Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a furat economiile. Bărbatul a folosit banii ca să se recăsătorească

Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a furat economiile. Bărbatul a folosit banii ca să se recăsătorească

Un copil de 10 ani și-a dat tatăl în judecată după ce a descoperit că economiile strânse pe parcursul mai multor ani au dispărut din contul său. Copilul strânsese peste 11.500 de dolari, bani primiți în plicurile roșii de Anul Nou Chinezesc.

Tatăl i-a retras ca să-și plătească a doua nuntă, potrivit VNExpress International. „Banii au fost dați de rude și prieteni. Voiam să-i păstrez până când va deveni adult", a declarat tatăl în fața judecătorilor. Băiatul de 10 ani se numește Xiaohui și locuiește în orașul Zhengzhou din China.

După ce părinții au divorțat, băiatul a rămas cu tatăl său, iar în fiecare an, de Anul Nou Chinezesc, el primea bani în plicuri roșii, tradiție veche în China, apoi suma de bani era depusă într-un cont bancar pe numele lui. Băiatul s-a mutat la mamă, după ce tatăl s-a recăsătorit. Atunci a descoperit că banii au fost retrași din cont pentru cheltuielile de nuntă.

Când i-a cerut restituirea sumei, tatăl l-a refuzat. De asemenea, bărbatul a susținut că minorul a fost influențat de mamă ca să deschidă procesul. Instanța a decis că suma îi aparține minorului.

Judecătorii au precizat că retragerea și utilizarea banilor fără acordul copilului reprezintă o încălcare a dreptului său de proprietate, chiar dacă tatăl este tutorele legal. Astfel, tatăl a fost obligat să returneze integral suma, inclusiv dobânda acumulată.

Potrivit Codului Civil chinez, banii primiți în plicurile roșii sunt considerați cadouri și aparțin minorilor. Cei sub 8 ani nu pot decide singuri cum îi cheltuiesc, dar cei peste 8 ani îi pot utiliza pentru lucruri potrivite vârstei, precum achiziționarea de rechizite sau jucării. Părinții sunt obligați să administreze banii în interesul copilului, nu pentru uz personal.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a furat economiile. Bărbatul a folosit banii ca să se recăsătorească

Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Un copil de 10 ani și-a dat tatăl în judecată după ce a descoperit că economiile strânse pe parcursul mai multor ani au dispărut din contul său. Copilul strânsese peste 11.500 de dolari, bani primiți în plicurile roșii de Anul Nou Chinezesc.

Tatăl i-a retras ca să-și plătească a doua nuntă, potrivit VNExpress International. „Banii au fost dați de rude și prieteni. Voiam să-i păstrez până când va deveni adult", a declarat tatăl în fața judecătorilor. Băiatul de 10 ani se numește Xiaohui și locuiește în orașul Zhengzhou din China.

După ce părinții au divorțat, băiatul a rămas cu tatăl său, iar în fiecare an, de Anul Nou Chinezesc, el primea bani în plicuri roșii, tradiție veche în China, apoi suma de bani era depusă într-un cont bancar pe numele lui. Băiatul s-a mutat la mamă, după ce tatăl s-a recăsătorit. Atunci a descoperit că banii au fost retrași din cont pentru cheltuielile de nuntă.

Când i-a cerut restituirea sumei, tatăl l-a refuzat. De asemenea, bărbatul a susținut că minorul a fost influențat de mamă ca să deschidă procesul. Instanța a decis că suma îi aparține minorului.

Judecătorii au precizat că retragerea și utilizarea banilor fără acordul copilului reprezintă o încălcare a dreptului său de proprietate, chiar dacă tatăl este tutorele legal. Astfel, tatăl a fost obligat să returneze integral suma, inclusiv dobânda acumulată.

Potrivit Codului Civil chinez, banii primiți în plicurile roșii sunt considerați cadouri și aparțin minorilor. Cei sub 8 ani nu pot decide singuri cum îi cheltuiesc, dar cei peste 8 ani îi pot utiliza pentru lucruri potrivite vârstei, precum achiziționarea de rechizite sau jucării. Părinții sunt obligați să administreze banii în interesul copilului, nu pentru uz personal.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE