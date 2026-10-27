În China, bula AI s-a spart deja: "Piața bursieră a evoluat într-una speculativă cu o creștere nebunească. Acum se prăbușește!"

În timp ce acțiunile companiilor tehnologice de la nivel mondAIl se clatină, în China acestea s-au prăbușit deja, pe fondul prăbușirii valorilor ridicate, determinată de îngrijorările legate de cererea de AI și de restricțiile impuse exporturilor chineze.

Prăbușirea, care a făcut ca indicele STAR50 al liderilor din domeniul AI și al semiconductorilor de pe continent să scadă cu 40% în mai puțin de patru luni și a evaporat aproximativ 480 de miliarde de dolari din valoarea de piață, este un semn de rău augur pentru piețele mondiale instabile și un factor care frânează eforturile Chinei de a-și încuraja economisitorii să investească în acțiuni pentru a finanța boom-ul AI, scrie Reuters.

De asemenea, aceasta a frânat brusc o creștere care dura de doi ani, de când promisiunile de stimulare economică au determinat o creștere vertiginoasă a acțiunilor, și a blocat eforturile Beijingului de a rupe cu un model îndelungat de expansiune urmată de recesiune și de a promova o piață „bull lentă" care să ofere performanțe fiabile. Indicele general al acțiunilor blue-chip din China CSI300 a scăzut cu aproximativ 20% față de maximele atinse în iunie.

„Piața bursieră a evoluat ulterior într-o piață speculativă, cu o creștere nebunească", a declarat Dong Baozhen, administrator de fonduri cu sediul la Beijing. „Iar acum asistăm la spargerea bulei."

Această inversare de tendință reflectă o creștere care a atins niveluri mai înalte decât piețele din Occident sau din alte părți ale Asiei și se compară cu o simplă scădere a acțiunilor americane din domeniul AI, care au determinat o scădere de 6% a indicelui Nasdaq IXIC față de maximul istoric atins în urmă cu trei săptămâni.

Nu a existat un factor declanșator evident al vânzărilor în China, deși traderii au afirmat că prețurile ridicate, impozitele și amenințarea ca SUA sau alte țări să interzică echipamentele chinezești în centrele de date au contribuit la această situație.

Având în vedere că acțiunile din sectorul AI reprezintă 42% din capitalizarea de piață a Chinei și 57% din cifra de afaceri a acțiunilor de tip A listate pe continent și a acțiunilor de tip H din Hong Kong, potrivit Goldman Sachs, puțini au scăpat de pierderi pe o piață dominată de micii investitori.

Acțiunile producătorului de roboți Unitree, care au înregistrat o suprasubscriere de 8.000 de ori din partea cumpărătorilor de retail la listare, s-au înjumătățit de când au început tranzacționarea în august, iar producătorul de cipuri CXMT a pierdut mai mult de un sfert din valoarea sa în ultima lună. Producătorii de cipuri MetaX Integrated Circuits și Moore Threads Technology, ale căror acțiuni au înregistrat creșteri de 700%, respectiv 400%, la debutul pe piață anul trecut, și-au redus, de asemenea, valoarea la jumătate începând din iulie.

Chen Wensheng, proprietarul unei mici afaceri și investitor din provincia Hainan, din sudul Chinei, a declarat că a cumpărat acțiuni în timpul raliului, încurajat de ceea ce a perceput ca fiind un sprijin oficial pentru companii precum Unitree, care număra printre investitori fonduri susținute de stat. Însă Chen și prietenii săi se confruntă acum cu pierderi.

Frustrarea că o temă de investiții susținută de Beijing s-a încheiat atât de prost i-a determinat pe mulți investitori să se orienteze către active defensive și este probabil să încetinească strângerea de fonduri prin emisiuni de acțiuni de către firmele din sectorul tehnologic.

Acțiunile producătorilor de componente optice Zhongji Innolight și Eoptolink Technology au scăzut cu aproximativ 60% față de maximele înregistrate în iunie și iulie, în parte din cauza faptului că Washingtonul se îndreaptă spre interzicerea furnizării de către aceste companii, odinioară „favorite", către centrele de date din SUA.

Având în vedere că indicele STAR50 se situează încă la aproximativ 100 de ori față de profiturile anterioare, deși în scădere față de un maxim de aproape 250, investitorii compară acest nivel cu multiplicatorul de 30 al indicelui Nasdaq 100 și se tem că valul de vânzări s-ar putea agrava înainte de a se îmbunătăți.

„Ceea ce se întâmplă acum va pune capăt eforturilor multor companii care încearcă să se listeze la bursă", a declarat Hong Hao, partener administrativ și director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong.

Frenezia și consecințele acesteia contrastează cu eforturile autorităților de a îmbunătăți randamentele și de a reduce volatilitatea prin luarea de măsuri împotriva efectului de levier și a tranzacționării de înaltă frecvență. Investitorii susținuți de stat au vândut în timpul raliurilor pentru a ține sub control câștigurile.

Autoritatea de reglementare a pieței din China, Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China (CRSC), nu a răspuns imediat la întrebările trimise prin fax de Reuters săptămâna trecută.

Președintele CRSC, Wu Qing, s-a întâlnit cu participanții la piață la începutul acestei luni pentru a asculta sugestii privind îmbunătățirea piețelor de capital, a anunțat autoritatea de reglementare pe site-ul său web, iar unii membri ai comunității de investiții afirmă că boom-ul a avut un impact negativ asupra structurii pieței.

„Accentuarea excesivă a «conținutului tehnologic» - adică ponderea companiilor tehnologice în funcție de valoarea de piață în indicii principali - duce la o deviere, chiar la o denaturare, a comportamentului capitalului", a declarat Leo Wang, partener la QAInchuang Capital, cu sediul în Beijing. „Acest lucru a creat o bulă gravă în anumite sectoare și o scurgere serioasă de capital în altele."

Unii văd o valoare în această vânzare masivă, afirmând că nu este nici surprinzătoare, nici dăunătoare pentru reformele pieței, care sunt orientate pe termen lung și au câștigat teren în creșterea randamentelor, în special a veniturilor, în ultimii ani.

Deși au fost vânzători în ultimele trei luni, fondurile asiatice, în general, sunt supraponderate în China, potrivit unui studiu al HSBC.

Goldman Sachs a inclus Innolight și CXMT printre zecile de acțiuni chinezești din domeniul AI pe o listă de recomandări revizuită, publicată la începutul acestei luni, iar strategul de la BNP Paribas Securities, WillAIm Bratton, a afirmat că piața oferă oportunități de cumpărare pentru cei prudenți.

Cu toate acestea, pe continent, mulți se orientează către alte sectoare sau așteaptă evaluări și mai scăzute înainte de a deveni cumpărători.

„La fel ca toți ceilalți producători chinezi, (producătorii de cipuri și furnizorii de tehnologie AI) vor ajunge, în cele din urmă, într-un război al prețurilor", a declarat managerul de fonduri Wang Zhuo, partener la Shanghai Zhuozhu Investment Management. „Nu există nicio excepție", a spus el. „Toate bulele se sparg inevitabil."