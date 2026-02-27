Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a furat economiile. Bărbatul a folosit banii ca să se recăsătorească

Un copil de 10 ani și-a dat tatăl în judecată după ce a descoperit că economiile strânse pe parcursul mai multor ani au dispărut din contul său. Copilul strânsese peste 11.500 de dolari, bani primiți în plicurile roșii de Anul Nou Chinezesc.

Tatăl i-a retras ca să-și plătească a doua nuntă, potrivit VNExpress International. „Banii au fost dați de rude și prieteni. Voiam să-i păstrez până când va deveni adult", a declarat tatăl în fața judecătorilor. Băiatul de 10 ani se numește Xiaohui și locuiește în orașul Zhengzhou din China.

După ce părinții au divorțat, băiatul a rămas cu tatăl său, iar în fiecare an, de Anul Nou Chinezesc, el primea bani în plicuri roșii, tradiție veche în China, apoi suma de bani era depusă într-un cont bancar pe numele lui. Băiatul s-a mutat la mamă, după ce tatăl s-a recăsătorit. Atunci a descoperit că banii au fost retrași din cont pentru cheltuielile de nuntă.

Când i-a cerut restituirea sumei, tatăl l-a refuzat. De asemenea, bărbatul a susținut că minorul a fost influențat de mamă ca să deschidă procesul. Instanța a decis că suma îi aparține minorului.

Judecătorii au precizat că retragerea și utilizarea banilor fără acordul copilului reprezintă o încălcare a dreptului său de proprietate, chiar dacă tatăl este tutorele legal. Astfel, tatăl a fost obligat să returneze integral suma, inclusiv dobânda acumulată.

Potrivit Codului Civil chinez, banii primiți în plicurile roșii sunt considerați cadouri și aparțin minorilor. Cei sub 8 ani nu pot decide singuri cum îi cheltuiesc, dar cei peste 8 ani îi pot utiliza pentru lucruri potrivite vârstei, precum achiziționarea de rechizite sau jucării. Părinții sunt obligați să administreze banii în interesul copilului, nu pentru uz personal.