în care realitatea pe care o percepem, cu cele trei dimensiuni spațiale și dimensiunea timpului, ar fi conectată cu o a cincea dimensiune.
Ipoteza, numită „Scenariul Dimensiunii Întunecate", pornește de la teoria corzilor, un cadru teoretic care încearcă să descrie unitar particulele și forțele fundamentale. În unele versiuni ale acestei teorii, Universul ar putea avea mai multe dimensiuni decât cele pe care le observăm direct, notează SciTechDaily.
De regulă, dimensiunile suplimentare sunt considerate extrem de mici și dificil de detectat. Modelul analizat de Antoniadis și Lüst sugerează însă că una dintre ele ar putea avea o dimensiune caracteristică de aproximativ un micron, adică a milioana parte dintr-un metru.
La scara obiectelor obișnuite, un micron este foarte mic, dar în fizica particulelor ar reprezenta o distanță neobișnuit de mare. Dacă o asemenea dimensiune ar exista, ea ar putea influența modul în care se manifestă gravitația și ar putea oferi indicii despre legătura dintre fenomenele microscopice și cele cosmice.
Cercetătorii se bazează pe un cadru teoretic cunoscut drept teoria corzilor slab cuplate. În această abordare, legătura dintre scările foarte mici și cele foarte mari, numită în fizică „amestecare UV-IR", ar putea contribui la explicarea valorii extrem de reduse a energiei întunecate observate în Univers.
Cu alte cuvinte, ceea ce pare o nepotrivire între calcule și observații ar putea indica existența unor structuri ascunse, care nu au fost încă detectate direct.
Dacă dimensiunea suplimentară există, aceasta ar putea schimba felul în care oamenii de știință înțeleg gravitația. În anumite modele, o parte a efectelor gravitaționale s-ar distribui și în dimensiunea suplimentară, ceea ce ar putea explica de ce gravitația pare mult mai slabă decât celelalte interacțiuni fundamentale.
Un alt rezultat posibil al modelului ar fi existența unei serii de particule asociate cu dimensiunea suplimentară, care ar putea semnala apariția unor fenomene fizice încă necunoscute.
Pentru a verifica ipoteza, cercetătorii pot căuta abateri de la comportamentul gravitației la distanțe foarte mici. Dacă măsurătorile ar arăta că gravitația se comportă diferit față de predicțiile actuale la scara unui micron, rezultatul ar putea susține existența unor dimensiuni suplimentare.
O asemenea observație nu ar demonstra automat că scenariul propus de cei doi fizicieni este corect, dar ar reprezenta un indiciu important și ar permite testarea mai riguroasă a modelului.
Deocamdată, „Dimensiunea Întunecată" rămâne o ipoteză teoretică, susținută de calcule matematice, dar fără o confirmare experimentală. Dacă viitoarele cercetări vor identifica semnături compatibile cu această idee, ele ar putea contribui la clarificarea relației dintre gravitație, energia întunecată și structura fundamentală a Universului.
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