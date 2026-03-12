Prețul petrolului crește din nou. Petroliere avariate în Strâmtoarea Ormuz după atacuri cu bărci-kamikaze atribuite Iranului

Două petroliere au fost grav avariate în Strâmtoarea Ormuz după atacuri atribuite unor ambarcațiuni încărcate cu explozibili, despre care autoritățile irakiene afirmă că ar fi fost lansate de Iran. Incidentul a provocat incendii la bordul navelor și a dus la creșterea din nou a prețului petrolului pe piețele internaționale.

Imagini publicate după atac arată două nave puternic avariate și înnegrite de incendii, în timp ce se înclină ușor în apele rutei maritime strategice. Înregistrări video surprind momentul în care petrolierele, care transportau petrol irakian, sunt cuprinse de flăcări după impact.

Autoritățile locale au confirmat că o persoană a murit în urma incidentului, iar alte 38 au fost evacuate în siguranță de pe nave, în timp ce echipele de intervenție au încercat să stingă incendiile.

Potrivit oficialilor irakieni, navele se aflau în apele teritoriale ale țării în momentul atacului. Directorul general al companiei portuare de stat din Irak, Farhan al-Fartousi, a declarat că două petroliere străine care transportau combustibil irakian au fost lovite de „atacuri neidentificate", provocând incendii la bord.

Ulterior, acesta a spus că investigațiile indică faptul că navele ar fi fost vizate de ambarcațiuni iraniene încărcate cu explozibili.

În aceeași perioadă, un al treilea vas comercial ar fi fost lovit de un „proiectil necunoscut" în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite, provocând un incendiu la bord.

Incidentul vine pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, care a început la sfârșitul lunii februarie. Organizația United Kingdom Maritime Trade Operations a declarat că, de la începutul conflictului, 16 nave comerciale au fost atacate în zona Golfului Persic, în Strâmtoarea Ormuz și în Golful Oman.

În urma atacurilor de miercuri, 11 martie, autoritățile irakiene au anunțat că toate terminalele petroliere au suspendat temporar operațiunile, deși porturile comerciale continuă să funcționeze.

Experții maritimi spun că utilizarea dronelor navale și a ambarcațiunilor explozive reprezintă o amenințare tot mai serioasă pentru navele care tranzitează această rută vitală pentru comerțul global cu energie.

Un incident similar a avut loc pe 1 martie, când petrolierul MKD VYOM a fost lovit în largul coastelor Omanului. Potrivit autorităților maritime britanice, o ambarcațiune fără echipaj a lovit nava sub linia de plutire, provocând o explozie în sala motoarelor și moartea unui membru al echipajului.

Câteva zile mai târziu, o altă navă petrolieră ancorată în apropierea portului irakian Khor al Zubair a fost lovită de o ambarcațiune mică. Compania care operează vasul a declarat că toți cei 23 de membri ai echipajului au fost salvați.

Pe fondul acestor incidente, prețul petrolului a crescut din nou. Cotația pentru petrolul Brent a ajuns joi, 12 martie, la aproximativ 100 de dolari pe baril, după o creștere de aproximativ 9% pe piețele asiatice.

La începutul săptămânii, prețurile depășiseră 110 dolari pe baril, înainte de a scădea temporar după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat că războiul s-ar putea încheia curând.

Creșterea actuală a prețurilor vine în pofida promisiunii făcute de Agenția Internațională a Energiei de a elibera rezerve strategice de petrol, estimate la aproximativ 400 de milioane de barili.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a fost puternic afectat. Doar câteva nave au încercat să traverseze zona în ultimele zile, multe dintre ele oprind sistemele de monitorizare sau alegând rute alternative.

În paralel, Trump a afirmat că autoritățile americane monitorizează potențiale „celule adormite" legate de Iran pe teritoriul Statelor Unite, în contextul temerilor privind posibile atacuri de represalii.

Tensiunile rămân ridicate în regiune. În aceeași perioadă, atacuri aeriene israeliene au lovit poziții ale Hezbollah în Liban, provocând mai multe victime.

Între timp, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că orice acord de pace ar trebui să includă compensații din partea Statelor Unite. Președintele american a spus însă că operațiunile militare ar putea continua, afirmând că Washingtonul trebuie „să ducă la capăt misiunea" împotriva Teheranului.